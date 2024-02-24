交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3072

Maxim Dmitrievsky #:
你在做什么交易？用哪种工具进行交易？
主要的。欧元除外。由您选择。
 
Maxim Dmitrievsky #:

我把这些标志保密了一段时间，因为我有很长时间来选择。

它们都有坚实的基础吗？它们影响特定货币汇率的原因是否众所周知？

Evgeni Gavrilovi #:

它们都有坚实的基础吗？它们影响特定货币的汇率是否有已知的原因？

很遗憾，没有。价格的衍生物，根据经验选择。没有投入任何因果意义。

Valeriy Yastremskiy #:
主要货币。欧元除外。可供选择。

NZDUSD 小时，2000 年至 2010 年 OOS。

您可以在开盘价设置止损和止盈，以加快速度。

我把它扔在这里，因为我觉得如果每个人都要求的话，我反过来把它给他们会疯掉的:)

在培训和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。

附加的文件：
AI_trader.ex5.zip  162 kb
 
谢谢。随着阅读的增加，我逐渐认识到，纯粹对一种仪器进行增量分析是不太正确的。也许还需要对与之相关的所有仪器进行分析。虽然也许可以从中发现一些东西。总的来说，目前我比较认同股票的目标，即利率是否公平。但我对标志有意见。

索普描述了这样一个系统，分配每周或两周的趋势，采取了10％或20％的上卖和下买。)))) 然后开始改进按行业类别和相对于这些类别的外部因素进行的划分。

 

哦，外汇）））及其虚构的隔夜利差


 
fxsaber #:

有隔夜差价吗？

 
在 __MACOSX 文件夹里，那是苹果的文件夹吗？

我没有移动它。它还能工作）22 年了，还不是很好。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50).

 

谁尝试过视频中的这种方法？


Valeriy Yastremskiy #:

在 __MACOSX 文件夹中，是为苹果准备的，还是也要移动该文件夹？

我没有移动它。22 年后的今天，它还能正常工作。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50）。

我需要调整一下，我几乎没有训练过这一对。稍后我会尝试。

