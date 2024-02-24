交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3223 1...321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230...3399 新评论 fxsaber 2023.09.07 04:23 #32221 Mikola_2 #: 在我看来 - 毫秒没有正确还原。我在终端中比较了 CSV 和勾选历史记录。 我不明白。 Mikola_2 2023.09.07 05:27 #32222 fxsaber #:我不明白。 在从 BIN 文件部署的 CSV 文件中，第一个字段（时间）中的毫秒值与原始值（终端）不一致。 在这里。 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Исходник меньше 7 млн тиков 2023.09.06www.mql5.com Алгоритм рандомизации такой Берется реальная тиковая история. В этой последовательности каждый член рандомно умножается либо на 1. Из полученной последовательности приращений собирается новая тиковая история fxsaber 2023.09.07 05:39 #32223 Mikola_2 #:在从 BIN 文件部署的 CSV 文件中，第一个字段（时间）中的毫秒值与原始值（终端）不一致。在这里。 源文件在此处 生成。 fxsaber 2023.09.07 07:33 #32224 Maxim Dmitrievsky #:与原版相比，产生了一些垃圾。 我试过几种算法。下面举几个例子。 ZZ 由 Avg-price 建立，条件是固定最小膝值。 绿色的点是 ZZ顶点 在 tick 数组中的索引。 紫色点是顶点之间的平均指数。 这样做的目的是遍历刻度数组，并在找到的索引位置随机分配增量的进一步符号。 这样就可以完整保存时间戳、增量的绝对值（Avg-price）和价差。 结果。 仅在绿色指数上运行--梅花。显然，这种随机化会使最终图表更加平直（减少 ZZ 的数量）。 仅在紫色指数上运行 -绿柱石 指数越强，最小膝盖 ZZ 的条件就越多。 在两种颜色上运行--梅花。 我认为，如果同时通过 Bid/Ask 建立 ZZ，那么第 2 点的灰色会更强。 文章 "MetaTrader 5中的蒙特卡罗置换测试" Mikola_2 2023.09.07 18:02 #32225 fxsaber #:源文件在此 生成。 是的，我用第一个脚本将 HIS ticks 加载到 BIN 文件，再用第二个脚本将 BIN 文件加载到 CSV 文件。然后我进行了比较--CSV 中的毫秒数与终端中的毫秒数不一致。 [删除] 2023.09.08 13:09 #32226 fxsaber #:尝试了几种算法。举几个例子 还有一种通过序列生成 NS 的变体，但恐怕会太长。 还有一个有趣的选项，就是像我在文章中所做的那样，将增量与 TS 的某些参数（例如利润或交易方向）一起输入。这样我就能在新数据上正常工作了。 [删除] 2023.09.08 22:06 #32227 我大致模拟了您的刻度线增量的分布。蓝色的是原始数据，橙色的是生成的数据。 https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g TicksG3.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.08 22:16 #32228 Maxim Dmitrievsky #:我大致模拟了您的刻度线增量的分布。蓝色的是原始数据，橙色的是生成的数据。https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g 这是什么？ 2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06 如果是增量，是否可以重新加载累积量？ [删除] 2023.09.08 22:22 #32229 fxsaber #:那是什么？如果是增量，有没有可能重新填充累计总和？ 是第一行出错了，删掉它，标题是数据帧留下的。 还有负值，我忘了修正。 fxsaber 2023.09.08 22:32 #32230 Maxim Dmitrievsky #:是第一行出错了，删除它，标题是数据帧留下的还有负值，我忘了修正。 我加了一个 1。 结果。 1...321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我看来 - 毫秒没有正确还原。我在终端中比较了 CSV 和勾选历史记录。
在从 BIN 文件部署的 CSV 文件中，第一个字段（时间）中的毫秒值与原始值（终端）不一致。
在这里。
源文件在此处 生成。
与原版相比，产生了一些垃圾。
我试过几种算法。下面举几个例子。
ZZ 由 Avg-price 建立，条件是固定最小膝值。
这样做的目的是遍历刻度数组，并在找到的索引位置随机分配增量的进一步符号。
这样就可以完整保存时间戳、增量的绝对值（Avg-price）和价差。
结果。
尝试了几种算法。举几个例子
还有一种通过序列生成 NS 的变体，但恐怕会太长。
还有一个有趣的选项，就是像我在文章中所做的那样，将增量与 TS 的某些参数（例如利润或交易方向）一起输入。这样我就能在新数据上正常工作了。
我大致模拟了您的刻度线增量的分布。蓝色的是原始数据，橙色的是生成的数据。
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
这是什么？
如果是增量，是否可以重新加载累积量？
是第一行出错了，删掉它，标题是数据帧留下的。
还有负值，我忘了修正。
我加了一个 1。
结果。