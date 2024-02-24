交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3303

fxsaber #:
我认为这比较复杂。例如，"市场 "中有一个 "智能交易系统"（Expert Advisor），它在真实刻度和测试生成的刻度上显示出不同的结果。我们无法了解其中的原因。

下载 "智能交易系统"，禁止更新，一周后在新刻度上检查。

或者将时间移到历史记录中，一定会有问题。

 
fxsaber #:
fxsaber #:

那么，在实际交易中，它将是一个消耗品，因为条件对它来说更加苛刻

市场是无法改变的。他们买的永远是图片，而不是正常的 TS :)
 
Maxim Dmitrievsky #:

这不是重点。最初的问题是关于添加传播时的梅花。在这里，情况更加复杂 - 价差是存在的，但它是生成的。

fxsaber #:

这是一个普通的 tick grail，它们在 OOS 上也能工作。
 
Maxim Dmitrievsky #:

你不觉得无聊吗......?

任何经纪人或拥有大笔存款的交易者都会粉碎你的任何神经网络！

 
Sergey Chalyshev #:

是的，在外汇交易中）。

fxsaber #:

我想明白了，这是小型 TF 自动分区的特殊性造成的。

 
fxsaber #:

我很惊讶你会感到惊讶。

大约 10 年前，当我用 MQL5 开发我的第一个机器人时，我在测试仪上赚了几百万。但我觉得这简直不可思议，于是我开始寻找问题所在。

那时我还不知道，"Every Tick"（每个刻度 线）并不是真正的刻度线，而是生成的刻度线。这个网站有生成这些刻度线的算法和方案。

当时经纪商还没有收集刻度值。我就自己做了。我收集了真实的刻度值，并将它们分门别类地保存了大约 6 个月。我将它们应用到测试仪上，结果完全不同。

如果不是 HFT 交易或剥头皮，点差与此无关。

在优化设置时，不难找到这样的参数组合，即机器人开始与生成的刻度同步工作。

也就是说，它能捕捉到刻度线的生成模式，就像这里一样：

我想每个人都知道这一点。


