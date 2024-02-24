交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2399 1...239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.05.19 09:18 #23981 Valeriy Yastremskiy: 我可以给你一份摩根大通的英文宣传册（一点也不小）（还有机器翻译））。它对数据进行了很好的分类，并有不同的方法来处理它们。 如果你可以，请寄给我。 Aleksey Nikolayev 2021.05.19 10:25 #23982 Valeriy Yastremskiy: 我可以给你一本摩根大通的英文宣传册（一点都不小）（还有机器翻译））。那里有很好的数据分类和不同的工作方法。 谢谢你!是的，不小) Aleksey Vyazmikin 2021.05.19 13:16 #23983 Valeriy Yastremskiy: 我可以给你一份摩根大通的英文宣传册（一点也不小）（还有机器翻译））。它对数据进行了很好的分类，并有不同的方法来处理它们。 让我看一下。 Mikhail Mishanin 2021.05.19 13:43 #23984 Valeriy Yastremskiy: 我可以给你一份摩根大通的英文宣传册（一点也不小）（还有机器翻译））。有一个很好的数据分类和不同的工作方法。 我加入+这将是一个可以阅读的东西) Evgeny Dyuka 2021.05.20 08:00 #23985 这是过去24小时内BTCUSD的神经网络预测的情况 Valeriy Yastremskiy 2021.05.20 14:13 #23986 Evgeny Dyuka: 这是过去24小时内BTCUSD的神经网络预测的情况 紫色的箭头是什么？红绿色还不错) [删除] 2021.05.20 14:52 #23987 Evgeny Dyuka: 这是过去24小时内BTCUSD的神经网络预测的情况 你没有学过如何做回测吗？ Evgeny Dyuka 2021.05.20 15:49 #23988 Valeriy Yastremskiy: 紫色的箭头是什么？红绿色还不错) 昏暗、半透明的箭头--质量不如明亮的箭头，预测的确定性较低 Evgeny Dyuka 2021.05.20 15:50 #23989 Maxim Dmitrievsky: 有没有人教过你如何做回测？ 目前还没有回测，在故事中预测的东西太多，，但会有的，因为它非常必要。 [删除] 2021.05.20 16:29 #23990 Evgeny Dyuka: 还没有进行回测，有太多搞砸的事情，无法在故事上进行预测，但会有的，因为这非常有必要。 回测是一个很好的开始）看箭头有什么意义？ 1...239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你可以，请寄给我。
谢谢你!是的，不小)
让我看一下。
我加入+这将是一个可以阅读的东西)
这是过去24小时内BTCUSD的神经网络预测的情况
紫色的箭头是什么？红绿色还不错)
你没有学过如何做回测吗？
，但会有的，因为它非常必要。
还没有进行回测，有太多搞砸的事情，无法在故事上进行预测
回测是一个很好的开始）看箭头有什么意义？