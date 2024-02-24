交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2483 1...247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490...3399 新评论 mytarmailS 2021.10.31 18:28 #24821 Renat Akhtyamov#: 网站？是有的，而且？ 我不能从里面复制一些指标，我找不到正确的json ....。我在上面找不到正确的json - 你能做到吗？ Renat Akhtyamov 2021.10.31 18:39 #24822 mytarmailS#: 网站，网络交易平台，无法从里面获取一些指标，找不到正确的json ....。你能做到这一点吗？ 谷歌浏览器，打开开发者工具，看看如何检索网站吐出的内容。 我不记得细节了，但它是这样的。 当你得到你需要的结果时，你可以将链接填入你的浏览器中 如果你对答案感到满意，请使用mcuel Web-request，你的电脑上就会有你需要的文本。 然后你做字符串的常规工作，也是用mcuelle。 在这里，我复制了CME的专业人员，但这是很久以前的事了。 附加的文件： USDCHFH1.png 22 kb EURUSDH4.png 24 kb mytarmailS 2021.10.31 18:45 #24823 Renat Akhtyamov#: 是的，我已经做了这一切，我告诉你我在 "开发者工具 "中找不到我需要的文件，你说 "找到文件"）。)) Mihail Marchukajtes 2021.11.01 03:10 #24824 mytarmailS#: 我已经做了所有这些，我告诉你我在 "开发者工具 "中找不到我需要的文件，你说 "找到文件"。)) 你知道我为什么不相信解析器，因为我需要得到一个有保障的数据流来工作，而从网站上解析数据有很大的概率出现遗漏或不好的延迟，这对工作有伤害 :-(。否则，CME有一个FTP服务器，所有的数据都可以顺利地从该服务器上取走! mytarmailS 2021.11.01 06:53 #24825 Renat Akhtyamov#: 转到https://xstation5.xtb.com/ 在一个网络平台上做一个演示，并尝试拼接制裁。 我看了一下json文件 我没有找到这些价值，也许他们没有把它们显示为图片，或者我只是没有很好地看它们？ 任何有线索的人! Aleksei Kuznetsov 2021.11.01 07:57 #24826 mytarmailS#: 转到https://xstation5.xtb.com/在网络平台上创建一个演示，并尝试拼接制裁。我看了一下json文件。没有发现任何价值，也许它们只是一张图片，或者我只是没有好好看？谁知道该怎么做！！！？ 1）看所有的文件（不仅仅是图片），而不仅仅是JSON。 2）也许数据是以流的形式传输的，而不是以文件的形式？这就像100个人同时收听同一个在线广播电台，所有的人都是一个流，而不是每个人都有自己的连接和他们自己的数据。它节省了服务器流量。 一般来说，这完全取决于程序员的想象力...你需要破译它。 并尝试写信给技术支持。也许他们有一个API，或FTP，或以某种其他方式。 Renat Akhtyamov 2021.11.01 08:11 #24827 mytarmailS#: 转到https://xstation5.xtb.com/在网络平台上创建一个演示，并尝试拼接制裁。我看了一下json文件。没有发现任何价值，也许它们只是一张图片，或者我只是没有好好看？谁知道呢，请告诉我! 那里面还有其他的json吗？ mytarmailS 2021.11.01 08:16 #24828 Renat Akhtyamov#: 除了json文件，那里还有什么？ 有相当多，我没有写过任何网站，所以很难说这些文件的目的是什么。 mytarmailS 2021.11.01 08:20 #24829 elibrarius#: 1）审查所有的文件（图片除外），而不仅仅是JSON。 2) 也许数据是以流的形式传输的，而不是以文件的形式？这就像100个人同时收听同一个在线广播电台，1个数据流供所有人收听，而不是每个人都有自己的连接和自己的数据流。它节省了服务器流量。一般来说，这完全取决于程序员的想象力...你需要破译它。并尝试写信给技术支持。也许他们有一个API，或FTP，或以某种其他方式。 我不会给支持部门写信，他们不会帮我解决这个问题，但我会试着探索我的选择......。 我只是觉得，这不正是网站，和平台，可能是没有获得这些信息，以及帐户上的余额，例如？ Renat Akhtyamov 2021.11.01 08:24 #24830 mytarmailS#: 里面有很多东西，我没有写任何网站，很难说这些文件的目的是什么。 试着把它们分成几组，json第一，其他东西第二。 那么它就会更容易。 如果你至少能在这群人中抓到一些东西，那么这就是一个技术问题，你会找到你需要的东西。 1...247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
网站？
是有的，而且？
网站，网络交易平台，无法从里面获取一些指标，找不到正确的json ....。你能做到这一点吗？
谷歌浏览器，打开开发者工具，看看如何检索网站吐出的内容。
我不记得细节了，但它是这样的。
当你得到你需要的结果时，你可以将链接填入你的浏览器中
如果你对答案感到满意，请使用mcuel Web-request，你的电脑上就会有你需要的文本。
然后你做字符串的常规工作，也是用mcuelle。
在这里，我复制了CME的专业人员，但这是很久以前的事了。
我已经做了所有这些，我告诉你我在 "开发者工具 "中找不到我需要的文件，你说 "找到文件"。))
转到https://xstation5.xtb.com/
在一个网络平台上做一个演示，并尝试拼接制裁。
我看了一下json文件
我没有找到这些价值，也许他们没有把它们显示为图片，或者我只是没有很好地看它们？
任何有线索的人!
1）看所有的文件（不仅仅是图片），而不仅仅是JSON。
2）也许数据是以流的形式传输的，而不是以文件的形式？这就像100个人同时收听同一个在线广播电台，所有的人都是一个流，而不是每个人都有自己的连接和他们自己的数据。它节省了服务器流量。
一般来说，这完全取决于程序员的想象力...你需要破译它。
并尝试写信给技术支持。也许他们有一个API，或FTP，或以某种其他方式。
那里面还有其他的json吗？
除了json文件，那里还有什么？
有相当多，我没有写过任何网站，所以很难说这些文件的目的是什么。
我不会给支持部门写信，他们不会帮我解决这个问题，但我会试着探索我的选择......。
我只是觉得，这不正是网站，和平台，可能是没有获得这些信息，以及帐户上的余额，例如？
里面有很多东西，我没有写任何网站，很难说这些文件的目的是什么。
试着把它们分成几组，json第一，其他东西第二。
那么它就会更容易。
如果你至少能在这群人中抓到一些东西，那么这就是一个技术问题，你会找到你需要的东西。