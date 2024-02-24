交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2494 1...248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501...3399 新评论 mytarmailS 2021.11.07 19:06 #24931 eccocom#: )))).我明白了，你似乎有一个坚实的沟通背景。我自己可能在10个案例中的8个案例中写了印度语代码）），但如果能分享我的经验，我还是会很高兴。而且，如果能找到那些用Python编写的人，不仅是neuronet，而且是整个专家顾问的结构，那就太好了。 我赞成，但我拒绝了很多其他人的想法，~99%是因为我以前做过，而且结果是我知道的，.... 而且我已经明白，我不能用语言表达我的想法，我需要视频剪辑形式的图像，但我太懒了，做不到... eccocom 2021.11.07 19:09 #24932 mytarmailS#: 我很赞成，但我拒绝了很多其他人的想法，~99%，因为我已经做了，而且结果是我知道的....，但我已经明白，我无法用语言表达我的设想，我需要视频剪辑格式的图像，但我太懒了，做不了... 你的回答让我对这个问题感到厌倦，对超越稳定的55%的理解是徒劳的) mytarmailS 2021.11.07 19:23 #24933 eccocom#: 在你的回答中，有一种话题疲劳的感觉，并理解到超越稳定的55%是徒劳的) 你看穿了我...55% - 是的，但这只是在一种模式下，之字形，回报，蜡烛颜色等。但也有其他范式。 eccocom 2021.11.07 20:03 #24934 mytarmailS#: 你看穿了我...... 55% - 是的，但只有一种模式，人字形、回字形、蜡烛颜色等。 但也有其他范式 协整、卡尔曼和傅里叶，还是更有趣的东西？)顺便说一下，马克西姆-德米特里夫斯基，他被标记为你的朋友，他一直在使用滑块，你知道他是否有从滑块中获得衍生品的经验？我想尝试一下，但为了防止你已经对它有意见。 Mihail Marchukajtes 2021.11.07 21:45 #24935 mytarmailS#: 他根本不用神经元，他用的是作者现成的平庸程序（是SVM和MGUA的混合体），他不用Python或R代码编程，所以Sequental()这个词他不知道，20年的神经网络经验，现在介入还早... 嗯，你看，我向别人要代码，但只用我自己写的东西。不算现成的解决方案。你的编程知识把你带到哪里去了？你的工作是否已经达到了预期的终点？不，因为你在你的研究之间寻找和折腾，不会在你的头脑中定居。在你评判别人之前，问问自己你做了什么，你有答案吗？我没有，所以不要做个胆小鬼....。sucker!!!!! Mihail Marchukajtes 2021.11.07 21:46 #24936 头像要符合主人的要求，不怎么扭捏!!!!:-) Valeriy Yastremskiy 2021.11.07 22:15 #24937 Mihail Marchukajtes#: 头像要与主人相配，不怎么扭捏!!!!:-) 善良是当地老一辈人的特点) Mihail Marchukajtes 2021.11.08 06:17 #24938 Valeriy Yastremskiy#: 善良是这里的老前辈们的特点) 这就是我们的幽默。无聊 :-(. mytarmailS 2021.11.08 08:17 #24939 找到了一个会议 上的 老 视频 ，一个拥有20年经验的神经网络训练大师，一个人工智能专家，谦虚地说，一个伟大的算法师、大师、初学者的导师，只是一个好人。 mytarmailS 2021.11.08 08:20 #24940 .. 是的，我知道，我知道，你已经冷静下来了）））。 1...248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
)))).我明白了，你似乎有一个坚实的沟通背景。我自己可能在10个案例中的8个案例中写了印度语代码）），但如果能分享我的经验，我还是会很高兴。而且，如果能找到那些用Python编写的人，不仅是neuronet，而且是整个专家顾问的结构，那就太好了。
我很赞成，但我拒绝了很多其他人的想法，~99%，因为我已经做了，而且结果是我知道的....，但我已经明白，我无法用语言表达我的设想，我需要视频剪辑格式的图像，但我太懒了，做不了...
在你的回答中，有一种话题疲劳的感觉，并理解到超越稳定的55%是徒劳的)
你看穿了我......
他根本不用神经元，他用的是作者现成的平庸程序（是SVM和MGUA的混合体），他不用Python或R代码编程，所以Sequental()这个词他不知道，20年的神经网络经验，现在介入还早...
头像要符合主人的要求，不怎么扭捏!!!!:-)
善良是当地老一辈人的特点)
找到了一个会议 上的 老 视频 ，一个拥有20年经验的神经网络训练大师，一个人工智能专家，谦虚地说，一个伟大的算法师、大师、初学者的导师，只是一个好人。
是的，我知道，我知道，你已经冷静下来了）））。