Maxim Dmitrievsky:

这个想法总体上是正确的，但不一定需要在现实生活中进行在线训练，只能在基本训练/再训练阶段进行，然后按原样使用。

嗯，是的，交易时不应该有任何繁重的计算，这很有意义。

 

(CSC) 的光谱分析和交易

https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/

High-Frequency Financial Trading on FOREX with MDFA and R: An Example with the Japanese Yen
  • 2013.02.19
  • Christian Dallas Blakely
  • imetricablog.com
In my previous article on high-frequency trading in iMetrica on the FOREX/GLOBEX, I introduced some robust signal extraction strategies in iMetrica using the multidimensional direct filter approach (MDFA) to generate high-performance signals for trading on the foreign exchange and Futures market. In this article I take a brief leave-of-absence...
 

我决定相互比较一下接近度量，哪些最适合用于市场数据识别...

最常见的度量衡是 "欧几里得" ，它几乎在99%的情况下被使用，并且是MO中的某种标准。

几乎所有的集群都在这上面工作...

因此，对24个指标进行了比较，以确定对新市场数据的认识是否充分...

指标清单和错误结果

 [1,] "0.51"  "euclidean"  
 [2,] "0.525" "manhattan"  
 [3,] "0.51"  "minkowski"  
 [4,] "0.545" "infnorm"    
 [5,] "0.505" "ccor"       
 [6,] "0.565" "sts"        
 [7,] "0.51"  "dtw"        
 [8,] "0.52"  "edr"        
 [9,] "0.55"  "erp"        
[10,] "0.51"  "lcss"       
[11,] "0.535" "fourier"    
[12,] "0.46"  "tquest"     
[13,] "0.525" "acf"        
[14,] "0.52"  "pacf"       
[15,] "0.525" "cdm"        
[16,] "0.53"  "cid"        
[17,] "0.53"  "cor"        
[18,] "0.5"   "cort"       
[19,] "0.495" "ar.pic"     
[20,] "0.485" "int.per"    
[21,] "0.49"  "per"        
[22,] "0.52"  "mindist.sax"
[23,] "0.535" "ncd"        
[24,] "0.51"  "pdc"

正如你所看到的，euclid并不是价格的最佳解决方案 ))

 
mytarmailS:

elibrarius:
你可以使用Mahalanobis度量或某种数据规范化的方法。

 
Aleksey Nikolayev:

你可以使用Mahalanobis度量或某种数据规范化的方法。

elibrarius:

有时你可以用他们的分布函数对SB进行归一化特征。例如，SB的人字形膝盖长度是按指数 分布的，等等。如果分布不确切，可以通过蒙特卡洛模拟来近似。

 
暖和与蓬松是为了想要平衡------。

Aleksey Nikolayev:

你可以使用Mahalanobis度量或某种数据规范化的方法。

为什么所有著名的数学家都有如此复杂的名字？

 
秘密

为什么所有著名的数学家都有如此棘手的名字？

印度）他们有更复杂的。）

