交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1564 1...155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571...3399 新评论 Boris 2019.12.03 07:43 #15631 作为艺术家向艺术家提出的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？ Mihail Marchukajtes 2019.12.03 15:31 #15632 鲍里斯。 作为艺术家向艺术家提出的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？ 问题反过来说，合成材料有什么用？ Mihail Marchukajtes 2019.12.03 15:34 #15633 对于那些关注这个话题的人来说。它刚刚出现在几个蜡烛前，新鲜得可以说是:-) 这个信号可能是有价值的，因为你可以得到一个更好的价格。很难用算法规定，但如果有机会手动打开，我不会错过这样的机会。 Boris 2019.12.05 00:01 #15634 Mihail Marchukajtes: 问题反过来说，合成材料有什么用？ 用农民的话来说...这么说吧：只有你知道合成物是如何建成的，它被外界影响的概率就会降低。 是否足够？ Boris 2019.12.05 09:08 #15635 你如何评价一个合成物？ 做一个类似于指标 的东西，为每个货币对分配0、-0.03、+0.12、-0.48等值？ 然后，每个条形图上的指标线将包含28个货币对的28个值。 好吧，让我们说。 如何确定目标变量？ Кеша Рутов 2019.12.06 12:34 #15636 Mihail Marchukajtes: 12月4日--我的国防部流 怎么了？溪流在哪里？ Кеша Рутов 2019.12.06 12:44 #15637 鲍里斯。 作为一个艺术家的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？ 如果你指的是MO，它适用于地球上和地球以外的一切，另一件事是你无法找到不存在的东西（几乎），尽管如果你真的想... 但现在搜索的范围已经无限大了，这不像是仅仅尝试了所有的kodobase，你在开始之前就已经有了MO的白发，然后你发现你已经犯了同样的错误，再回去就太可惜了，你应该成为一个市场大师，卖点东西））。 Mihail Marchukajtes 2019.12.11 16:33 #15638 是的，我很泄气 :-( Mihail Marchukajtes 2019.12.11 16:42 #15639 该流媒体确实已暂定在新年的周末重新安排。 对于那些了解情况的人来说。结果不是很好:-(。 你想在这一趋势中损失多少钱？:-) Evgeny Belyaev 2019.12.11 17:10 #15640 Mihail Marchukajtes:在这种趋势下，你能损失多少呢？:-) 我可能不会打开这个姿势，也没有什么损失。 Mihail Marchukajtes: 该流媒体确实已暂定在新年的周末重新安排。 来吧，我们期待着它。 1...155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作为艺术家向艺术家提出的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？
对于那些关注这个话题的人来说。它刚刚出现在几个蜡烛前，新鲜得可以说是:-)
这个信号可能是有价值的，因为你可以得到一个更好的价格。很难用算法规定，但如果有机会手动打开，我不会错过这样的机会。
问题反过来说，合成材料有什么用？
用农民的话来说...这么说吧：只有你知道合成物是如何建成的，它被外界影响的概率就会降低。
是否足够？
你如何评价一个合成物？
做一个类似于指标 的东西，为每个货币对分配0、-0.03、+0.12、-0.48等值？ 然后，每个条形图上的指标线将包含28个货币对的28个值。
好吧，让我们说。
如何确定目标变量？
12月4日--我的国防部流
怎么了？溪流在哪里？
作为一个艺术家的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？
如果你指的是MO，它适用于地球上和地球以外的一切，另一件事是你无法找到不存在的东西（几乎），尽管如果你真的想...
但现在搜索的范围已经无限大了，这不像是仅仅尝试了所有的kodobase，你在开始之前就已经有了MO的白发，然后你发现你已经犯了同样的错误，再回去就太可惜了，你应该成为一个市场大师，卖点东西））。
该流媒体确实已暂定在新年的周末重新安排。
对于那些了解情况的人来说。结果不是很好:-(。
你想在这一趋势中损失多少钱？:-)
在这种趋势下，你能损失多少呢？:-)
我可能不会打开这个姿势，也没有什么损失。
该流媒体确实已暂定在新年的周末重新安排。
来吧，我们期待着它。