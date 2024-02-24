交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2901 1...289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2023.01.10 08:46 #29001 mytarmailS #: 谢谢！非常好的建议，我已经想好了怎么做才能少流血。 如果没有你，我还真想不到，谢谢你。 不客气。这个想法与本地信号服务类似。但不可能直接使用，因为仪器名称可能不同。但你可以通过类比写出自己的东西。 Dmytro Nazarchuk 2023.01.10 09:17 #29002 mytarmailS #:而在外汇交易的一夜之间，一道命令响了起来、看看这个级别有多强大。 你凭什么认为这不是一组随机的点？ mytarmailS 2023.01.10 09:24 #29003 Dmytryi Nazarchuk #:你凭什么认为这不是一组随机的点？ 这是 Valeriy Yastremskiy 2023.01.10 09:35 #29004 Aleksey Nikolayev #:没错。如果我们能找到一个客观的定义，它就会像一块哲人之石，把任何 TC 都变成圣杯。我们可以问一个更有意义的问题，你们的大师是如何定义 "趋势 "和 "平坦 "的。 从可以看到的和形式化的东西来看。我们从下方和上方得到极值，我们在这些价格周围设置区域，我们等待下方的极值，如果它在区域内，则可能是持平的开始，如果它在上方的区域内，我们可以认为它是持平的，这就是等待时间参数和区域大小的问题。此外，已经有一个历史记录，您可以在此练习))))))。但问题是，来回移动超过 3 次的情况很少见，而且在平地上的时间大多是随机的。 mytarmailS 2023.01.10 13:37 #29005 Aleksey Nikolayev #: 写了一个快速的seq_list() 搜索序列中的参数，您可能有兴趣将其应用到您的数据中 示例数据 list_dat <- list() > for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)] > list_dat [[1]] [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y" [[2]] [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z" ...... ..... .... 模式 pattern <- c("f","b","k") 搜索 seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat) [1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE list_dat [[1]] [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n" [[2]] [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l" [[3]] [1] "b" "f" "x" "l" "u" "h" [[4]] [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b" [[5]] [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j" [[6]] [1] "r" "a" "b" "r" [[7]] [1] "o" "a" "k" "c" "d" "e" [[8]] [1] "s" "j" "g" "l" [[9]] [1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x" [[10]] [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g" ========================== 函数代码 char_seq_list <- function(){ library(Rcpp) src <- "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){ LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false ); for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){ LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); int cnt_end_pat = 0; CharacterVector List_vec = list_dat[i]; for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){ if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){ pat_vec[cnt_end_pat] = true; cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; } if(cnt_end_pat==pat.length()) break; } res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE)); } return res_vec; }" char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src) } seq_list <- char_seq_list() Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 14:17 #29006 mytarmailS #:贴现率每 n 分钟变化一次？ 很难说--我还没有确定它到底是如何变化的--根据我的观察，最常见的是由于更强的运动。问题的关键在于当天的结果不断发生偏移。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 15:17 #29007 mytarmailS #:我不知道，我不想争辩。在这里，你又可以看到，入场后 CME 上的价格去了不该去的地方....在玻璃上的红色 方格 "错误点击 "中，它不应该出现。 我从没想过在外汇市场交易会这么愉快。 顺便问一下，这是最近到期的期货交易吗？ 哪里的价差更大？ Uladzimir Izerski 2023.01.13 17:57 #29008 Aleksey Vyazmikin #:很难说--我还没有确定它究竟是如何变化的--根据我的观察，最常见的是由于更强的运动。问题的关键在于当天的结果会不断发生变化。 投注的目的是对某个国家的市场产生长期或中期影响。在日线图上，投注不一定要满足投机者的愿望和欲望。 货币市场与经济同步发展。投机因素的重要性一般。投机者形式的流动性是日线图上货币市场的主要因素。 MO应该建立在新的因素上。有必要解决新的问题，而不是追随sensais过时的脚步。） mytarmailS 2023.01.13 19:12 #29009 Uladzimir Izerski #:国防部应建立在新的因素之上。有必要解决新的问题，而不是追随 sensai)))) 过时的脚步。 首先，你要对市场有一定的了解，要有一定的模式，否则就会有无穷无尽的变种，就像与影子作战一样......好吧，追随主流，照搬博客上pimply mum的python datasaintists写的东西是愚蠢的....。这是为马克西姆卡准备的）。这不是思考，只是追随他人、随大流、随大流...... Uladzimir Izerski 2023.01.13 19:22 #29010 mytarmailS #: 首先，你要对市场有一定的了解，要有一定的模式，否则就会有无穷无尽的选择，就像与影子作战一样....。 而追随主流，照搬 "疙瘩妈妈 "的 python 数据专家们在博客上写的东西是愚蠢的....。 这是给马克西姆卡的）。 我们的起点来了。 从哪里来，到哪里去，为什么？我没说 "对市场有什么看法？"- 图表上也是这么写的:)傻笑是无害的。 1...289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢！非常好的建议，我已经想好了怎么做才能少流血。
不客气。这个想法与本地信号服务类似。但不可能直接使用，因为仪器名称可能不同。但你可以通过类比写出自己的东西。
而在外汇交易的一夜之间，一道命令响了起来、
看看这个级别有多强大。
你凭什么认为这不是一组随机的点？
你凭什么认为这不是一组随机的点？
这是
没错。如果我们能找到一个客观的定义，它就会像一块哲人之石，把任何 TC 都变成圣杯。
我们可以问一个更有意义的问题，你们的大师是如何定义 "趋势 "和 "平坦 "的。
从可以看到的和形式化的东西来看。我们从下方和上方得到极值，我们在这些价格周围设置区域，我们等待下方的极值，如果它在区域内，则可能是持平的开始，如果它在上方的区域内，我们可以认为它是持平的，这就是等待时间参数和区域大小的问题。此外，已经有一个历史记录，您可以在此练习))))))。但问题是，来回移动超过 3 次的情况很少见，而且在平地上的时间大多是随机的。
写了一个快速的seq_list() 搜索序列中的参数，您可能有兴趣将其应用到您的数据中
示例数据
模式
搜索
==========================
函数代码
贴现率每 n 分钟变化一次？
很难说--我还没有确定它到底是如何变化的--根据我的观察，最常见的是由于更强的运动。问题的关键在于当天的结果不断发生偏移。
我不知道，我不想争辩。
在这里，你又可以看到，入场后 CME 上的价格去了不该去的地方....
在玻璃上的红色 方格 "错误点击 "中，它不应该出现。
我从没想过在外汇市场交易会这么愉快。
顺便问一下，这是最近到期的期货交易吗？
哪里的价差更大？
很难说--我还没有确定它究竟是如何变化的--根据我的观察，最常见的是由于更强的运动。问题的关键在于当天的结果会不断发生变化。
投注的目的是对某个国家的市场产生长期或中期影响。在日线图上，投注不一定要满足投机者的愿望和欲望。
货币市场与经济同步发展。投机因素的重要性一般。投机者形式的流动性是日线图上货币市场的主要因素。
MO应该建立在新的因素上。有必要解决新的问题，而不是追随sensais过时的脚步。）
国防部应建立在新的因素之上。有必要解决新的问题，而不是追随 sensai)))) 过时的脚步。
首先，你要对市场有一定的了解，要有一定的模式，否则就会有无穷无尽的选择，就像与影子作战一样....。
我们的起点来了。
从哪里来，到哪里去，为什么？我没说
"对市场有什么看法？"- 图表上也是这么写的:)傻笑是无害的。