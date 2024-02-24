交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2407 1...240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414...3399 新评论 Dmytro Nazarchuk 2021.06.26 09:06 #24061 mytarmailS: 讨论哪种模式更好是小儿科，大约7年前我曾经遭受过这种垃圾。如何产生新的信息性特征 - 是如何为市场创造客观的健身函数 - 是如何转化传入的信息 - 是如何建立市场适应性的功能 - 是但是，在相同的空数据上讨论NS和Forrest哪个更好，只是在打脸......。所有几十种不同的MO算法之间的误差差异为0.5 - 2%。2%的卡尔！！我们需要讨论的是给出20-30%的差距。如果征兆是有信息的，那么任何AMO都能很好地工作，反之亦然!!!!。 这些话是一个对他多年来在这个话题中讨论的内容一无所知的人说的。 正态哑铃线性回归 和NS之间的正向测试的 "误差差异 "可能超过20-30%，而且不有利于网络。 而且这很容易检查和证明。 这就是为什么网络是通常的适合 mytarmailS 2021.06.26 09:11 #24062 Dmytryi Nazarchuk: 这些话是一个对他多年来在这个话题中讨论的内容一无所知的人说的。正态哑铃线性回归 和NS之间的正向测试的 "误差差异 "可以超过20-30%。而且很容易检查和证明。 示范 Dmytro Nazarchuk 2021.06.26 10:03 #24063 mytarmailS: 演示 蓝色曲线（GBP D1 - GBP LineReg），橙色曲线（GBP D1 - GBP NN）。 2009-2020年学习样本，2021年前进。 自变量是相同的。 mytarmailS 2021.06.26 10:48 #24064 Dmytryi Nazarchuk: 蓝色曲线（GBP D1 - GBP LineReg），橙色曲线（GBP D1 - GBP NN）。2009-2020年学习样本，2021年前进。自变量是相同的。 请给我发送数据，格式为标志、目标、神经元输出、回归输出，以及标签，在哪里跟踪哪里测试 Dmytro Nazarchuk 2021.06.26 10:58 #24065 mytarmailS: 请把数据以标志、目标、神经元输出、回归输出和标签的格式发给我，其中trace是指测试的地方 )不，我不能重置标志。 mytarmailS 2021.06.26 11:05 #24066 Dmytryi Nazarchuk: )不，我不能重置标志。 为什么？算了吧，我只是想告诉你，如果你有一个理解，你可以做出一个林。回归模型和NS一样好，甚至比NS更好...但这一切开始的时候并不是这样的，对于标准数据来说，没有任何一个AMO能够提供相当大的优势，当你需要20-30%的时候，2%的差异并不重要。 Dmytro Nazarchuk 2021.06.26 11:08 #24067 mytarmailS: 为什么？ 嗯，这已经是我的诀窍了。 mytarmailS 2021.06.26 11:39 #24068 Dmytryi Nazarchuk: 嗯，这就是我的诀窍。 因此，如果你抛出一个现成的功能矩阵和一个现成的目标，这是否揭示了你的那种技术诀窍？ 德米特里，你是个天才！"。)) 我现在最好去读一本书...... Dmytro Nazarchuk 2021.06.26 11:50 #24069 mytarmailS: 所以，如果你扔进一个现成的特征矩阵和一个现成的目标，会不会暴露你的技术诀窍？德米特里，你是个天才！"。))我最好去读一本书。 谢谢! [删除] 2021.06.26 13:22 #24070 有时人们不理解回归模型和激活f茎的回归模型之间的区别，因此得出了歪曲的结论。例如，如果你不对第二个数据进行适当的归一化处理，就会出现梯度爆炸，它就不会学到任何东西。另外，他们不了解第一个模型是一个没有激活f-sions的简单神经元，第二个模型是由它衍生出来的。 1...240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
讨论哪种模式更好是小儿科，大约7年前我曾经遭受过这种垃圾。
如何产生新的信息性特征 - 是
如何为市场创造客观的健身函数 - 是
如何转化传入的信息 - 是
如何建立市场适应性的功能 - 是
但是，在相同的空数据上讨论NS和Forrest哪个更好，只是在打脸......。
所有几十种不同的MO算法之间的误差差异为0.5 - 2%。
2%的卡尔！！我们需要讨论的是给出20-30%的差距。
如果征兆是有信息的，那么任何AMO都能很好地工作，反之亦然!!!!。
演示
蓝色曲线（GBP D1 - GBP LineReg），橙色曲线（GBP D1 - GBP NN）。
2009-2020年学习样本，2021年前进。
自变量是相同的。
请把数据以标志、目标、神经元输出、回归输出和标签的格式发给我，其中trace是指测试的地方
)不，我不能重置标志。
为什么？
嗯，这已经是我的诀窍了。
因此，如果你抛出一个现成的功能矩阵和一个现成的目标，这是否揭示了你的那种技术诀窍？
德米特里，你是个天才！"。)) 我现在最好去读一本书......
谢谢!