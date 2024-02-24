交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3066 1...305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073...3399 新评论 [删除] 2023.05.08 20:01 #30651 Aleksey Vyazmikin #:从描述来看，这应该是个有用的东西。如何在样本上运行它进行测试--能否与公众分享代码？类似于 Kolmogorov-Smirnov 检验要测试什么，首先要确定测试什么。在我们的领域，这通常需要很长时间。 真让人绝望 mytarmailS 2023.05.08 20:32 #30652 library(mt5R) symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000) library(PerformanceAnalytics) library(TTR) library(quantmod) rsi <- RSI(symb$Close, n = 14) signal <- ifelse(rsi<30,1,0) trade <- Lag(signal) ret <- dailyReturn(symb)*trade names(ret) <- "Ebay" charts.PerformanceSummary(ret) 从获取实时数据到创建和测试交易系统的 11 条线路 Aleksei Kuznetsov 2023.05.08 21:14 #30653 Женя #:这取决于您如何组织筹码和目标，例如，如果您使用回报率或任何与 vang ZZ 不同窗口的 popsy 指标，您将很容易在 SB 上获得 60-90% 的 akurasi。有了正确的筹码和目标，60% 的 akurasi 就是 "圣杯"，根据交易频率，年度 SR 将达到 5 以上。 Akkurasi、错误在我们的业务中无关紧要。50/50 与平衡线或收益有关。 mytarmailS 2023.05.09 12:21 #30654 Женя #:这就是一个是另一个的函数，有阿库拉西未来回报的迹象（ZZ 等） 超过 51%，已经可以交易（在股市和加密货币），至少可以偿还匆忙和佣金（如果合理的风险管理）， 而 55% - 你可以选择一辆兰博和一艘游艇。认真????? Aleksei Kuznetsov 2023.05.09 12:49 #30655 Женя #:这就是一个是另一个的函数，有阿库拉西未来回报的迹象（ZZ 等） 超过 51%， 已经 可以 交易（在股市和加密货币），至少可以偿还 匆忙和佣金（如果合理的风险管理），而 55% - 你可以选择一辆兰博和一艘游艇。但是，如果在 SB akurasi 上，在一个 大于 10 万根蜡烛图 的数据集上超过 51% ，这意味着筹码和目标混杂严重，系统出现幻觉，就像 在被问及他不知道的事情时，他经常 聊天 一样 。一般来说，通常 低劣 的回溯测试（未优化） 会让你觉得出了问题，例如，阿库拉西的分类率为 70%，而回溯测试的年 SR 小于 0.5，这简直是无稽之谈，因为应该是两位数 ，但 显然不是，他们没有考虑到 这一点。但它也可以调整回溯测试，这曾经是从事大规模分布的MO，总之，纯粹的知识分子的自我满足，其中的信徒是激烈的捍卫，当他们试图把他们带到公开场合。 最近展示了分类误差为 9%和 8%的平衡图表。 9% 的收益各占一半。 关键是，1 次亏损会带走 10 次赢利的利润。老师的标价是 TP = 50 和 SL = 500 您也可以犯 1%的错误（或 99% 的错误）。这些都只是数字。你不能把它们放进自己的口袋。)))) 什么是 SR？ [删除] 2023.05.09 17:15 #30656 Forester #: 最近显示的平衡图表的分类误差为 9%和 8%。9% 的盈利率为 50/50。 关键是，1 次亏损会带走 10 次赢利的利润。老师的标价是 TP = 50 和 SL = 500 您也可以犯 1%的错误（或 99% 的错误）。这些都只是数字。你不能把它们放进自己的口袋。)))) 什么是 SR？ 您在使用 Forrest 软件吗？有什么发现吗？ [删除] 2023.05.09 17:45 #30657 模型的动物园。许多模型（数百个或更多）被用来确认没有过拟合。如果它们的平均表现良好，那么就不是偶然的。 OOS 的选择是复杂的，具有全局趋势的变化。 一些代表，全部来自一个数据包： mytarmailS 2023.05.09 18:27 #30658 Traine 在测试中表现出色。 没有人需要看到验证结果。 不是骗局 3.0？ [删除] 2023.05.09 18:34 #30659 包装工们是时候修修脑子了。信息一点都没有进来（虽然以前也没有）。 你们能一起去挖菜园吗？如果你对国防部没什么可说的）。 mytarmailS 2023.05.09 18:40 #30660 )))) 根据需要 1...305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从描述来看，这应该是个有用的东西。
如何在样本上运行它进行测试--能否与公众分享代码？
类似于 Kolmogorov-Smirnov 检验
要测试什么，首先要确定测试什么。在我们的领域，这通常需要很长时间。真让人绝望
从获取实时数据到创建和测试交易系统的 11 条线路
这取决于您如何组织筹码和目标，例如，如果您使用回报率或任何与 vang ZZ 不同窗口的 popsy 指标，您将很容易在 SB 上获得 60-90% 的 akurasi。有了正确的筹码和目标，60% 的 akurasi 就是 "圣杯"，根据交易频率，年度 SR 将达到 5 以上。
Akkurasi、错误在我们的业务中无关紧要。50/50 与平衡线或收益有关。
这就是一个是另一个的函数，有阿库拉西未来回报的迹象（ZZ 等） 超过 51%，已经可以交易（在股市和加密货币），至少可以偿还匆忙和佣金（如果合理的风险管理）， 而 55% - 你可以选择一辆兰博和一艘游艇。
认真?????
这就是一个是另一个的函数，有阿库拉西未来回报的迹象（ZZ 等） 超过 51%， 已经 可以 交易（在股市和加密货币），至少可以偿还 匆忙和佣金（如果合理的风险管理），而 55% - 你可以选择一辆兰博和一艘游艇。
但是，如果在 SB akurasi 上，在一个 大于 10 万根蜡烛图 的数据集上超过 51% ，这意味着筹码和目标混杂严重，系统出现幻觉，就像 在被问及他不知道的事情时，他经常 聊天 一样 。
一般来说，通常 低劣 的回溯测试（未优化） 会让你觉得出了问题，例如，阿库拉西的分类率为 70%，而回溯测试的年 SR 小于 0.5，这简直是无稽之谈，因为应该是两位数 ，但 显然不是，他们没有考虑到 这一点。
但它也可以调整回溯测试，这曾经是从事大规模分布的MO，总之，纯粹的知识分子的自我满足，其中的信徒是激烈的捍卫，当他们试图把他们带到公开场合。
9% 的收益各占一半。
关键是，1 次亏损会带走 10 次赢利的利润。老师的标价是 TP = 50 和 SL = 500
您也可以犯 1%的错误（或 99% 的错误）。这些都只是数字。你不能把它们放进自己的口袋。))))什么是 SR？
最近显示的平衡图表的分类误差为 9%和 8%。9% 的盈利率为 50/50。 关键是，1 次亏损会带走 10 次赢利的利润。老师的标价是 TP = 50 和 SL = 500
您也可以犯 1%的错误（或 99% 的错误）。这些都只是数字。你不能把它们放进自己的口袋。))))什么是 SR？
您在使用 Forrest 软件吗？有什么发现吗？
模型的动物园。许多模型（数百个或更多）被用来确认没有过拟合。如果它们的平均表现良好，那么就不是偶然的。
OOS 的选择是复杂的，具有全局趋势的变化。
一些代表，全部来自一个数据包：
Traine 在测试中表现出色。
没有人需要看到验证结果。
不是骗局 3.0？
包装工们是时候修修脑子了。
信息一点都没有进来（虽然以前也没有）。你们能一起去挖菜园吗？如果你对国防部没什么可说的）。
))))
根据需要