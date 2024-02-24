交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3045 1...303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2023.04.23 15:20 #30441 Andrey Dik #: 在不同历史遗址的测试中，FF 值的标准偏差越小越好。 您能详细说明一下吗？或者举个例子。哪些值，哪些 FF？ Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:22 #30442 mytarmailS #:试试看最好将控制台输出改为英文，这样就可以正常搜索问题了https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 已安装，但仍无法使用。 > abline(h = 0,col=2,lty=2) Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ > abline(h = 0,col=2,lty=2) Warning messages: 1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:23 #30443 Aleksey Vyazmikin #:它安装好了，但仍然无法使用。 不，我画了一张图 Andrey Dik 2023.04.23 15:25 #30444 Forester #: 能详细说明一下吗？或者举个例子。什么价值观，什么 FF？ 个人的策略。 例如，粗略地说，我们选择一个 FF - 平衡，用不同的参数对历史的不同部分进行测试。我们测量历史不同部分的每组参数的 FF 值的标准偏差。 例如，按月进行平衡：10、1000、200、8000、9000、-5000：坏 例如，按月平衡：1000、1100、1500、800、900、950：好 Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:32 #30445 Aleksey Vyazmikin #:不，我画了一幅画 我几乎把所有的都画在了正方 - 奇怪的随机性 :) mytarmailS 2023.04.23 15:33 #30446 Aleksey Vyazmikin #:不，我画了一幅画 显然出了问题，一切都在警告中......更新所有软件包什么的，我也不知道。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:40 #30447 mytarmailS #:显然出了问题，所有东西都在警告状态......更新所有软件包什么的，好极了 有按钮吗？ Aleksey Vyazmikin 2023.04.23 15:43 #30448 Aleksey Vyazmikin #:有按钮吗？我找到了按钮，但它写的是问题--有没有办法用一个按钮回答所有问题？ mytarmailS 2023.04.23 15:48 #30449 Aleksey Vyazmikin #:我找到了按钮，但它写的是问题--有没有办法用一个按钮回答所有问题？ 我想可以。 Aleksey Nikolayev 2023.04.23 15:54 #30450 mytarmailS #:简单地说，如果我用统计意义来评价一个 TC，它就是好的、如果我有 100 个 TS，并根据相同的标准选择最好的一个，那它就是坏的吗？我一定是误解了什么？ 这也不可能是对的？ 您的理解是正确的，请比较两种交易统计，以便更加清楚： 1) 这只是在一个交易账户上进行一次 TS 交易的结果。 2) 开设多个交易账户。同时在所有账户上进行交易，其中一半上涨，一半下跌。关闭亏损账户，其余账户重复交易，直到只有一个账户没有亏损，然后将该账户的稳健性进行比较。 第二种状态几乎总是好于第一种状态（从任何指标来看）。 很明显，这是一个极其糟糕的变种，但在这里可以清楚地看到选择欺骗。更常见的是，这种欺骗被掩盖起来，变成了自欺欺人。 1...303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
能详细说明一下吗？或者举个例子。什么价值观，什么 FF？
个人的策略。
例如，粗略地说，我们选择一个 FF - 平衡，用不同的参数对历史的不同部分进行测试。我们测量历史不同部分的每组参数的 FF 值的标准偏差。
例如，按月进行平衡：10、1000、200、8000、9000、-5000：坏
例如，按月平衡：1000、1100、1500、800、900、950：好
我几乎把所有的都画在了正方 - 奇怪的随机性 :)
显然出了问题，一切都在警告中......更新所有软件包什么的，我也不知道。
有按钮吗？
我找到了按钮，但它写的是问题--有没有办法用一个按钮回答所有问题？
我想可以。
简单地说，如果我用统计意义来评价一个 TC，它就是好的、
如果我有 100 个 TS，并根据相同的标准选择最好的一个，那它就是坏的吗？
我一定是误解了什么？ 这也不可能是对的？
您的理解是正确的，请比较两种交易统计，以便更加清楚：
1) 这只是在一个交易账户上进行一次 TS 交易的结果。
2) 开设多个交易账户。同时在所有账户上进行交易，其中一半上涨，一半下跌。关闭亏损账户，其余账户重复交易，直到只有一个账户没有亏损，然后将该账户的稳健性进行比较。
第二种状态几乎总是好于第一种状态（从任何指标来看）。
很明显，这是一个极其糟糕的变种，但在这里可以清楚地看到选择欺骗。更常见的是，这种欺骗被掩盖起来，变成了自欺欺人。