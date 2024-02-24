交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3303 1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399 新评论 Rorschach 2023.10.14 11:57 #33021 fxsaber #: 我认为这比较复杂。例如，"市场 "中有一个 "智能交易系统"（Expert Advisor），它在真实刻度和测试生成的刻度上显示出不同的结果。我们无法了解其中的原因。 下载 "智能交易系统"，禁止更新，一周后在新刻度上检查。 或者将时间移到历史记录中，一定会有问题。 fxsaber 2023.10.14 12:34 #33022 fxsaber #: 我认为这比较复杂。例如，"市场 "中有一个 "智能交易系统"（Expert Advisor），它在真实刻度和测试生成的刻度上显示出不同的 结果。原因我也说不清楚。 我被这个形容词误导了。 在生成的刻度上--圣杯，在真实的刻度上--梅花。 [删除] 2023.10.14 13:09 #33023 fxsaber #:这个形容词有误导性。在生成的虱子上是 "grail"，在真正的虱子上是 "plum"。那么，在实际交易中，它将是一个消耗品，因为条件对它来说更加苛刻 市场是无法改变的。他们买的永远是图片，而不是正常的 TS :) fxsaber 2023.10.14 13:44 #33024 Maxim Dmitrievsky #:而在现实生活中，这将是一种消耗，因为条件更加苛刻。 市场无法改变。他们买的永远是照片，而不是普通的 TC :) 这不是重点。最初的问题是关于添加传播时的梅花。在这里，情况更加复杂 - 价差是存在的，但它是生成的。 [删除] 2023.10.14 15:33 #33025 fxsaber #:这不是问题的关键。最初的问题是关于添加传播时的排水问题。而在这里，情况就更复杂了--涂抹物是存在的，也是有价值的，但它是生成的。演示的监控效果并不好。但烤面包机上的图片很漂亮。 这是一个普通的 tick grail，它们在 OOS 上也能工作。 fxsaber 2023.10.14 18:07 #33026 Maxim Dmitrievsky #:普通柚木圣杯，它们也适用于 OOS 回溯测试的交易历史已被观看。已经过去。 Sergey Chalyshev 2023.10.14 20:21 #33027 你不觉得无聊吗......? 任何经纪人或拥有大笔存款的交易者都会粉碎你的任何神经网络！ mytarmailS 2023.10.14 20:28 #33028 Sergey Chalyshev #:你不觉得无聊吗......?任何经纪人或拥有大笔存款的交易者都会粉碎你的任何神经网络！ 是的，在外汇交易中）。 [删除] 2023.10.14 21:34 #33029 fxsaber #:Backtest 的交易历史。过去 我想明白了，这是小型 TF 自动分区的特殊性造成的。 Petros Shatakhtsyan 2023.10.14 21:41 #33030 fxsaber #:这不是问题的关键。最初的问题是关于添加传播时的排水问题。而在这里，情况就更复杂了--涂抹物是存在的，也是有价值的，但它是生成的。 我很惊讶你会感到惊讶。 大约 10 年前，当我用 MQL5 开发我的第一个机器人时，我在测试仪上赚了几百万。但我觉得这简直不可思议，于是我开始寻找问题所在。 那时我还不知道，"Every Tick"（每个刻度 线）并不是真正的刻度线，而是生成的刻度线。这个网站有生成这些刻度线的算法和方案。 当时经纪商还没有收集刻度值。我就自己做了。我收集了真实的刻度值，并将它们分门别类地保存了大约 6 个月。我将它们应用到测试仪上，结果完全不同。 如果不是 HFT 交易或剥头皮，点差与此无关。 在优化设置时，不难找到这样的参数组合，即机器人开始与生成的刻度同步工作。 也就是说，它能捕捉到刻度线的生成模式，就像这里一样： 我想每个人都知道这一点。 1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为这比较复杂。例如，"市场 "中有一个 "智能交易系统"（Expert Advisor），它在真实刻度和测试生成的刻度上显示出不同的结果。我们无法了解其中的原因。
下载 "智能交易系统"，禁止更新，一周后在新刻度上检查。
或者将时间移到历史记录中，一定会有问题。
在生成的刻度上--圣杯，在真实的刻度上--梅花。
那么，在实际交易中，它将是一个消耗品，因为条件对它来说更加苛刻市场是无法改变的。他们买的永远是图片，而不是正常的 TS :)
这不是重点。最初的问题是关于添加传播时的梅花。在这里，情况更加复杂 - 价差是存在的，但它是生成的。
演示的监控效果并不好。但烤面包机上的图片很漂亮。这是一个普通的 tick grail，它们在 OOS 上也能工作。
回溯测试的交易历史已被观看。已经过去。
任何经纪人或拥有大笔存款的交易者都会粉碎你的任何神经网络！
是的，在外汇交易中）。
我想明白了，这是小型 TF 自动分区的特殊性造成的。
我很惊讶你会感到惊讶。
大约 10 年前，当我用 MQL5 开发我的第一个机器人时，我在测试仪上赚了几百万。但我觉得这简直不可思议，于是我开始寻找问题所在。
那时我还不知道，"Every Tick"（每个刻度 线）并不是真正的刻度线，而是生成的刻度线。这个网站有生成这些刻度线的算法和方案。
当时经纪商还没有收集刻度值。我就自己做了。我收集了真实的刻度值，并将它们分门别类地保存了大约 6 个月。我将它们应用到测试仪上，结果完全不同。
如果不是 HFT 交易或剥头皮，点差与此无关。
在优化设置时，不难找到这样的参数组合，即机器人开始与生成的刻度同步工作。
也就是说，它能捕捉到刻度线的生成模式，就像这里一样：
我想每个人都知道这一点。