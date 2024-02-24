交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3231 1...322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238...3399 新评论 mytarmailS 2023.09.10 22:01 #32301 Forester #: 为什么需要它？我在尝试使用 R 时，用的是 SanSanych 订购的 dll-ku。它运行得很好，而且有更多的可能性，因为它可以双向传输任何数据，而不仅仅是引号（在第一个 R 移植中）。此外，我甚至还通过它运行了多线程优化。 在我看来，官方支持可以很好地推动/宣传 R 和 MKL .... 关于所有国家的新文章、新想法、新对话者、新算法.... mytarmailS 2023.09.10 22:11 #32302 有一个网站 记录了新 R 软件包的发布情况....。 我一直有兴趣下载这些数据，并按时间汇总 （每天下载多少新软件包），以便了解语言的发展情况....。 但我一直拖着，我不知道该怎么做，我觉得它又长又复杂....。 今天我决定做了，我花了大约 5 分钟来了解如何做，30 秒来写代码。） 代码如下 library(rvest) library(xts) url <- "https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_date.html" tb <- url |> read_html() |> html_table() |> _[[1]] |> {\(.) .[nrow(.):1,]}() tb$Date |> rle() |> _$lengths |> xts(as.POSIXct(r$values)) |> plot(main="количество новых пакетов",col=4) 从网站下载数据 + 按天汇总 + 可视化。 2008-09-08 1 2008-10-28 1 2010-06-25 1 2010-07-07 1 2011-08-18 1 2011-09-07 1 2011-12-01 1 2011-12-28 1 2012-01-28 1 2012-03-01 1 ... 2023-09-01 44 2023-09-02 35 2023-09-03 37 2023-09-04 32 2023-09-05 72 2023-09-06 84 2023-09-07 58 2023-09-08 45 2023-09-09 26 2023-09-10 27 我平均每天获得 40-50 个新软件包。 ========================================================================= 下面是用 Python 编写的相同代码，Python 是最适合解析数据的语言。 import pandas as pd import requests from bs4 import BeautifulSoup import matplotlib.pyplot as plt url = "https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_date.html" response = requests.get(url) soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser') table = soup.find_all('table')[0] df = pd.read_html(str(table))[0] df = df.iloc[::-1] df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date']) df_grouped = df.groupby('Date').size() df_grouped.plot(title="количество новых пакетов") plt.show() Date 2008-09-08 1 2008-10-28 1 2010-06-25 1 2010-07-07 1 2011-08-18 1 .. 2023-09-06 84 2023-09-07 58 2023-09-08 45 2023-09-09 26 2023-09-10 29 Length: 2807, dtype: int64 =========================================================== R 语言 7 行代码，Python 语言 18 行代码... Aleksey Vyazmikin 2023.09.10 22:15 #32303 Renat Fatkhullin #:基本上，一切都将按照我们制定的竞赛条款进行--这是一项艰巨的工作。 我们将等待详细的条件。 不过，大多数开发人员都有自己的开发方案，不可能为每个人都制定标准/模板。最有价值的东西不是模型，而是预测器。 如果预测因子是一个固定的集合，那么训练的任务就会简化为选择重要的预测因子。但如果可以调整这些预测因子的设置，就会更有趣。 fxsaber 2023.09.10 22:24 #32304 Andrey Dik #:ZZY**。"夜晚不再慵懒"--很有意思，毕竟你很在乎，fxsaber，不是吗？- 我也是)))))))))))))))))))))))))) 试图改变别人的想法可能是最愚蠢的事情之一。争论再多也没用。因此，还有一个 "P "字--过去。 mytarmailS 2023.09.10 22:42 #32305 fxsaber #:试图改变他人的想法可能是最愚蠢的事情之一。争论再多也没用。这就是为什么另一个 "P "字是 "bygones"。 他们的比赛==他们的条件。 这样的争论太愚蠢了。 [删除] 2023.09.10 23:45 #32306 我必须加大努力，才能安装带有加速功能的软件包import requests, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt from bs4 import BeautifulSoup df = pd.read_html(requests.get("https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_date.html").text, flavor='bs4')[0].iloc[::-1] df.groupby('Date').size().plot(title="количество новых пакетов") plt.show() 你又一次被骗了，只是在屏幕上涂抹了几行字，就当成真理了。 mytarmailS 2023.09.11 00:48 #32307 Maxim Dmitrievsky #:我必须加大力度，才能加快安装软件包的速度 我又一次搞砸了，我只是在屏幕上涂抹了几行字，并把它当作真理。 如果我像你一样把它压缩得一无是处，那么我就会有两行连同库声明....所以你在这里也不走运。 [删除] 2023.09.11 00:51 #32308 mytarmailS #: 如果我像您一样用一种无法使用的方式进行压缩，那么连同库声明一共会有两行...... 所以你在这里也不走运。 绝对可用的方式和完美易懂的语法，而你却要学习 "捕食者 "的字母表，用曲线来写代码，而键盘上根本就没有））。 因此，你甚至无法用其他语言无错误地编写一个循环，因为你已经习惯了象形文字。 СанСаныч Фоменко 2023.09.11 10:28 #32309 我们只能对以普及国防部为目的举办锦标赛表示欢迎。 看起来是这样。 然而，锦标赛的技术框架（即 python 和 onnx）却将 MO 内现有模型的真正多样性排除在锦标赛之外。 数以百计的模型被排除在外。 正是这些模型定义了 "机器学习 "一词的含义，而各种神经网络只是 MO 的一小部分，而且不是交易中最有趣的部分。 我附上一份比较旧的（2015 年）模型列表，其中包括 Caret 外壳中可用的模型，即列车运行器中可用的模型。 某些模型组 的构成未披露，因为该列表反映了我的口味。 附加的文件： irffmuq_44ycavv8p_t_train.zip 38 kb [删除] 2023.09.11 11:27 #32310 它是抵御疯子邪教的屏障。 1...322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么需要它？我在尝试使用 R 时，用的是 SanSanych 订购的 dll-ku。它运行得很好，而且有更多的可能性，因为它可以双向传输任何数据，而不仅仅是引号（在第一个 R 移植中）。此外，我甚至还通过它运行了多线程优化。
在我看来，官方支持可以很好地推动/宣传 R 和 MKL ....
关于所有国家的新文章、新想法、新对话者、新算法....
有一个网站 记录了新 R 软件包的发布情况....。
我一直有兴趣下载这些数据，并按时间汇总 （每天下载多少新软件包），以便了解语言的发展情况....。
但我一直拖着，我不知道该怎么做，我觉得它又长又复杂....。
今天我决定做了，我花了大约 5 分钟来了解如何做，30 秒来写代码。）
代码如下
从网站下载数据 + 按天汇总 + 可视化。
我平均每天获得 40-50 个新软件包。
=========================================================================
下面是用 Python 编写的相同代码，Python 是最适合解析数据的语言。
===========================================================
R 语言 7 行代码，Python 语言 18 行代码...
基本上，一切都将按照我们制定的竞赛条款进行--这是一项艰巨的工作。
我们将等待详细的条件。
不过，大多数开发人员都有自己的开发方案，不可能为每个人都制定标准/模板。最有价值的东西不是模型，而是预测器。
如果预测因子是一个固定的集合，那么训练的任务就会简化为选择重要的预测因子。但如果可以调整这些预测因子的设置，就会更有趣。
ZZY**。"夜晚不再慵懒"--很有意思，毕竟你很在乎，fxsaber，不是吗？- 我也是))))))))))))))))))))))))))
试图改变别人的想法可能是最愚蠢的事情之一。争论再多也没用。因此，还有一个 "P "字--过去。
试图改变他人的想法可能是最愚蠢的事情之一。争论再多也没用。这就是为什么另一个 "P "字是 "bygones"。
他们的比赛==他们的条件。
这样的争论太愚蠢了。
我必须加大努力，才能安装带有加速功能的软件包你又一次被骗了，只是在屏幕上涂抹了几行字，就当成真理了。
我必须加大力度，才能加快安装软件包的速度我又一次搞砸了，我只是在屏幕上涂抹了几行字，并把它当作真理。
如果我像您一样用一种无法使用的方式进行压缩，那么连同库声明一共会有两行......
绝对可用的方式和完美易懂的语法，而你却要学习 "捕食者 "的字母表，用曲线来写代码，而键盘上根本就没有））。
因此，你甚至无法用其他语言无错误地编写一个循环，因为你已经习惯了象形文字。
我们只能对以普及国防部为目的举办锦标赛表示欢迎。
看起来是这样。
然而，锦标赛的技术框架（即 python 和 onnx）却将 MO 内现有模型的真正多样性排除在锦标赛之外。
数以百计的模型被排除在外。 正是这些模型定义了 "机器学习 "一词的含义，而各种神经网络只是 MO 的一小部分，而且不是交易中最有趣的部分。
我附上一份比较旧的（2015 年）模型列表，其中包括 Caret 外壳中可用的模型，即列车运行器中可用的模型。 某些模型组 的构成未披露，因为该列表反映了我的口味。