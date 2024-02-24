交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3074

新评论
 
fxsaber #:

再提一次你的问题。

如果你在真实的外汇市场上交易过，他们难道不会在晚上凌晨 1 点左右扩大点差？就像普通厨房一样。
 
mytarmailS #:
如果你在真实的外汇市场上交易过，他们不是会在晚上凌晨 1 点左右扩大点差吗？就像普通厨房一样。

.

 
与本主题无关的评论已移至"非 主题"。
[删除]  
Valeriy Yastremskiy #:

是的，M5）

我现在重复一遍）还好我有 enidesk 和工作电脑))))。

270 美元。最好的 sl 为 11500，总的来说，5200 sl 和 350 tp 的效果差不多。

也许差价太大了。我有更多的利润，但总体曲线是一样的。过去几年的学习曲线确实有点粗糙。但前几年更好。

 
Andrey Dik #:
如果世界不平滑，一切会是什么样子.....
是的，所有 "生命 "在做出下一个决定时都是盲目的，但如果知道（看到）更好的决定，那么做出决定的意义就消失了--自由意志消失了？
有很多搜索策略，无论是否开放，但众所周知，面向社会已知的最优方案并不总能找到更好的解决方案（又是集体思维陷阱的悖论）。

在市场中，这种最佳状态是不断变化的，就像地震后地球的地形....。因此，我们的任务是预测地震何时发生，或在地震后发生，但最重要的是预测何时需要寻找新的最优....。

[删除]  
比较不同方法的论文。除了视频和书籍外。它有许多其他论文的参考文献。
它不在统计学章节或 MOE 书籍中。有点像计量经济学里应该有的内容，但也没有。不知何故，它独树一帜。
其中一位研究人员（我想是在 2018 年提出双机器学习的）是我们的移民切尔诺茹科夫。他的工作也是用英语进行的。普拉多显然也从那里采用了他的元模型。但非常肤浅。

 
Maxim Dmitrievsky #:
比较不同方法的论文。除了视频和书籍外。它有许多其他论文的参考文献。
它不在统计学章节或 MOE 书籍中。有点像计量经济学里应该有的内容，但也没有。它是独立的。
其中一位研究人员（我想是在 2018 年提出双机器学习的）是我们的移民切尔诺茹科夫。他的工作也是用英语进行的。普拉多显然也从那里采用了他的元模型。

https://arxiv.or g/pdf/2201.12692.pdf


从这幅图中可以看出。

对于 MO 来说，顺序抽样是不可接受的，只能是随机抽样，而且不仅仅是随机抽样。

 
СанСаныч Фоменко #:

从这张照片开始。

对于 MO 来说，顺序抽样是不允许的，只能是随机抽样，而且不仅仅是随机抽样。

Maxim Dmitrievsky#:
比较不同方法的论文。除了视频和书以外。它有许多其他论文的参考文献。
统计部分或 MOE 书籍中都没有这篇文章。有点像计量经济学里应该有的内容，但也没有。可以说是独树一帜。
其中一位研究人员（我想是在 2018 年提出双机器学习的）是我们的移民切尔诺茹科夫。他的工作也是用英语进行的。普拉多显然也从那里采用了他的元模型。

https://arxiv.or g/pdf/2201.12692.pdf


精彩的文章！

根据我对应用的理解，分类结果不仅取决于原始数据的质量，还取决于我们如何形成训练集和评估集。还有一些我还不了解的东西。

[删除]  
СанСаныч Фоменко #:

精彩的文章！

根据我对应用的理解，分类结果不仅取决于原始数据的质量，还取决于我们如何形成训练集和评估集。还有其他一些我还不了解的因素。

嘿嘿。在看这个视频之前，多看看视频，也许就会明白了。重点是要在数据中找到这样的样本，比方说带有特征值向量 W 的 X，它们对训练（在我们的例子中是对模型的训练）的反应尽可能好，并将它们分配到 "要交易 "类，而其他样本最好不要碰，即 "不要交易"，因为它们对训练的反应很差（在新数据中，模型在将它们纳入训练组时犯了错误）。在市场营销中，这些都是用户实例。其中一个用户样本会受到广告活动的影响，但其他用户样本则不值得使用广告活动预算。

我是这样理解 TC 的。

 
Maxim Dmitrievsky #:

嘿嘿。在此之前多看看视频，也许会更清楚。重点是在数据中找到这样的样本，比方说带有特征值向量 W 的 X，它们对训练（在我们的例子中是模型的训练）的反应尽可能好，并将它们分配到 "要交易 "类，而其他样本最好不要碰，"不要交易"，因为它们对训练的反应不好（在新数据中，模型在将它们纳入训练组时犯了错）。在市场营销中，这些都是用户实例。当一个用户样本会受到广告活动的影响，但将广告活动预算用在其他用户身上是不合适的。

我是这样理解 TC 的。

你的理解始终带有决定论的味道，而这篇文章则是随机性的神化，甚至是在不平衡的数据上。没有样本选择，恰恰相反。我们推荐 X-learner

首先估算两个响应函数 µ(x, 1) 和 µ(x, 0)。然后，它使用这些估计值来估算被治疗者（˜ξ 1 i）和对照组（˜ξ 0 i）未观察到的个体治疗效果。这些估算效应反过来作为伪结果，分别用于估算治疗样本 τ (x, 1) 和对照样本 τ (x, 0) 的治疗效应。最终的 CATE 估计值 τ (x) 是这些治疗效果估计值的加权平均值，并由倾向得分 e(x) 加权。因此，X-learner 以交叉回归的方式额外使用了受治疗者的信息来了解对照组的情况，反之亦然，因此其命名标签中出现了 X 一词。

没有什么比这更 "好 "的选择了。

1...306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081...3399
新评论