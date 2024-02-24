交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2489 1...248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2021.11.05 12:51 #24881 mytarmailS#: 这让你成为拥有20年经验的神经网络专家？) 我在人工智能系统的训练和组织方面有非常丰富的经验，在NS理论方面也有深厚的知识。但你似乎忘记了我曾是一名教师，我把一切都解释得像小事一样，所以我们支部里有年轻人，所以事实上我用简单的语言说话。但这并不意味着我是一个大师或专家。我只是分享我所看到的经验和观察。 只要问问自己，你所做的所有工作的顶点是什么？就我个人而言，这是一个明确的获取模型的算法，没有左或右的退路。这是方法之间的永恒的跳跃，是对给定或其他数据的永恒的枚举。我已经没有这些了，因为我已经找到了方法，并一直在使用它。那些还在寻找的人，正在张贴结果的变体，并永远在寻找和搜索....。我已经为自己找到了所有的东西，但我正在添加其他的数据进行分析，所以......不要感到厌烦! mytarmailS 2021.11.05 13:18 #24882 Mihail Marchukajtes#: 只是因为我有非常丰富的教学经验 Mihail Marchukajtes #: 以及对NS理论的深入了解。 在两个现成的程序中按了5年的按钮并不能 使你成为有20年经验的网络专家，为什么会有这种幼稚的谎言？ Mihail Marchukajtes#: 在训练和组织人工智能系统方面 说出你读过的一本人工智能书籍的作者。 Mihail Marchukajtes#: 我是一名教师，我所教的就像一个婴儿。 在论坛上写帖子就是教学？ Mihail Marchukajtes#: 就我个人而言，这是一个明确的获取模型的算法，你不必向左或向右偏离。 对你的算法做一个测试，就这样，比1000个字好。 Mihail Marchukajtes 2021.11.05 16:14 #24883 mytarmailS#: 在两个现成的程序中按了5年的按钮并不能 使你成为有20年经验的网络专家，为什么会有这种幼稚的谎言？亲爱的，你不了解机器优化的基本原理，你得到什么模型并不重要，你在10个同样得到的模型中选择了哪一个，因为算法使用了随机分区学习，导致了不同的结果，即使度量值是相同的，那么找到的系数还是会不同，因此会有不同的作用。而且，由于交易模型的问题归结为对收到的模型的选择，这次比赛的赢家将是处理为实际使用模型的选择的人，而不是寻找新方法和结合旧方法，在自己的粪便中挖掘的人!说出你读过的一位人工智能书籍的作者。我没有读过任何东西。在论坛上写帖子就是教学？这更像是一种启蒙，没有更多....。对你的算法做一个测试，就这样，它将比1000字更好...每周做一次测试，把它们放在一起，以及我发布的真实账户的工作，太耗费时间了。而且不要搞我的脑袋！！！。 p.s. 是这样的。 iwelimorn 2021.11.05 18:56 #24884 我又检查了一遍，发现了错误，又建立了几个模型，一切似乎都正常了。图片中从左到右是源数据集，catbust预测，2层的神经网络预测。模型预测中的白色区域表示最大概率<0.3的区域 非常感谢每一位作出回应和提供建议的人。 Mihail Marchukajtes 2021.11.05 19:02 #24885 iwelimorn#: 我又检查了一遍，发现了错误，又建立了几个模型，一切似乎都正常了。图片中从左到右是源数据集，catbust预测，2层的神经网络预测。模型预测中的白色区域表示最大似然性<0.6的区域 非常感谢每一位作出回应和提供建议的人。 看到这一切的工作!!!! Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 03:28 #24886 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 关于 "Yandex的机器学习（CatBoost）没有学习Phyton和R "一文的讨论 Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27 对于那些不理解本文所述的设置和运行CatBoost的一些说明的人，我决定以欧元兑美元为例，制作一个视频剪辑。 Aleksei Kuznetsov 2021.11.06 07:35 #24887 Aleksey Vyazmikin#: 鱼已经被发现，但不多。 mytarmailS 2021.11.06 08:32 #24888 Aleksey Vyazmikin#: 我什么也没听懂，但音乐还在我脑海中嗡嗡作响) Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 10:55 #24889 elibrarius#: 鱼被发现了，但不多。 但纯粹是开箱即用，没有调整--都是按照方法论进行的。我根本没想到会有什么发现，因为这篇文章在方法上是纯技术性的，预测器大多是标准振荡器。 Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 10:58 #24890 mytarmailS#: 我什么都没听懂，但音乐还在我脑海中哼唱) 你读过这篇文章吗？我当然可以添加一个测试，但会失去音乐 :) 究竟写什么不清楚--我会解释的，只是不知道那里的重点是什么。 1...248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这让你成为拥有20年经验的神经网络专家？)
我在人工智能系统的训练和组织方面有非常丰富的经验，在NS理论方面也有深厚的知识。但你似乎忘记了我曾是一名教师，我把一切都解释得像小事一样，所以我们支部里有年轻人，所以事实上我用简单的语言说话。但这并不意味着我是一个大师或专家。我只是分享我所看到的经验和观察。
只要问问自己，你所做的所有工作的顶点是什么？就我个人而言，这是一个明确的获取模型的算法，没有左或右的退路。这是方法之间的永恒的跳跃，是对给定或其他数据的永恒的枚举。我已经没有这些了，因为我已经找到了方法，并一直在使用它。那些还在寻找的人，正在张贴结果的变体，并永远在寻找和搜索....。我已经为自己找到了所有的东西，但我正在添加其他的数据进行分析，所以......不要感到厌烦!
只是因为我有非常丰富的教学经验
以及对NS理论的深入了解。
在两个现成的程序中按了5年的按钮并不能 使你成为有20年经验的网络专家，为什么会有这种幼稚的谎言？
在训练和组织人工智能系统方面
说出你读过的一本人工智能书籍的作者。
我是一名教师，我所教的就像一个婴儿。
在论坛上写帖子就是教学？
就我个人而言，这是一个明确的获取模型的算法，你不必向左或向右偏离。
对你的算法做一个测试，就这样，比1000个字好。
亲爱的，你不了解机器优化的基本原理，你得到什么模型并不重要，你在10个同样得到的模型中选择了哪一个，因为算法使用了随机分区学习，导致了不同的结果，即使度量值是相同的，那么找到的系数还是会不同，因此会有不同的作用。而且，由于交易模型的问题归结为对收到的模型的选择，这次比赛的赢家将是处理为实际使用模型的选择的人，而不是寻找新方法和结合旧方法，在自己的粪便中挖掘的人!
我没有读过任何东西。
这更像是一种启蒙，没有更多....。
每周做一次测试，把它们放在一起，以及我发布的真实账户的工作，太耗费时间了。而且不要搞我的脑袋！！！。
p.s. 是这样的。
我又检查了一遍，发现了错误，又建立了几个模型，一切似乎都正常了。图片中从左到右是源数据集，catbust预测，2层的神经网络预测。模型预测中的白色区域表示最大概率<0.3的区域
非常感谢每一位作出回应和提供建议的人。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
关于 "Yandex的机器学习（CatBoost）没有学习Phyton和R "一文的讨论
Aleksey Vyazmikin, 2021.11.06 03:27
对于那些不理解本文所述的设置和运行CatBoost的一些说明的人，我决定以欧元兑美元为例，制作一个视频剪辑。
鱼被发现了，但不多。
但纯粹是开箱即用，没有调整--都是按照方法论进行的。我根本没想到会有什么发现，因为这篇文章在方法上是纯技术性的，预测器大多是标准振荡器。
我什么都没听懂，但音乐还在我脑海中哼唱)
你读过这篇文章吗？我当然可以添加一个测试，但会失去音乐 :)
究竟写什么不清楚--我会解释的，只是不知道那里的重点是什么。