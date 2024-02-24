交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3221 1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399 新评论 fxsaber 2023.09.06 14:53 #32201 Maxim Dmitrievsky #:https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ 时间戳与原文不同。MQ-demo 并不有趣。 [删除] 2023.09.06 15:05 #32202 fxsaber #:时间戳与原始时间戳不符。MQ-demo 并不有趣。 https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw TicksG2.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.06 15:22 #32203 Maxim Dmitrievsky #:https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw 2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182 如果是增量，单位是多少？ [删除] 2023.09.06 15:24 #32204 fxsaber #:如果是增量，单位是多少？ 这已经转换回价格 我在整个系列中添加了一个正数（+6.0），使其大于零。自定义符号似乎无法消化负值 不要注意屏幕上的 "close"，那是刻度线。 [删除] 2023.09.06 15:49 #32205 我不知道为什么随机数列经常出现五波这样的有序结构，里面嵌套的也是五波，就像上面的屏幕一样。那么我们就可以否定整个艾略特理论了：)布朗运动的自相似性？水平 "也是如此 fxsaber 2023.09.06 16:42 #32206 Maxim Dmitrievsky #: 我不知道为什么随机序列会经常出现五小波这样的有序结构，里面还有嵌套的五小波，就像上面的屏幕一样。 你一定在没有天线的苏联电视机上见过这种图案。 [删除] 2023.09.06 16:47 #32207 fxsaber #:您可能也见过没有天线的苏联电视机上的图案。没有，只有在地毯上 fxsaber 2023.09.06 17:46 #32208 Maxim Dmitrievsky #: 已转换为价格 #property script_show_inputs #property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634" // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211 input string inFileName = "Ticks.bin"; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488 input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv"; void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price ) { const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2; Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5); Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5); } void OnStart() { const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI); if (Handle != INVALID_HANDLE) { MqlTick Ticks[]; const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks); int Amount = 1; while (!FileIsEnding(Handle)) // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613 SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,"))); FileClose(Handle); Ticks[0] = Ticks[1]; ArrayResize(Ticks, Amount); FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks); } } 添加了实际价差。 [删除] 2023.09.06 18:03 #32209 fxsaber #:我添加了真实传播。 如有必要，我可以稍后上传其他世代，并添加其他参数。 fxsaber 2023.09.06 18:05 #32210 fxsaber #:增加了真正的差价。 优化结果。 与原版 对比。总的来说，它在这里不起作用。 ZЫ 有趣的是，优化后的图表与上面显示的 H2 时间框架很接近。 Проверка обратного времени. 2023.09.03www.mql5.com Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие 1...321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
时间戳与原文不同。MQ-demo 并不有趣。
时间戳与原始时间戳不符。MQ-demo 并不有趣。
如果是增量，单位是多少？
如果是增量，单位是多少？
我在整个系列中添加了一个正数（+6.0），使其大于零。自定义符号似乎无法消化负值
不要注意屏幕上的 "close"，那是刻度线。
我不知道为什么随机序列会经常出现五小波这样的有序结构，里面还有嵌套的五小波，就像上面的屏幕一样。
你一定在没有天线的苏联电视机上见过这种图案。
您可能也见过没有天线的苏联电视机上的图案。
没有，只有在地毯上
已转换为价格
添加了实际价差。
我添加了真实传播。
增加了真正的差价。
优化结果。
与原版 对比。总的来说，它在这里不起作用。
ZЫ 有趣的是，优化后的图表与上面显示的 H2 时间框架很接近。