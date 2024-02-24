交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2483

Renat Akhtyamov#:

网站？

是有的，而且？

我不能从里面复制一些指标，我找不到正确的json ....。我在上面找不到正确的json - 你能做到吗？
 
mytarmailS#:
谷歌浏览器，打开开发者工具，看看如何检索网站吐出的内容。

我不记得细节了，但它是这样的。

当你得到你需要的结果时，你可以将链接填入你的浏览器中

如果你对答案感到满意，请使用mcuel Web-request，你的电脑上就会有你需要的文本。

然后你做字符串的常规工作，也是用mcuelle。

在这里，我复制了CME的专业人员，但这是很久以前的事了。

Renat Akhtyamov#:


是的，我已经做了这一切，我告诉你我在 "开发者工具 "中找不到我需要的文件，你说 "找到文件"）。))
 
mytarmailS#:
你知道我为什么不相信解析器，因为我需要得到一个有保障的数据流来工作，而从网站上解析数据有很大的概率出现遗漏或不好的延迟，这对工作有伤害 :-(。否则，CME有一个FTP服务器，所有的数据都可以顺利地从该服务器上取走!
 
Renat Akhtyamov#:

转到https://xstation5.xtb.com/

在一个网络平台上做一个演示，并尝试拼接制裁。



我看了一下json文件


我没有找到这些价值，也许他们没有把它们显示为图片，或者我只是没有很好地看它们？

任何有线索的人!

 
1）看所有的文件（不仅仅是图片），而不仅仅是JSON。

2）也许数据是以流的形式传输的，而不是以文件的形式？这就像100个人同时收听同一个在线广播电台，所有的人都是一个流，而不是每个人都有自己的连接和他们自己的数据。它节省了服务器流量。

一般来说，这完全取决于程序员的想象力...你需要破译它。

并尝试写信给技术支持。也许他们有一个API，或FTP，或以某种其他方式。

 
那里面还有其他的json吗？

 
Renat Akhtyamov#:

除了json文件，那里还有什么？

有相当多，我没有写过任何网站，所以很难说这些文件的目的是什么。

 
我不会给支持部门写信，他们不会帮我解决这个问题，但我会试着探索我的选择......。

我只是觉得，这不正是网站，和平台，可能是没有获得这些信息，以及帐户上的余额，例如？

 
mytarmailS#:

里面有很多东西，我没有写任何网站，很难说这些文件的目的是什么。

试着把它们分成几组，json第一，其他东西第二。

那么它就会更容易。

如果你至少能在这群人中抓到一些东西，那么这就是一个技术问题，你会找到你需要的东西。

