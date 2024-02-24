交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2534

伙计们，你们怎么做对数，因为它是如此的 无稽之谈？
 
取出增量，转化为点数，加1，减去负数（然后返回）。
 
Rorschach#:
乡亲们，如何正确对数，因为你得到这样的 废话？

我不太明白你的图上有什么（Q-Q图？）看来，对数价格增量的样本应该与正态分布进行比较。

 
而且真的，无论你转到哪里，那个人都会走偏。
 

Q-Q图，增量

主题的变化

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

在第一行有一个100000的乘法，但它是多少才对？

有可能不相乘，反正会超过1，但在这种情况下，我们会通过链接得到3个图。

或者你可以把它乘以10000000，图表又会有所不同。

这里的主要问题是要把增量乘以多少倍？

 
Rorschach#:

Q-Q图，增量

主题的变化

按合同的大小，作为一种选择。

 
LenaTrap#:

我不想再以聪明的面孔写废话了，这是一个超级经典的想法， 山脊回归 总体上是在1970年 发明的。

我想它以前就在这里了。

然后是平坦和趋势的问题。


 
Rorschach#:

Q-Q图，增量

主题的变化

仍然尝试取样d[i]=log（bid[i]/bid[i-1]）=log（bid[i]）-log（bid[i-1]）

你也可以尝试不用对数的近似法 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

 

对先前评论的补充

在第一行代码中都是乘法。

增量乘以10^5

不需要乘法


增量乘以10^8


