有趣的观察（奇怪的是，竟然没有人想到这一点）。

如果你在一个100的小窗口中对非正常化的价格原封不动地训练一个模型，那么这个模型对新数据的预测非常好，如果它们与托盘上的数据处于相同的范围...

该模型考虑到了过去的价格，即水平...

即，该模型不仅捕捉到模式和目标价格，还捕捉到模式的价格，并将其与当前价格进行比较

在上图中，前100个价格（蓝色）是一个跟踪，然后是一个测试...

在底部买入的概率的退出模式


如果测试价格不在托盘的范围内，图片是这样的


就这一主题开发一些标志是非常有趣的，但很难用绝对的价格来工作。


非常有趣，说实话。


 
你可以减去移动平均线 并按波动率进行归一化。然后你会得到一个固定的系列。

 
Victor:

你可以减去移动平均线 并按波动率进行归一化。然后你会得到一个固定的系列。

它将做什么？

我早就根据自己的观察写过，正常化是邪恶的。问题是如何最大限度地减少它。因为在趋势性市场中，总会有超出范围的举动，正常化仍然是必要的。
 
，我在很久以前就根据自己的观察写道，正常化是邪恶的。问题是如何将其降至最低。因为在趋势市场中，它总是会超出范围，无论如何，我们将不得不将特征正常化。

使用一般分布（假设价格==SB），而不是一个特征的样本分布进行归一化？

Aleksey Nikolayev:

使用一般分布（假设价格==SB）而不是样本分布进行归一化？

我赞成一些创新的方法 )

 
我完全支持一些创新的方法 )

转动旋转器。

就像你告诉我的那样。

你知道我说的是谁吗？

转动旋转器。

就像他告诉我的那样。

你知道你说的是谁吗？

我觉得尤达大师挺难理解的，期待明天更容易。
 
，我在很久以前就根据自己的观察写道，正常化是邪恶的。问题是如何将其降至最低。因为在趋势市场中，总是会有超出范围的情况，我们仍然要将特征正常化。

我们可以将价格聚集（或以更简单的方式划分） 为范围，每个范围可以表示为一个静止的系列，然后我们也可以归一化，我们将记住过去的价格......

只是作为一个想法...


我们可以将价格分组（或以更简单的方式划分） 为范围，每个范围可以表示为一个静止的系列，然后我们也可以进行归一化，我们会记住过去的价格......

只是作为一个想法...

当从一个范围到另一个范围时，该怎么做？
