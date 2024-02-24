交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2491 1...248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498...3399 新评论 mytarmailS 2021.11.06 14:50 #24901 Mihail Marchukajtes#: 而作为回应，我将告诉你这个事件是什么，它是一个微笑标志的变化。现在我坐在那里实时观看，或者说我在星期四观看，当时大玩家从负号变成了正号，之后就开始猛烈的下跌。我认为我们应该从根本上看，即使没有神经网络，一切也会解决，如果我们给他们这个工具，它将是炸弹。它就像一个辛格的计算器，永远不会累，也不会犯错。 这是你的幻想，仅此而已。 Mihail Marchukajtes 2021.11.06 14:52 #24902 mytarmailS#: 这是你的幻想，仅此而已。 不，它们是由实践证实的，但不是由机器证实的 :-( mytarmailS 2021.11.06 14:53 #24903 Aleksey Vyazmikin#: 这不是一种简化，而是一种可以更快地工作的替代方法，而且可以批量使用多台计算机来寻找解决方案！"。我说的是对他人的全球利益，可以说是为了普及它。 去吧，我很赞成 Mihail Marchukajtes 2021.11.06 14:55 #24904 因此，将这些转化为实践是我现在的主要任务，它需要有Excel宏的知识，我希望这不会让任何人感到尴尬？ Mihail Marchukajtes 2021.11.06 14:57 #24905 我是什么，比如说，不聪明或者对这个或那个不了解？只是Ubuntu上的Win系统的Excel出现了故障，导致主系统崩溃，我甚至无法启动，所以我不在工作电脑上练习它。但是我需要一个DDE和Excel方面的专家! Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 16:28 #24906 mytarmailS#: 好吧，我们的Misha也在做同样的事情，他的 "初始规则 "是 "TC序列"，他从那里训练他的AMO。你们在做同一件事（绝对的），你们只是用不同的名字称呼事物......但你的方法更聪明，因为你可以选择任何 "起始规则"而他被绑在一个... 我正在考虑的新方法是在自动模式下找到这种规则，我称之为重大事件，然后为每个事件训练一个模型，最重要的是考虑到过去的事件对当前事件的影响，然后对未来的影响。这种影响用概率波来表示，可能有不同的长度和预测能力。因此，可以用基本的预测器将每个柱状体上的样本划分为重要事件的样本，然后将它们结合起来对每个柱状体起作用，从而形成一个复杂的模型。 mytarmailS#: 此外，我也做了同样的事情，特别是如果我想用1亿个预测器来填充我的AMO，没有压缩/狭窄规则/TC规则，技术上是不可能的。 为此，我发明了一个 "知识库"，这样我就不必把一亿个预测器放在一个表中，AMO会在正确的时间从正确的文件夹中调用正确的预测器，但这一切仍处于思考阶段...... 是否有可能在10万个预测器上进行训练？我正在通过量化做预测器的选择，检查每个预测器的量化的预测能力，通常能找到一些训练效果更好的样本。我计划在飞行中生成从其他地方得到的预测器，并立即检查它们，如果产生的样本有意义，则单独保存设置，并在将模型数据作为NS中的一个层输入之前作为额外的转换使用。 Aleksey Vyazmikin 2021.11.06 16:30 #24907 Mihail Marchukajtes#: 而作为回应，我将告诉你这个事件是什么，它是一个微笑标志的变化。现在我坐在那里实时观看，或者说我是在星期四观看的，当时大玩家从负号变成了正号，之后就开始猛烈的下跌。我认为我们应该从根本上看，即使没有神经网络，一切也会解决，如果我们给他们这个工具，它将是炸弹。它就像一个辛格计算器，永远不会累，也不会犯错!!!!。 这些测试显示了什么？毕竟，收集统计数据就足够了，然后再考虑在线整合的问题。 我的交易也很精彩--70%的交易都是盈利的，但是当情绪崩溃的时候，市场就会付出代价...... Mihail Marchukajtes 2021.11.06 16:38 #24908 Aleksey Vyazmikin#: 这些测试显示了什么？毕竟，你需要做的是收集统计数据，然后考虑在线整合。手 我的交易也很精彩--70%的交易都是盈利的，但当情绪崩溃时，市场就会付出代价... 我也有同样的情况 :-( Mihail Marchukajtes 2021.11.06 16:52 #24909 Aleksey Vyazmikin#: 这些测试显示了什么？毕竟，你需要做的是收集统计数据，然后考虑在线整合。我的交易也很精彩--70%的交易都是盈利的，但是当情绪崩溃的时候，市场就会付出代价...... 测试没有显示任何东西，因为没有数据收集，但如果我的手成功了，那么机器就会百分之百地做到。在真正的交易中，在关键的决定之前，会有一些细微的预期。滞后1-3个小节的小节决定，当微笑显示的不是现在是什么，而是下一个小节或在一个小节内将是什么，等等，并不总是有帮助，但当清除后你的微笑将其符号从+100变为-250时，在此清!!!!!。 而你自信地意识到，接下来只有卖出，看看序列的任何信号都被简单地解释为向下，仅此而已，最有效的战术!!!!!!!。 mytarmailS 2021.11.06 18:34 #24910 Aleksey Vyazmikin#: 我正在考虑的一个新方法是寻找这样的规则，我称之为重大事件。 嗯，对......现在想象一下：为了让一个趋势开始，我们需要一系列/一连串这样的 "重大事件"（SV），而许多SV发生在一个月前的当前价格，比如说。 你能想象吗？ 而现在 -- > Aleksey Vyazmikin# :对10万个预测器进行训练有意义吗？ -- 想一想，有多少不同的计数器序列可以搜索，而且有数万亿个。 而且不能像你现在这样在滑动窗口（表格数据）中进行（和其他所有的），如果你在滑动窗口中取一个价格，2个预测器足以描述这一切，但这是无用的。 1...248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而作为回应，我将告诉你这个事件是什么，它是一个微笑标志的变化。现在我坐在那里实时观看，或者说我在星期四观看，当时大玩家从负号变成了正号，之后就开始猛烈的下跌。我认为我们应该从根本上看，即使没有神经网络，一切也会解决，如果我们给他们这个工具，它将是炸弹。它就像一个辛格的计算器，永远不会累，也不会犯错。
这是你的幻想，仅此而已。
不，它们是由实践证实的，但不是由机器证实的 :-(
这不是一种简化，而是一种可以更快地工作的替代方法，而且可以批量使用多台计算机来寻找解决方案！"。
我说的是对他人的全球利益，可以说是为了普及它。
去吧，我很赞成
好吧，我们的Misha也在做同样的事情，他的 "初始规则 "是 "TC序列"，他从那里训练他的AMO。
你们在做同一件事（绝对的），你们只是用不同的名字称呼事物......
但你的方法更聪明，因为你可以选择任何 "起始规则"而他被绑在一个...
我正在考虑的新方法是在自动模式下找到这种规则，我称之为重大事件，然后为每个事件训练一个模型，最重要的是考虑到过去的事件对当前事件的影响，然后对未来的影响。这种影响用概率波来表示，可能有不同的长度和预测能力。因此，可以用基本的预测器将每个柱状体上的样本划分为重要事件的样本，然后将它们结合起来对每个柱状体起作用，从而形成一个复杂的模型。
此外，我也做了同样的事情，特别是如果我想用1亿个预测器来填充我的AMO，没有压缩/狭窄规则/TC规则，技术上是不可能的。为此，我发明了一个 "知识库"，这样我就不必把一亿个预测器放在一个表中，AMO会在正确的时间从正确的文件夹中调用正确的预测器，但这一切仍处于思考阶段......
是否有可能在10万个预测器上进行训练？我正在通过量化做预测器的选择，检查每个预测器的量化的预测能力，通常能找到一些训练效果更好的样本。我计划在飞行中生成从其他地方得到的预测器，并立即检查它们，如果产生的样本有意义，则单独保存设置，并在将模型数据作为NS中的一个层输入之前作为额外的转换使用。
这些测试显示了什么？毕竟，收集统计数据就足够了，然后再考虑在线整合的问题。
我的交易也很精彩--70%的交易都是盈利的，但是当情绪崩溃的时候，市场就会付出代价......
我也有同样的情况 :-(
测试没有显示任何东西，因为没有数据收集，但如果我的手成功了，那么机器就会百分之百地做到。在真正的交易中，在关键的决定之前，会有一些细微的预期。滞后1-3个小节的小节决定，当微笑显示的不是现在是什么，而是下一个小节或在一个小节内将是什么，等等，并不总是有帮助，但当清除后你的微笑将其符号从+100变为-250时，在此清!!!!!。
而你自信地意识到，接下来只有卖出，看看序列的任何信号都被简单地解释为向下，仅此而已，最有效的战术!!!!!!!。
我正在考虑的一个新方法是寻找这样的规则，我称之为重大事件。
嗯，对......现在想象一下：为了让一个趋势开始，我们需要一系列/一连串这样的 "重大事件"（SV），而许多SV发生在一个月前的当前价格，比如说。
你能想象吗？
而现在 -- >
对10万个预测器进行训练有意义吗？
-- 想一想，有多少不同的计数器序列可以搜索，而且有数万亿个。
而且不能像你现在这样在滑动窗口（表格数据）中进行（和其他所有的），如果你在滑动窗口中取一个价格，2个预测器足以描述这一切，但这是无用的。