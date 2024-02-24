交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3045

新评论
 
Andrey Dik #:

在不同历史遗址的测试中，FF 值的标准偏差越小越好。
您能详细说明一下吗？或者举个例子。哪些值，哪些 FF？
 
mytarmailS #:

试试看

最好将控制台输出改为英文，这样就可以正常搜索问题了

https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

已安装，但仍无法使用。

> abline(h = 0,col=2,lty=2)
Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> abline(h = 0,col=2,lty=2)
Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’
 
Aleksey Vyazmikin #:

它安装好了，但仍然无法使用。

不，我画了一张图


 
Forester #:
能详细说明一下吗？或者举个例子。什么价值观，什么 FF？

个人的策略。

例如，粗略地说，我们选择一个 FF - 平衡，用不同的参数对历史的不同部分进行测试。我们测量历史不同部分的每组参数的 FF 值的标准偏差。

例如，按月进行平衡：10、1000、200、8000、9000、-5000：坏

例如，按月平衡：1000、1100、1500、800、900、950：好

 
Aleksey Vyazmikin #:

不，我画了一幅画


我几乎把所有的都画在了正方 - 奇怪的随机性 :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

不，我画了一幅画

显然出了问题，一切都在警告中......更新所有软件包什么的，我也不知道。

 
mytarmailS #:

显然出了问题，所有东西都在警告状态......更新所有软件包什么的，好极了

有按钮吗？

 
Aleksey Vyazmikin #:

有按钮吗？

我找到了按钮，但它写的是问题--有没有办法用一个按钮回答所有问题？

 
Aleksey Vyazmikin #:

我找到了按钮，但它写的是问题--有没有办法用一个按钮回答所有问题？

我想可以。

 
mytarmailS #:

简单地说，如果我用统计意义来评价一个 TC，它就是好的、

如果我有 100 个 TS，并根据相同的标准选择最好的一个，那它就是坏的吗？


我一定是误解了什么？ 这也不可能是对的？

您的理解是正确的，请比较两种交易统计，以便更加清楚：

1) 这只是在一个交易账户上进行一次 TS 交易的结果。

2) 开设多个交易账户。同时在所有账户上进行交易，其中一半上涨，一半下跌。关闭亏损账户，其余账户重复交易，直到只有一个账户没有亏损，然后将该账户的稳健性进行比较。

第二种状态几乎总是好于第一种状态（从任何指标来看）。

很明显，这是一个极其糟糕的变种，但在这里可以清楚地看到选择欺骗。更常见的是，这种欺骗被掩盖起来，变成了自欺欺人。

1...303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052...3399
新评论