交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Valeriy Yastremskiy:

我可以给你一份摩根大通的英文宣传册（一点也不小）（还有机器翻译））。它对数据进行了很好的分类，并有不同的方法来处理它们。

如果你可以，请寄给我。

 
Valeriy Yastremskiy:

谢谢你!是的，不小)

 
Valeriy Yastremskiy:

让我看一下。

 
Valeriy Yastremskiy:

我加入+这将是一个可以阅读的东西)

 

这是过去24小时内BTCUSD的神经网络预测的情况


 
Evgeny Dyuka:

紫色的箭头是什么？红绿色还不错)

Evgeny Dyuka:

你没有学过如何做回测吗？

 
Valeriy Yastremskiy:

紫色的箭头是什么？红绿色还不错)

昏暗、半透明的箭头--质量不如明亮的箭头，预测的确定性较低
 
Maxim Dmitrievsky:

有没有人教过你如何做回测？

目前还没有回测，在故事中预测的东西太多，
，但会有的，因为它非常必要。
Evgeny Dyuka:
还没有进行回测，有太多搞砸的事情，无法在故事上进行预测
，但会有的，因为这非常有必要。

回测是一个很好的开始）看箭头有什么意义？

