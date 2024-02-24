交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3065 1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3399 新评论 [删除] 2023.05.08 16:05 #30641 Aleksey Vyazmikin #:让我这样说吧--曾经有一段时间，我在研究加密货币--每种代币背后的想法都不是空洞的存在，而是某种有用性--签名的替代品、SWIFT 的替代品、投资各国初创企业的通用支付代币、无需佣金的商品支付、信息存储支付，以及其他美好的愿望。然而，事实上，它们在交易所中却忘记了自己的目的，即对人类的价值。比特币本质上是一张期票--本票--以对美元的信仰为担保。总的来说，我对无用的加密....。 衍生品在交易所交易，比特币并不在乎。 [删除] 2023.05.08 16:15 #30642 fxsaber #:Scalpers - 有意思。 目前在普通硬件上做 Scalpers 的成本很高，但我会试试。模型训练是一个瓶颈，在大数据上速度很慢，而且响应时间相对较长。 mytarmailS 2023.05.08 16:19 #30643 mytarmailS #:弗拉基米尔，你是否使用了印记软件包？ 顺便说一句， 这本书 里的策略在日间交易、股票交易中确实有效，但在外汇交易中就不行了。 等等，很多股票... 虽然我使用的数据来自一家拥有股票的经纪中心，但一切皆有可能... 7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R Ko Chiu Yubookdown.org This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis. Aleksey Vyazmikin 2023.05.08 16:19 #30644 Maxim Dmitrievsky #: 衍生品是在交易所交易的，比特币不管这些。 我说的是加密货币交易所当然..... [删除] 2023.05.08 16:22 #30645 Aleksey Vyazmikin #:我说的是加密货币交易所当然.....。 没有它，你就无法兑换代币 Aleksey Vyazmikin 2023.05.08 16:34 #30646 Maxim Dmitrievsky #: 没有它，就无法交换标志 有交流。但是，一般来说，关于其他东西的东西已经......我的意思是，代币有其原始意义，但随着时间的流逝，它的意义已经消失，只剩下汇率。由于没有经济意义，其价格只是投机性的。很明显，比特币现在基本上是被用来做黑市交易的，这就是它的价值所在。 Vladimir Perervenko 2023.05.08 16:38 #30647 Aleksey Vyazmikin #:sr 是什么？为什么不在给出的清单上？你用它来做什么？ sr 软件包是"...使用伽马测试选择良好的预后输入 ... ...来确定时间序列的滞后期。这是一个典型的例子，说明在我们的输入变量（即预测变量）中，哪一个才是真正的预测变量。这个问题是非线性和多变量的。这就是伽马检验所要解决的问题。 ......演示了如何使用伽马来查找时间序列数据中的因果关系、确定最佳延迟和附件，以及调整神经网络的性能。" 列表缺失。上述使用目的。 Vladimir Perervenko 2023.05.08 16:56 #30648 mytarmailS #:无望 ))) 当然。 blotter 软件包并不适用。它目前不在 CRAN 中。 [删除] 2023.05.08 18:32 #30649 请康定斯基画一个带包裹的商人 Aleksey Vyazmikin 2023.05.08 18:51 #30650 Vladimir Perervenko #:软件包 sr - "...使用伽马测试选择良好的预测输入 ......识别时间序列中的滞后期信号出现在多远的前面？ 这是一个典型的例子，说明我们需要找出哪些输入变量（即预测变量）实际上具有预测性。这个问题是非线性和多变量的。这就是伽马检验所要解决的问题。 ......演示了如何使用伽马函数查找时间序列数据中的因果关系、确定最佳延迟和附件以及调整神经网络的性能。"列表缺失。上述使用目的。 从描述来看，这应该是个有用的东西。 如何在样本上运行此程序进行测试--能否与公众分享代码？ 1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我这样说吧--曾经有一段时间，我在研究加密货币--每种代币背后的想法都不是空洞的存在，而是某种有用性--签名的替代品、SWIFT 的替代品、投资各国初创企业的通用支付代币、无需佣金的商品支付、信息存储支付，以及其他美好的愿望。然而，事实上，它们在交易所中却忘记了自己的目的，即对人类的价值。比特币本质上是一张期票--本票--以对美元的信仰为担保。总的来说，我对无用的加密....。
Scalpers - 有意思。
弗拉基米尔，你是否使用了印记软件包？
顺便说一句， 这本书 里的策略在日间交易、股票交易中确实有效，但在外汇交易中就不行了。
等等，很多股票...
虽然我使用的数据来自一家拥有股票的经纪中心，但一切皆有可能...
衍生品是在交易所交易的，比特币不管这些。
我说的是加密货币交易所当然.....
没有它，就无法交换标志
有交流。但是，一般来说，关于其他东西的东西已经......我的意思是，代币有其原始意义，但随着时间的流逝，它的意义已经消失，只剩下汇率。由于没有经济意义，其价格只是投机性的。很明显，比特币现在基本上是被用来做黑市交易的，这就是它的价值所在。
sr 是什么？为什么不在给出的清单上？你用它来做什么？
sr 软件包是"
...使用伽马测试选择良好的预后输入 ...
...来确定时间序列的滞后期。这是一个典型的例子，说明在我们的输入变量（即预测变量）中，哪一个才是真正的预测变量。这个问题是非线性和多变量的。这就是伽马检验所要解决的问题。
......演示了如何使用伽马来查找时间序列数据中的因果关系、确定最佳延迟和附件，以及调整神经网络的性能。"
列表缺失。上述使用目的。
blotter 软件包并不适用。它目前不在 CRAN 中。
软件包 sr - "
...使用伽马测试选择良好的预测输入 ...
...识别时间序列中的滞后期信号出现在多远的前面？ 这是一个典型的例子，说明我们需要找出哪些输入变量（即预测变量）实际上具有预测性。这个问题是非线性和多变量的。这就是伽马检验所要解决的问题。
......演示了如何使用伽马函数查找时间序列数据中的因果关系、确定最佳延迟和附件以及调整神经网络的性能。"
列表缺失。上述使用目的。
从描述来看，这应该是个有用的东西。
如何在样本上运行此程序进行测试--能否与公众分享代码？