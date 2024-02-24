交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3073 1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 16:24 #30721 Maxim Dmitrievsky #:我需要调整一下，我几乎没有训练过这双鞋。我稍后再试试。 从 19 日到今天，最好的盈利是-39 英镑）。 [删除] 2023.05.12 16:47 #30722 Valeriy Yastremskiy #: 从 19 日到今天，最佳利润为 -39 英镑）。 不会吧，NZDUSD H1？ Aleksey Vyazmikin 2023.05.12 19:12 #30723 通过遗传算法 寻找函数最大值的可视化算法。 Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 19:19 #30724 Maxim Dmitrievsky #:不会是 NZDUSD H1 吧？是的，M5)我现在再做一次）还好我有 enidesk 和我的工作电脑))))270 美元。最好的 sl 为 11500，总的来说，5200 sl 和 350 tp 的效果差不多。 fxsaber 2023.05.12 19:35 #30725 mytarmailS #:有隔夜差价吗？ 我不明白。 mytarmailS 2023.05.12 19:51 #30726 fxsaber #:我不明白。 据我所知，你是用真实外汇交易的，那晚上的点差呢？ fxsaber 2023.05.12 23:01 #30727 mytarmailS #: 好吧，据我所知，您是做真实外汇交易的，那么晚上的点差是多少？ 如果我们谈论的是买入价/卖出价，我发布了一个价差指标。 mytarmailS 2023.05.12 23:02 #30728 fxsaber #:如果我们谈论的是买入价/卖出价，我发布了一个价差指标。 我没有看到这个指标，您能回答我的问题吗？ Andrey Dik 2023.05.12 23:26 #30729 Aleksey Vyazmikin 遗传算法 寻找函数最大值的可视化算法 )))如果世界不是平滑的.....，一切会是什么样子？是的，所有 "生命 "在做出下一个决定时都是盲目的，但如果知道（看到）更好的解决方案，那么做出决定的意义就消失了--自由意志消失了？有许多搜索策略，无论是否开放，但众所周知，面向社会已知的最优方案并不总能找到更好的解决方案（又是集体思维陷阱的悖论）。 fxsaber 2023.05.12 23:42 #30730 mytarmailS #:我没有看到指标，请回答我的问题。 请再次提出您的问题。 1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我需要调整一下，我几乎没有训练过这双鞋。我稍后再试试。
从 19 日到今天，最佳利润为 -39 英镑）。
不会吧，NZDUSD H1？
通过遗传算法 寻找函数最大值的可视化算法。
不会是 NZDUSD H1 吧？
是的，M5)
我现在再做一次）还好我有 enidesk 和我的工作电脑))))
270 美元。最好的 sl 为 11500，总的来说，5200 sl 和 350 tp 的效果差不多。
有隔夜差价吗？
好吧，据我所知，您是做真实外汇交易的，那么晚上的点差是多少？
如果我们谈论的是买入价/卖出价，我发布了一个价差指标。
我没有看到这个指标，您能回答我的问题吗？
请再次提出您的问题。