Aleksey Vyazmikin #:

让我这样说吧--曾经有一段时间，我在研究加密货币--每种代币背后的想法都不是空洞的存在，而是某种有用性--签名的替代品、SWIFT 的替代品、投资各国初创企业的通用支付代币、无需佣金的商品支付、信息存储支付，以及其他美好的愿望。然而，事实上，它们在交易所中却忘记了自己的目的，即对人类的价值。比特币本质上是一张期票--本票--以对美元的信仰为担保。总的来说，我对无用的加密....。

衍生品在交易所交易，比特币并不在乎。
fxsaber #:

Scalpers - 有意思。

目前在普通硬件上做 Scalpers 的成本很高，但我会试试。模型训练是一个瓶颈，在大数据上速度很慢，而且响应时间相对较长。
 
mytarmailS #:

弗拉基米尔，你是否使用了印记软件包

顺便说一句， 这本书 里的策略在日间交易、股票交易中确实有效，但在外汇交易中就不行了。


等等，很多股票...


虽然我使用的数据来自一家拥有股票的经纪中心，但一切皆有可能...

7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R
  • Ko Chiu Yu
  • bookdown.org
This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis.
 
Maxim Dmitrievsky #:
衍生品是在交易所交易的，比特币不管这些。

我说的是加密货币交易所当然.....

Aleksey Vyazmikin #:

我说的是加密货币交易所当然.....。

没有它，你就无法兑换代币
 
Maxim Dmitrievsky #:
没有它，就无法交换标志

有交流。但是，一般来说，关于其他东西的东西已经......我的意思是，代币有其原始意义，但随着时间的流逝，它的意义已经消失，只剩下汇率。由于没有经济意义，其价格只是投机性的。很明显，比特币现在基本上是被用来做黑市交易的，这就是它的价值所在。

 
Aleksey Vyazmikin #:

sr 是什么？为什么不在给出的清单上？你用它来做什么？

sr 软件包是"
...使用伽马测试选择良好的预后输入 ...

...来确定时间序列的滞后期。这是一个典型的例子，说明在我们的输入变量（即预测变量）中，哪一个才是真正的预测变量。这个问题是非线性和多变量的。这就是伽马检验所要解决的问题。

......演示了如何使用伽马来查找时间序列数据中的因果关系、确定最佳延迟和附件，以及调整神经网络的性能。"

列表缺失。上述使用目的。

 
mytarmailS #:

无望 )))

当然。

blotter 软件包并不适用。它目前不在 CRAN 中。

Vladimir Perervenko #:

从描述来看，这应该是个有用的东西。

如何在样本上运行此程序进行测试--能否与公众分享代码？

