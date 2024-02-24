交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3072 1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2023.05.11 21:09 #30711 Maxim Dmitrievsky #: 你在做什么交易？用哪种工具进行交易？ 主要的。欧元除外。由您选择。 Evgeni Gavrilovi 2023.05.11 21:53 #30712 Maxim Dmitrievsky #:我把这些标志保密了一段时间，因为我有很长时间来选择。 它们都有坚实的基础吗？它们影响特定货币汇率的原因是否众所周知？ [删除] 2023.05.11 22:33 #30713 Evgeni Gavrilovi #:它们都有坚实的基础吗？它们影响特定货币的汇率是否有已知的原因？ 很遗憾，没有。价格的衍生物，根据经验选择。没有投入任何因果意义。 [删除] 2023.05.12 11:36 #30714 Valeriy Yastremskiy #: 主要货币。欧元除外。可供选择。 NZDUSD 小时，2000 年至 2010 年 OOS。 您可以在开盘价设置止损和止盈，以加快速度。 我把它扔在这里，因为我觉得如果每个人都要求的话，我反过来把它给他们会疯掉的:) 在培训和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。 附加的文件： AI_trader.ex5.zip 162 kb Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 12:20 #30715 Maxim Dmitrievsky #:新西兰元兑美元小时数，2000 年至 2010 年 OOS您可以在未平仓价格锁定止损和止盈，以加快速度。我把它扔在这里是因为我觉得如果每个人都要求我把它轮流给他们，我会疯掉的:)在训练和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。 谢谢。随着阅读的增加，我逐渐认识到，纯粹对一种仪器进行增量分析是不太正确的。也许还需要对与之相关的所有仪器进行分析。虽然也许可以从中发现一些东西。总的来说，目前我比较认同股票的目标，即利率是否公平。但我对标志有意见。 索普描述了这样一个系统，分配每周或两周的趋势，采取了10％或20％的上卖和下买。)))) 然后开始改进按行业类别和相对于这些类别的外部因素进行的划分。 mytarmailS 2023.05.12 13:11 #30716 哦，外汇）））及其虚构的隔夜利差 mytarmailS 2023.05.12 14:17 #30717 fxsaber #: 有隔夜差价吗？ Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 14:18 #30718 Maxim Dmitrievsky #:新西兰元兑美元小时数，2000 年至 2010 年 OOS您可以在开盘价锁定止损和止盈，以加快速度。我把它扔在这里，是因为我觉得如果每个人都问起，我把它反过来给他们会很疯狂:)在训练和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。 在 __MACOSX 文件夹里，那是苹果的文件夹吗？ 我没有移动它。它还能工作）22 年了，还不是很好。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50). Aleksey Vyazmikin 2023.05.12 15:34 #30719 谁尝试过视频中的这种方法？ [删除] 2023.05.12 15:59 #30720 Valeriy Yastremskiy #:在 __MACOSX 文件夹中，是为苹果准备的，还是也要移动该文件夹？我没有移动它。22 年后的今天，它还能正常工作。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50）。 我需要调整一下，我几乎没有训练过这一对。稍后我会尝试。 1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我把这些标志保密了一段时间，因为我有很长时间来选择。
它们都有坚实的基础吗？它们影响特定货币汇率的原因是否众所周知？
很遗憾，没有。价格的衍生物，根据经验选择。没有投入任何因果意义。
主要货币。欧元除外。可供选择。
您可以在开盘价设置止损和止盈，以加快速度。
在培训和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。
在训练和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。
谢谢。随着阅读的增加，我逐渐认识到，纯粹对一种仪器进行增量分析是不太正确的。也许还需要对与之相关的所有仪器进行分析。虽然也许可以从中发现一些东西。总的来说，目前我比较认同股票的目标，即利率是否公平。但我对标志有意见。
索普描述了这样一个系统，分配每周或两周的趋势，采取了10％或20％的上卖和下买。)))) 然后开始改进按行业类别和相对于这些类别的外部因素进行的划分。
哦，外汇）））及其虚构的隔夜利差
有隔夜差价吗？
在训练和 OOS 的交界处有一些失败，但除此之外看起来还不错。我以后会努力做得更好，我正在改进我的方法。
在 __MACOSX 文件夹里，那是苹果的文件夹吗？
我没有移动它。它还能工作）22 年了，还不是很好。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50).
谁尝试过视频中的这种方法？
在 __MACOSX 文件夹中，是为苹果准备的，还是也要移动该文件夹？
我没有移动它。22 年后的今天，它还能正常工作。Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50）。
我需要调整一下，我几乎没有训练过这一对。稍后我会尝试。