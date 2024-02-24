交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2534 1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399 新评论 Rorschach 2021.12.24 14:13 #25331 伙计们，你们怎么做对数，因为它是如此的 无稽之谈？ secret 2021.12.24 15:45 #25332 取出增量，转化为点数，加1，减去负数（然后返回）。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 15:57 #25333 Rorschach#: 乡亲们，如何正确对数，因为你得到这样的 废话？ 我不太明白你的图上有什么（Q-Q图？）看来，对数价格增量的样本应该与正态分布进行比较。 Renat Akhtyamov 2021.12.24 15:59 #25334 而且真的，无论你转到哪里，那个人都会走偏。 Rorschach 2021.12.24 16:22 #25335 Q-Q图，增量 主题的变化 delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point; if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue; price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta); index++; 在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？ 有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们会通过链接得到3个图。 或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。 这里的主要问题是要把增量乘以多少倍？ Renat Akhtyamov 2021.12.24 16:26 #25336 Rorschach#: Q-Q图，增量主题的变化在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？ 有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们将收到3张链接上的图。或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。主要问题是增量的多少倍？ 按合同的大小，作为一种选择。 Renat Akhtyamov 2021.12.24 17:10 #25337 LenaTrap#: 我不想再以聪明的面孔写废话了，这是一个超级经典的想法， 山脊回归 总体上是在1970年 发明的。 我想它以前就在这里了。 然后是平坦和趋势的问题。 Aleksey Nikolayev 2021.12.24 17:31 #25338 Rorschach#: Q-Q图，增量主题的变化在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？ 有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们会通过链接得到3个图。或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。这里的主要问题是要把增量乘以多少倍？ 仍然尝试取样d[i]=log（bid[i]/bid[i-1]）=log（bid[i]）-log（bid[i-1]）。 你也可以尝试不用对数的近似法 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1 Rorschach 2021.12.24 17:36 #25339 对先前评论的补充 在第一行代码中都是乘法。 增量乘以10^5 不需要乘法 增量乘以10^8 [删除] 2021.12.24 17:46 #25340 https://www.mql5.com/ru/articles/222 1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
乡亲们，如何正确对数，因为你得到这样的 废话？
我不太明白你的图上有什么（Q-Q图？）看来，对数价格增量的样本应该与正态分布进行比较。
Q-Q图，增量
主题的变化
在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？
有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们会通过链接得到3个图。
或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。
这里的主要问题是要把增量乘以多少倍？
Q-Q图，增量
主题的变化
在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？
有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们将收到3张链接上的图。
或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。
主要问题是增量的多少倍？
按合同的大小，作为一种选择。
我不想再以聪明的面孔写废话了，这是一个超级经典的想法， 山脊回归 总体上是在1970年 发明的。
我想它以前就在这里了。
然后是平坦和趋势的问题。
Q-Q图，增量
主题的变化
在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？
有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们会通过链接得到3个图。
或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。
这里的主要问题是要把增量乘以多少倍？
仍然尝试取样d[i]=log（bid[i]/bid[i-1]）=log（bid[i]）-log（bid[i-1]）。
你也可以尝试不用对数的近似法 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
对先前评论的补充
在第一行代码中都是乘法。
增量乘以10^5
不需要乘法
增量乘以10^8