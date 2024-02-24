交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2410 1...240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417...3399 新评论 mytarmailS 2021.07.02 10:07 #24091 马克西姆-德米特里耶夫斯基： 从射程到射程时该怎么做 这只是一个以图片形式出现的想法...我没有任何现成的答案。 你可以考虑一个相对于最后一个价格的范围，不断变换的 mytarmailS 2021.07.02 10:28 #24092 还有一个很酷的想法，就是如何把价格减少到一个更紧凑和可重复的形式，AMO应该喜欢这种形式的数据。 优点: 1）数据的形式比原始数据简单得多，这可能会确保可重复性和充分的学习。 2）我认为这种转换可能几乎没有信息损失。 该算法如下 1）我用dbscan对价格进行分组（它是最智能的），可以过滤掉噪音。 2）保存每个云的平均价格，以及云中的点的数量 按照上面的价格得到集群中心的点，并在底部得到该集群中的多少个点 或像这样 Karoch 我对自己很满意 )))虽然代码还没有完成))) 为了比较转型前后的相同模式 mytarmailS 2021.07.02 16:36 #24093 胡说八道的想法，没有看到任何模式) Aleksey Nikolayev 2021.07.03 09:48 #24094 Maxim Dmitrievsky: 我赞成一些创新的方法 ) 另一点是，从炉子上跳舞并不意味着要像永远钉在这个炉子上一样跳舞）而这个论坛上大多数关于SB的讨论看起来正是如此，为什么他们已经有点累了）。 [删除] 2021.07.03 17:52 #24095 Aleksey Nikolayev: 好吧，无法摆脱SB--它是我们的舞蹈开始的熔炉）另一件事是，从熔炉中跳舞并不意味着像永远钉在那个熔炉上一样跳舞）而论坛上大多数关于SB的讨论都是这样的，这使它们有点令人厌烦) 在非标准预处理方面想了很久，当时没有任何效果。也许我会再考虑一下，也许我会得到一些材料。一些好的（但仍然是拐杖式的）。要用金牛座和美元指数之间的线性回归 的残差作为fic，回归残差为过去n年的工具，希望这个趋势会继续下去。 Dmytro Nazarchuk 2021.07.03 18:52 #24096 Maxim Dmitrievsky: 我一直在考虑一个非标准的预处理，很长时间，很痛苦，当时没有任何结果。也许我会再考虑一下，或者我会找到一些材料。一些好的（但仍然是拐杖式的）。使用eurusd和美元指数之间的线性回归 残差作为fic，回归残差为过去n年的工具，希望该趋势将继续。 指数套利 Aleksey Nikolayev 2021.07.03 19:19 #24097 Maxim Dmitrievsky: 我一直在考虑一个非标准的预处理，很长时间，很痛苦，当时没有任何结果。也许我会再考虑一下，或者找到一些材料。一些好的（但仍然是拐杖式的）。要用金牛座和美元指数之间的线性回归 的残差作为fic，回归残差为过去n年的工具，希望这个趋势会继续下去。 等等，但标准美元指数有一个已知的公式，对吗？所以它的对数是六个速率的对数的线性组合。也就是说，线性回归的残差（对数）将是其余五个比率的对数的线性组合，不是吗？ [删除] 2021.07.03 20:34 #24098 Aleksey Nikolayev: 等等，但标准美元指数有一个已知的公式，对吗？所以，它的对数是六个速率的对数的线性组合。也就是说，线性回归的残差（对数）将是其余五个比率的对数的线性组合，不是吗？ 不，我指的是该指数对欧元区的回归。如果用所有的工具代替指数，不确定同样的公式是否有效，我还没有测试过。 Aleksey Nikolayev 2021.07.03 21:01 #24099 Maxim Dmitrievsky: 不，这里指的是指数对欧元区的回归。如果我们把所有的工具而不是指数，不确定同样的公式是否会起作用，我还没有测试过。 并不是说我多反对（特别是如果它有效的话）。我只是不能立即看出它如何或为什么会起作用。我想，事实证明，你的回归残差将所有有用的信息收集在一起，并删除了无用的信息（关于参与指数的其余货币的行为）。 [删除] 2021.07.03 21:04 #24100 Aleksey Nikolayev: 我并不是很介意（特别是如果它有效的话）。只是，我真的看不出它是如何或为什么会起作用。可能，事实证明，你的回归的其余部分收集了所有有用的信息，并删除了无用的信息（关于参与指数的其余货币的行为）。 类似这样的事情，我没有对它进行哲学思考 :) 有了新的数据，它可以工作一段时间。 1...240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从射程到射程时该怎么做
这只是一个以图片形式出现的想法...我没有任何现成的答案。
你可以考虑一个相对于最后一个价格的范围，不断变换的
还有一个很酷的想法，就是如何把价格减少到一个更紧凑和可重复的形式，AMO应该喜欢这种形式的数据。
优点:
1）数据的形式比原始数据简单得多，这可能会确保可重复性和充分的学习。
2）我认为这种转换可能几乎没有信息损失。
该算法如下
1）我用dbscan对价格进行分组（它是最智能的），可以过滤掉噪音。
2）保存每个云的平均价格，以及云中的点的数量
按照上面的价格得到集群中心的点，并在底部得到该集群中的多少个点
或像这样
Karoch 我对自己很满意 )))虽然代码还没有完成)))
为了比较转型前后的相同模式
我赞成一些创新的方法 )
另一点是，从炉子上跳舞并不意味着要像永远钉在这个炉子上一样跳舞）而这个论坛上大多数关于SB的讨论看起来正是如此，为什么他们已经有点累了）。
好吧，无法摆脱SB--它是我们的舞蹈开始的熔炉）另一件事是，从熔炉中跳舞并不意味着像永远钉在那个熔炉上一样跳舞）而论坛上大多数关于SB的讨论都是这样的，这使它们有点令人厌烦)
我一直在考虑一个非标准的预处理，很长时间，很痛苦，当时没有任何结果。也许我会再考虑一下，或者我会找到一些材料。一些好的（但仍然是拐杖式的）。使用eurusd和美元指数之间的线性回归 残差作为fic，回归残差为过去n年的工具，希望该趋势将继续。
指数套利
我一直在考虑一个非标准的预处理，很长时间，很痛苦，当时没有任何结果。也许我会再考虑一下，或者找到一些材料。一些好的（但仍然是拐杖式的）。要用金牛座和美元指数之间的线性回归 的残差作为fic，回归残差为过去n年的工具，希望这个趋势会继续下去。
等等，但标准美元指数有一个已知的公式，对吗？所以它的对数是六个速率的对数的线性组合。也就是说，线性回归的残差（对数）将是其余五个比率的对数的线性组合，不是吗？
等等，但标准美元指数有一个已知的公式，对吗？所以，它的对数是六个速率的对数的线性组合。也就是说，线性回归的残差（对数）将是其余五个比率的对数的线性组合，不是吗？
不，这里指的是指数对欧元区的回归。如果我们把所有的工具而不是指数，不确定同样的公式是否会起作用，我还没有测试过。
并不是说我多反对（特别是如果它有效的话）。我只是不能立即看出它如何或为什么会起作用。我想，事实证明，你的回归残差将所有有用的信息收集在一起，并删除了无用的信息（关于参与指数的其余货币的行为）。
我并不是很介意（特别是如果它有效的话）。只是，我真的看不出它是如何或为什么会起作用。可能，事实证明，你的回归的其余部分收集了所有有用的信息，并删除了无用的信息（关于参与指数的其余货币的行为）。