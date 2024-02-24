交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3221

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

时间戳与原文不同。MQ-demo 并不有趣。

fxsaber #:

时间戳与原始时间戳不符。MQ-demo 并不有趣。

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

TicksG2.csv.zip
TicksG2.csv.zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс Диска
 
Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

如果是增量，单位是多少？

fxsaber #:

如果是增量，单位是多少？

这已经转换回价格

我在整个系列中添加了一个正数（+6.0），使其大于零。自定义符号似乎无法消化负值

不要注意屏幕上的 "close"，那是刻度线。


我不知道为什么随机数列经常出现五波这样的有序结构，里面嵌套的也是五波，就像上面的屏幕一样。那么我们就可以否定整个艾略特理论了：)

布朗运动的自相似性？

水平 "也是如此

 
Maxim Dmitrievsky #:
我不知道为什么随机序列会经常出现五小波这样的有序结构，里面还有嵌套的五小波，就像上面的屏幕一样。

你一定在没有天线的苏联电视机上见过这种图案。

fxsaber #:

您可能也见过没有天线的苏联电视机上的图案。

没有，只有在地毯上

 
Maxim Dmitrievsky #:
已转换为价格 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

添加了实际价差。


fxsaber #:

我添加了真实传播。

如有必要，我可以稍后上传其他世代，并添加其他参数。
 
fxsaber #:

增加了真正的差价。

优化结果。

原版 对比。总的来说，它在这里不起作用。


ZЫ 有趣的是，优化后的图表与上面显示的 H2 时间框架很接近。

Проверка обратного времени.
  • 2023.09.03
  • www.mql5.com
Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие
