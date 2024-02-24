交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2484 1...247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491...3399 新评论 mytarmailS 2021.11.01 08:33 #24831 Renat Akhtyamov#: 试着把它分成几组，json是第一组，其他东西是第二组。那就好办了如果你在这群人中至少抓到了一些东西，那就看你能不能找到你需要的东西了。 有一个这样的标签，但里面什么都没有 Renat Akhtyamov 2021.11.01 08:54 #24832 mytarmailS#: 有一个这样的标签，但里面什么都没有 在开发人员的工具箱中，看一下网络 那上面有很多东西。 mytarmailS 2021.11.01 09:07 #24833 Renat Akhtyamov#: 在开发者工具中看到网络 那上面有很多东西。 我一直在看网络，我写的是那里也有很多）。 但我找不到我需要的东西 Renat Akhtyamov 2021.11.01 09:18 #24834 mytarmailS#: 我一直在寻找，我也写过，有很多要寻找的东西)但我找不到我需要找的东西。 哦，那是通过DOOM，这就是你在上面的截图中所打开的。 chrome会用颜色突出显示树的对象，在你的例子中--在网络终端中 然后在网络上搜索这个名字或类似的东西。 Valeriy Yastremskiy 2021.11.01 09:30 #24835 mytarmailS#: 转到https://xstation5.xtb.com/在网络平台上创建一个演示，并尝试拼接制裁。我看了一下json文件。没有发现任何价值，也许它们只是一张图片，或者我只是没有好好看？提示！！！。 它发生了，为反解析器插入一个图片。如果你想要的文本没有被选中进行复制，那就是一张图片。如果是这样，你可以把它拉出来。 mytarmailS 2021.11.01 09:36 #24836 Valeriy Yastremskiy#: 有的时候，为反排泄物插入图片。如果你想要的文本没有被选中进行复制，那就是一张图片。如果是这样，你可以把它拉出来。 即使是图片，我也找不到... Valeriy Yastremskiy 2021.11.01 09:55 #24837 mytarmailS#: 我甚至找不到照片，我找不到照片......我们接受来自贵国另一分支机构的客户。 制作演示时。 mytarmailS 2021.11.01 10:01 #24838 Valeriy Yastremskiy#: 我们接受来自贵国另一分支机构的客户。 制作演示时。 我不知道，它对我来说没有任何问题。 mytarmailS 2021.11.01 10:11 #24839 买了半天的欧盟。 幽默 部分：我的一个信号)) JeeyCi 2021.11.01 16:45 #24840 Mihail Marchukajtes#: 好吧，让我们先来看看，整个市场的鸦片是国家货币或存款货币的汇率。而幸运的是，Moex公司有一种Si仪器，满足了我们的条件。 1.它的波动性和英镑的盘面一样大。2.在公开场合有关于它的信息，在其他文书上也有。3.开场白是一个税务代理，所以我将推广他们，以达到良好的效果其余的，我只从市场上拿了13个工具，顺便说一下，也许不是一个好数字，但这些工具是根据我的直觉选择的。这里是他们的名单!我从这个列表中制作了一个有7500列和50行的训练文件，其中前10行我有一个测试，其余的正在进行中。 经过预处理后，我有150到300个重要的目标列，在这个通过锚向量方法（机器学习的代价之一）训练的网络上，其复杂性是当你在模型中增加1个列时，多项式的复杂性就会增加一倍，所以即使在超级强大的计算机上，我也无法建立一个超过15个输入的模型。好吧，我的可以做到12，而邮件服务器并没有让它更快。这就提出了更深层意义的问题！"。获取模型是有成本的，也就是说，每一次优化它都不是免费的，有可能赚取这个模型，也有可能亏损。得到一个好的模型并不总是需要很多时间。你可以在5-7个输入时得到一个好的模型，在10-12个输入时也可以得到一个好的模型，而且更麻烦的是，如果你不能在5-7个输入时得到好的训练数据，你必须在12个输入时开始训练，在9个输入之前只有减少，然后才可能增加。总而言之，我要告诉你，这是一个非常困难的优化过程。但我已经习惯了2-4个小时的好工作，再拿上我的模型和烟竹，坐下来观察。没有其他办法 :-(.因此，将从上述清单中选择什么工具，我不知道，但以石油为代价说，她经常摔倒，所以我把它包括在内。德米特里，我回答了你的临床问题吗？ 请你也回答我的临床问题（顺便说一下，你昨天读懂了我的心思，在我看了这个方法后，发布了你处理数据的方法--谢谢）...但问题仍然是：这种方法是用来分类的，所以我猜，特征--你需要它......如果不是秘密，你要分类什么？LN(Close/Open)? 和你教什么？ -如果这是一个秘密，我会理解的 - "诀窍"？ p.s.我给自己扔几个链接，以定向到这个主题（这其实不是我的统计，虽然后者可以放到 "环境模型 "中，可能）。 人工智能简介 训练神经网络的任务的陈述和可能的解决方案 数据预处理 各种方法的组合 Стэнфордский курс: лекция 6. Обучение нейросетей, часть 1 – Блог REG.RU 2019.09.23www.reg.ru В прошлый раз мы обсудили историю возникновения свёрточных архитектур, а также узнали об их устройстве и широких возможностях применения. В течение следующих двух лекций мы поговорим об особенностях обучения нейросетей и разберёмся, как правильно настраивать параметры, выбирать функцию активации, подготавливать данные и добиваться успешных... 1...247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
试着把它分成几组，json是第一组，其他东西是第二组。
那就好办了
如果你在这群人中至少抓到了一些东西，那就看你能不能找到你需要的东西了。
有一个这样的标签，但里面什么都没有
有一个这样的标签，但里面什么都没有
在开发人员的工具箱中，看一下网络
那上面有很多东西。
在开发者工具中看到网络
那上面有很多东西。
我一直在看网络，我写的是那里也有很多）。
但我找不到我需要的东西
我一直在寻找，我也写过，有很多要寻找的东西)
但我找不到我需要找的东西。
哦，那是通过DOOM，这就是你在上面的截图中所打开的。
chrome会用颜色突出显示树的对象，在你的例子中--在网络终端中
然后在网络上搜索这个名字或类似的东西。
转到https://xstation5.xtb.com/
在网络平台上创建一个演示，并尝试拼接制裁。
我看了一下json文件。
没有发现任何价值，也许它们只是一张图片，或者我只是没有好好看？
提示！！！。
它发生了，为反解析器插入一个图片。如果你想要的文本没有被选中进行复制，那就是一张图片。如果是这样，你可以把它拉出来。
有的时候，为反排泄物插入图片。如果你想要的文本没有被选中进行复制，那就是一张图片。如果是这样，你可以把它拉出来。
即使是图片，我也找不到...
我甚至找不到照片，我找不到照片......
制作演示时。
我们接受来自贵国另一分支机构的客户。
制作演示时。
我不知道，它对我来说没有任何问题。
买了半天的欧盟。
幽默 部分：我的一个信号))
好吧，让我们先来看看，整个市场的鸦片是国家货币或存款货币的汇率。
而幸运的是，Moex公司有一种Si仪器，满足了我们的条件。
1.它的波动性和英镑的盘面一样大。
2.在公开场合有关于它的信息，在其他文书上也有。
3.开场白是一个税务代理，所以我将推广他们，以达到良好的效果
其余的，我只从市场上拿了13个工具，顺便说一下，也许不是一个好数字，但这些工具是根据我的直觉选择的。这里是他们的名单!
我从这个列表中制作了一个有7500列和50行的训练文件，其中前10行我有一个测试，其余的正在进行中。
经过预处理后，我有150到300个重要的目标列，在这个通过锚向量方法（机器学习的代价之一）训练的网络上，其复杂性是当你在模型中增加1个列时，多项式的复杂性就会增加一倍，所以即使在超级强大的计算机上，我也无法建立一个超过15个输入的模型。好吧，我的可以做到12，而邮件服务器并没有让它更快。这就提出了更深层意义的问题！"。获取模型是有成本的，也就是说，每一次优化它都不是免费的，有可能赚取这个模型，也有可能亏损。得到一个好的模型并不总是需要很多时间。你可以在5-7个输入时得到一个好的模型，在10-12个输入时也可以得到一个好的模型，而且更麻烦的是，如果你不能在5-7个输入时得到好的训练数据，你必须在12个输入时开始训练，在9个输入之前只有减少，然后才可能增加。总而言之，我要告诉你，这是一个非常困难的优化过程。但我已经习惯了2-4个小时的好工作，再拿上我的模型和烟竹，坐下来观察。没有其他办法 :-(.
因此，将从上述清单中选择什么工具，我不知道，但以石油为代价说，她经常摔倒，所以我把它包括在内。
德米特里，我回答了你的临床问题吗？
请你也回答我的临床问题（顺便说一下，你昨天读懂了我的心思，在我看了这个方法后，发布了你处理数据的方法--谢谢）...但问题仍然是：这种方法是用来分类的，所以我猜，特征--你需要它......如果不是秘密，你要分类什么？LN(Close/Open)? 和你教什么？
-如果这是一个秘密，我会理解的 - "诀窍"？
p.s.我给自己扔几个链接，以定向到这个主题（这其实不是我的统计，虽然后者可以放到 "环境模型 "中，可能）。
人工智能简介
训练神经网络的任务的陈述和可能的解决方案
数据预处理
各种方法的组合