交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2535 1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 18:13 #25341 Maxim Dmitrievsky# : https://www.mql5.com/ru/articles/222 回报（回报）是为理论家准备的。实践者们有他们自己的方法。 secret 2021.12.24 18:18 #25342 Aleksey Nikolayev#: 价格对数增量的采样 货币的价格并没有多次变化，为什么需要对数？但增量确实在变化。 Rorschach 2021.12.24 18:26 #25343 Aleksey Nikolayev#: 仍然尝试取样d[i]=log（bid[i]/bid[i-1]）=log（bid[i]）-log（bid[i-1]）。你也可以尝试不用对数的近似法 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1 令人惊讶的是，这些公式并不奏效 bid[i]/bid[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1]) 而且结果非常接近，即使你眯起眼睛，也看不出有什么不同。轴的偏移量为几个像素。我检查了好几遍。 [删除] 2021.12.24 18:27 #25344 Aleksey Nikolayev#: 回报（回报）是为理论家准备的。实践者们有他们自己的方法。 那我就不明白我们在谈论什么了 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 18:45 #25345 Maxim Dmitrievsky#: 那我就不明白我们在说什么了 作为一个理论家，我也不太明白。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 18:55 #25346 Rorschach#: 而且结果非常接近，即使你眯起眼睛，也看不出有什么不同。轴的偏移量为几个像素。检查了几次。 应该是这样的，因为当x很小的时候，大约是log(1+x)~x。在这种情况下，x=bid[i]/bid[i-1]-1 Rorschach#: 令人惊讶的是，这些公式并不奏效。 也许众所周知的回国人员分布的厚尾效应正在体现出来。在正态分布的情况下，较大的回归值出现的频率比应该出现的要高。 Rorschach 2021.12.24 19:03 #25347 有谁注意到拉格情节上的老化问题吗？这是一个cotier，几页前发布的。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 19:05 #25348 秘诀#: 货币的价格并没有大的变化，为什么要用对数？但增量确实在变化。 一位著名的科学家写道，价格必须是对数，所有的理论家都盲目地继续这样做。 secret 2021.12.24 19:10 #25349 Aleksey Nikolayev#: 一位有名望的科学家写道，价格必须是对数，所有的理论家都盲目地继续这样做。 他一定写过关于股票的文章。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 19:19 #25350 secret#: 所以他一定写过关于股票的文章。 我没有读过这本书，但是Bleck-Scholes公式是由它推导出来的，它没有说只针对股票期权。虽然，当然，它并不完全是真实的东西，但它被用作任何选项理论的出发点。 1...252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
https://www.mql5.com/ru/articles/222
回报（回报）是为理论家准备的。实践者们有他们自己的方法。
价格对数增量的采样
仍然尝试取样d[i]=log（bid[i]/bid[i-1]）=log（bid[i]）-log（bid[i-1]）。
你也可以尝试不用对数的近似法 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
令人惊讶的是，这些公式并不奏效
bid[i]/bid[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])
而且结果非常接近，即使你眯起眼睛，也看不出有什么不同。轴的偏移量为几个像素。我检查了好几遍。
回报（回报）是为理论家准备的。实践者们有他们自己的方法。
那我就不明白我们在说什么了
作为一个理论家，我也不太明白。
而且结果非常接近，即使你眯起眼睛，也看不出有什么不同。轴的偏移量为几个像素。检查了几次。
应该是这样的，因为当x很小的时候，大约是log(1+x)~x。在这种情况下，x=bid[i]/bid[i-1]-1
令人惊讶的是，这些公式并不奏效。
也许众所周知的回国人员分布的厚尾效应正在体现出来。在正态分布的情况下，较大的回归值出现的频率比应该出现的要高。
货币的价格并没有大的变化，为什么要用对数？但增量确实在变化。
一位著名的科学家写道，价格必须是对数，所有的理论家都盲目地继续这样做。
一位有名望的科学家写道，价格必须是对数，所有的理论家都盲目地继续这样做。
所以他一定写过关于股票的文章。
我没有读过这本书，但是Bleck-Scholes公式是由它推导出来的，它没有说只针对股票期权。虽然，当然，它并不完全是真实的东西，但它被用作任何选项理论的出发点。