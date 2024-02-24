交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2971

新评论
 

哎呀......我回复了，其他人没回复......要么是她自己删除了，要么是版主删除了。

 
在台阶上学习不是一种选择....。
没有长袍）。
 
mytarmailS #:
在台阶上学习不是一种选择....。
没有长袍）。

midijorney再次与你的观点相悖。它从真实数据库（过去的统计资料）中提取样本，并对其进行网络训练。结果相当漂亮。

要让网络发挥作用，你需要两样东西：1）我们需要一个可靠的过去；2）我们需要一堆样本（要么是最好的，要么是最差的，要么是所有样本，但要有分数）。

在这里，我们马上就会陷入 "价格包含一切 "的矛盾......其实不然：-）在第（2）点中，我们使用了第（1）点中没有的信息。

 
Maxim Kuznetsov #:

米迪奥尼又一次反驳了你。从真实基地（过去的统计资料）中抽取样本，对网络进行训练

好吧，圣杯已经学到了，是什么让你不铲钱呢？）
 
mytarmailS #:
那么，你已经学会了 "圣杯"（Grail)，是什么让你无法赚到钱呢？

动动脑子怎么样？）

真有意思，20 页的篇幅都在讲 "如何使用'BLEEP'"。

 
Maxim Kuznetsov #:

动动脑子？）

真有意思，20 页的 "如何使用 BLEEP"。

使用它。
 
mytarmailS #:
那么，我们已经学会了 "圣杯"（the grail)，是什么让你不去 "铲钱 "呢？

在这种情况下，是什么阻碍了我们铲钱呢？

1) 缺乏真正的样本。(样本、统计数据）。你在华盛顿有朋友能提供客户 3-5-10 年的 "非个人 "状况吗？(10 年最好，至少 3 年）。

2) 前面已经提到，长期真实统计使用的信息是不可重复的。

 
mytarmailS #:
就我的知识而言，我不知道如何将其算法化，只是对情况有所了解，仅此而已....。
IO 就像一个指标，99% 的智能机器人都在我身后...

1) 要么就是这样，而且很有效。

2) 要么全靠自动，永远不会成功。


我还在考虑第 1 点，但我梦想着第 2 点。）

不是 R 攻击，而是输入看起来像外星人。

其中几乎没有市场（但什么是市场呢？

您的 ML 从严格意义上的超买/超卖时刻进入。地点+时间的统一性（分支被拧上了螺丝）

 
Maxim Dmitrievsky #:


所以我从一开始就选择了它，没有错过。虽然我不是程序员，但我的本质还是程序员。

我又是谁呢？))))

 
Maxim Dmitrievsky #:
情况恰恰相反。没有人使用来自大型实施者的 R。而在 IT 行业，人们并不是最后一个。虽然那里对 python 的需求不大，但通常会使用 scala。

什么是无知？我最初下载的是 R 和 python。我在这两本书上随便翻了翻，一下子就什么都明白了，根本没人提示我。恰恰相反，我的意见是公正的。R-studio 给我留下了不愉快的印象。

直到最后一次，我还在使用 becky mailer，根本没有多少人知道它，emeditor 代替记事本也不是最常见的选择，但这些都是工具，语言也是工具，有什么区别呢，用什么来制作工艺品呢？切口是最主要的))))看来我的铲子是黄色的，比你的绿色的好))))))

虽然可能不太对，但铲子的大小和配置是不一样的)))))

1...296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978...3399
新评论