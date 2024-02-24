交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3073

Maxim Dmitrievsky #:

我需要调整一下，我几乎没有训练过这双鞋。我稍后再试试。

从 19 日到今天，最好的盈利是-39 英镑）。
Valeriy Yastremskiy #:
不会吧，NZDUSD H1？

 

通过遗传算法 寻找函数最大值的可视化算法。


 
Maxim Dmitrievsky #:

是的，M5)

我现在再做一次）还好我有 enidesk 和我的工作电脑))))

270 美元。最好的 sl 为 11500，总的来说，5200 sl 和 350 tp 的效果差不多。

原来如此。
 
mytarmailS #:

有隔夜差价吗？

我不明白。

 
fxsaber #:

我不明白。

据我所知，你是用真实外汇交易的，那晚上的点差呢？
 
mytarmailS #:
如果我们谈论的是买入价/卖出价，我发布了一个价差指标。

 
fxsaber #:

我没有看到这个指标，您能回答我的问题吗？

 
Aleksey Vyazmikin 遗传算法 寻找函数最大值的可视化算法

)))
如果世界不是平滑的.....，一切会是什么样子？
是的，所有 "生命 "在做出下一个决定时都是盲目的，但如果知道（看到）更好的解决方案，那么做出决定的意义就消失了--自由意志消失了？
有许多搜索策略，无论是否开放，但众所周知，面向社会已知的最优方案并不总能找到更好的解决方案（又是集体思维陷阱的悖论）。
 
mytarmailS #:

请再次提出您的问题。

