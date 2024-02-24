交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1564

新评论
 
作为艺术家向艺术家提出的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？
 
鲍里斯
作为艺术家向艺术家提出的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？
问题反过来说，合成材料有什么用？
 

对于那些关注这个话题的人来说。它刚刚出现在几个蜡烛前，新鲜得可以说是:-)

这个信号可能是有价值的，因为你可以得到一个更好的价格。很难用算法规定，但如果有机会手动打开，我不会错过这样的机会。

 
Mihail Marchukajtes:
问题反过来说，合成材料有什么用？

用农民的话来说...这么说吧：只有你知道合成物是如何建成的，它被外界影响的概率就会降低。

是否足够？

 

你如何评价一个合成物？

一个类似于指标 的东西，为每个货币对分配0、-0.03、+0.12、-0.48等值？ 然后，每个条形图上的指标线将包含28个货币对的28个值。

好吧，让我们说。

如何确定目标变量？

 
Mihail Marchukajtes:
12月4日--我的国防部流

怎么了？溪流在哪里？

 
鲍里斯
作为一个艺术家的问题：这些方法在分析合成物方面的适用性如何？

如果你指的是MO，它适用于地球上和地球以外的一切，另一件事是你无法找到不存在的东西（几乎），尽管如果你真的想...

但现在搜索的范围已经无限大了，这不像是仅仅尝试了所有的kodobase，你在开始之前就已经有了MO的白发，然后你发现你已经犯了同样的错误，再回去就太可惜了，你应该成为一个市场大师，卖点东西））。

 
是的，我很泄气 :-(
 

该流媒体确实已暂定在新年的周末重新安排。

对于那些了解情况的人来说。结果不是很好:-(。

你想在这一趋势中损失多少钱？:-)

 
Mihail Marchukajtes:

在这种趋势下，你能损失多少呢？:-)

我可能不会打开这个姿势，也没有什么损失。

Mihail Marchukajtes:

该流媒体确实已暂定在新年的周末重新安排。

来吧，我们期待着它。

1...155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571...3399
新评论