交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2530

只是快速看了一下上个月的期权对冲总额（最接近的K）和期货的走势之间的关联性--在TP区所有的没有偏差...不进行因子分析（total_hedge的因子特质被白白选中）

doptchg_fschg

业务支出没有单独检查 - 只是整个时期的抽样矢量...

一般来说，对于货币来说，在风险关闭的资产中，期货的运动和其总的对冲规模之间的正相关关系通常更有代表性...

但为什么TF指数显示出比ES等更多的对冲头寸--人们只能猜测......- 上个月他可能对聪明人更感兴趣......- 寻找新闻的原因可以尝试（这就是NN可以真正参与的地方--但还不是我的水平）...

在预测的模型中，我还没有检查这些依赖性...它们（这些依赖关系）是长期的还是短期的，我也没有检查过...

JeeyCi#:

这是可以理解的。那么我应该买还是卖？
 
Vladimir Baskakov#:
这是可以理解的。那么，要买还是要卖？
正在想办法解决这个问题。而从这一主题的数量来看，已经有很长一段时间了。
Renat Akhtyamov#:
他们正在想办法。从这个主题的数量来看，它已经有很长一段时间了。
答案就在附近的某个地方。
 
JeeyCi#:

说实话，在我们的论坛上，只有女性才会有聪明的想法!

夫人，不要注意，请继续！"。

非常仔细地听你说。


 
secret#:
是的，你可以想出很多变体，这很有趣，同样，他们是如何通过教科书做的)
起点的选择是任意的，我认为SLUPs中不考虑平均数)
等待Aleksey Nikolayev的 意见 )
 
漂亮的大生女孩被禁赛了)
 
secret#:
等待Aleksey Nikolayev的 意见 )

我的出发点与德里默相同--我需要以某种方式标记运动。然后，我使用与我关于差距的文章中相同的方法来研究返回所选运动的起点的统计数据。

 
Aleksey Nikolayev#:

我的出发点和德里默一样--你需要一些方法来隔离这些动作。然后，通过与我关于差距的文章中的方法进行类比，我研究了返回到强调运动的起点的统计数字。

给物理学家和数学家一个问题--什么是GEP？ 给我一个定义......否则你就会迷失方向，不给实体下定义。

 
Maxim Kuznetsov#:

给物理数学家一个问题--什么是GEP？ 给出一个定义......否则你就会迷失方向，不会给出实体的定义。

盖普公司是美国最大的服装零售商。

