这个想法总体上是正确的，但不一定需要在现实生活中进行在线训练，只能在基本训练/再训练阶段进行，然后按原样使用。
嗯，是的，交易时不应该有任何繁重的计算，这很有意义。
(CSC) 的光谱分析和交易
https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/
我决定相互比较一下接近度量，哪些最适合用于市场数据识别...
最常见的度量衡是 "欧几里得" ，它几乎在99%的情况下被使用，并且是MO中的某种标准。
几乎所有的集群都在这上面工作...
因此，对24个指标进行了比较，以确定对新市场数据的认识是否充分...
指标清单和错误结果
正如你所看到的，euclid并不是价格的最佳解决方案 ))
这是指如果你只有进入价格。如果你也有从0条到你正在看的价格的时间，如果你也有成交量（tick/real）或其他东西。欧几里得，实际上，芯片之间的任何距离都是不够的。怎样才能使5个点的价格、5分钟的条形图、5小时的条形图、5手的成交量相等？你不能。
你可以使用Mahalanobis度量或某种数据规范化的方法。
归一化将简单地改变尺度。如果mah值不匹配，它就会把球变成一个椭圆体。你将用2个小时和7手来平衡5个点。
无论哪种方式，都是把温暖等同于柔软。正常化后，它将是温暖和蓬松的）。
有时你可以用他们的分布函数对SB进行归一化特征。例如，SB的人字形膝盖长度是按指数 分布的，等等。如果分布不确切，可以通过蒙特卡洛模拟来近似。
暖和与蓬松是为了想要平衡------。
5小时线和5手成交量
为什么所有著名的数学家都有如此复杂的名字？
印度）他们有更复杂的。）