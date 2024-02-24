交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1264

Mihail Marchukajtes:

马克西姆卡在树林里纠缠不清，还是找不到出路？商业....

我承认我已经很久没有来这里了，所有的业务和担忧....。但我决定来这里。可以说是签到了 :-)顺便说一下....

没有什么地方是不可以的。曾经的 "石头人 "马克西姆卡，现在的 "半吊子 "马克西姆卡))


蜴_

没有什么地方是不可以的。曾经的 "石头人 "马克西姆卡，现在的 "半吊子 "马克西姆卡）。


你只是生活中的一个好日子，你不改变你的身份

秘密女孩
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，你只是鹿的生活中的一个好日子，你不改变你的身份

秘密女孩

哦，老师））））这和 "模型 "是一样的。鹿在哪里，女孩在哪里，0在哪里。
和1...没有定义，都在一堆）））搞笑......。

Vizard_

哦，老师))))模型也是如此。鹿在哪里，女孩在哪里，0在哪里。
和1...看不出来，都在一堆）））搞笑......

我花了很长时间考虑如何回复，超过10分钟......我一定是在准备，准备截图，担心......

我明白了，你需要从一堆垃圾中重生，做出一个壮观的外观，然后你感觉很好））。

好了，欢迎回来 ))))

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

学习速度很好，使用时的反应时间和结构的下载时间很差，因为森林文件很大。我曾有过高达300MB的数据。

序列化有问题。森林的训练和保存速度比从文件加载回来的速度快。

如果它说森林现在生成的文件少了几个数量级，这就是一个非常大的加速。

相反，NS的训练时间较长，但反应是即时的。分类的质量没有差别。你可以使用任何东西，但森林出了问题，NS需要调整。


在升级的描述中写到的所有关于森林的内容。
改进的随机森林构建算法，比以前的版本快2倍到10倍，产生的森林数量级更小。

旧版本的数据结构 如下

//---- 节点信息。

//---- W[K+0] ----- 变量编号(-1为叶子模式)
//---- W[K+1] ----阈值（叶节点的类/值）。
//---- W[K+2] - ">="分支索引（叶节点没有）。

这个新的节点为一个节点存储同样的3个变量，为一个叶子存储2个变量。
而树是以完全相同的方式建立的--直到最后一个例子，错误为0。我没有看到任何修剪。
我在代码的评论中看到的唯一关于加速的内容是
拆分强度--拆分类型。
* 0 = 在随机位置分裂，最快的一个
* 1 = 在范围的中间位置分割
* 2 = 在范围的最佳点进行强拆（默认）。

看起来，随机拆分的结果是2-10倍的速度和更好的拆分点，这反过来可能会导致更紧凑的树。

你可以只在分区功能中加入随机选点。编辑在2-3行))

哦，那你可以自己重做，是的 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

也就是说，分裂的方法现在是可配置的？但默认的仍然是最慢的一个

哦，好吧，那你可以自己重做，是的 :)

我担心所有这些变化在终端更新 时都会被覆盖掉。有必要制作一份森林类的副本，并将其作为一个单独的文件来保存
