哎呀......我回复了，其他人没回复......要么是她自己删除了，要么是版主删除了。
在台阶上学习不是一种选择....。
midijorney再次与你的观点相悖。它从真实数据库（过去的统计资料）中提取样本，并对其进行网络训练。结果相当漂亮。
要让网络发挥作用，你需要两样东西：1）我们需要一个可靠的过去；2）我们需要一堆样本（要么是最好的，要么是最差的，要么是所有样本，但要有分数）。
在这里，我们马上就会陷入 "价格包含一切 "的矛盾......其实不然：-）在第（2）点中，我们使用了第（1）点中没有的信息。
米迪奥尼又一次反驳了你。从真实基地（过去的统计资料）中抽取样本，对网络进行训练
那么，你已经学会了 "圣杯"（Grail)，是什么让你无法赚到钱呢？
动动脑子怎么样？）
真有意思，20 页的篇幅都在讲 "如何使用'BLEEP'"。
动动脑子？）
真有意思，20 页的 "如何使用 BLEEP"。
那么，我们已经学会了 "圣杯"（the grail)，是什么让你不去 "铲钱 "呢？
在这种情况下，是什么阻碍了我们铲钱呢？
1) 缺乏真正的样本。(样本、统计数据）。你在华盛顿有朋友能提供客户 3-5-10 年的 "非个人 "状况吗？(10 年最好，至少 3 年）。
2) 前面已经提到，长期真实统计使用的信息是不可重复的。
1) 要么就是这样，而且很有效。
2) 要么全靠自动，永远不会成功。
我还在考虑第 1 点，但我梦想着第 2 点。）
不是 R 攻击，而是输入看起来像外星人。
其中几乎没有市场（但什么是市场呢？
您的 ML 从严格意义上的超买/超卖时刻进入。地点+时间的统一性（分支被拧上了螺丝）
我又是谁呢？))))
情况恰恰相反。没有人使用来自大型实施者的 R。而在 IT 行业，人们并不是最后一个。虽然那里对 python 的需求不大，但通常会使用 scala。
直到最后一次，我还在使用 becky mailer，根本没有多少人知道它，emeditor 代替记事本也不是最常见的选择，但这些都是工具，语言也是工具，有什么区别呢，用什么来制作工艺品呢？切口是最主要的))))看来我的铲子是黄色的，比你的绿色的好))))))
虽然可能不太对，但铲子的大小和配置是不一样的)))))