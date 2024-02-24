交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2398 1...239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2021.05.17 07:42 #23971 如果我们在商品市场上尝试MO，有季节性和许多影响商品价格的指标，如天气、供求、交通拥堵、疾病等，会怎么样？那里的结果会更好吗？ Aleksey Nikolayev 2021.05.17 08:10 #23972 Aleksey Vyazmikin: 如果我们在商品市场上尝试MO，有季节性和许多影响商品价格的指标，如天气、供求、交通拥堵、疾病等，会怎么样？也许那里的结果会更好？ 最近，论坛上有人描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。据称，这种信息非常昂贵，而且在半小时内就会过时）。 Roman 2021.05.17 08:25 #23973 Aleksey Nikolayev: 最近，有人在这里的某个论坛上描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。 有人认为，这种信息非常昂贵，在半小时内就会过时）。 或此类信息 Aleksey Vyazmikin 2021.05.17 10:06 #23974 Aleksey Nikolayev: 最近，有人在这里的某个论坛上描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。有人认为，这种信息非常昂贵，在半小时内就会过时）。 什么，庄稼要半小时才能成熟吗？:) 在任何情况下，我们在这里谈论的是各种因素，它们对价格的影响比单纯的技术分析更合理。 Mihail Marchukajtes 2021.05.17 10:10 #23975 Aleksey Vyazmikin: 如果我们在商品市场上尝试MO，有季节性和许多影响商品价格的指标，如天气、供求、交通拥堵、疾病等，会怎么样？也许那里的结果会更好？ 100%会更好... Aleksey Nikolayev 2021.05.17 10:21 #23976 Aleksey Vyazmikin: 什么，庄稼半小时就成熟了？:)在任何情况下，我们谈论的是对价格有影响的因素，比单纯的技术分析更有效。 我找到了作者和他的一个帖子，最好是问他--我一定是歪曲了什么) От теории к практике. Часть 2 2021.05.06www.mql5.com Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц... [删除] 2021.05.17 13:54 #23977 Aleksey Nikolayev: 找到了作者和他的一个帖子，最好向作者本人核实--我一定是歪曲了什么) 啊，这些乌克兰量子 Valeriy Yastremskiy 2021.05.18 11:25 #23978 Aleksey Vyazmikin: 什么，庄稼半小时就成熟了？:)在任何情况下，我们谈论的因素对价格的影响比单纯的技术分析更有效。 不，他们成为公众所知。而该算法则停止工作。 Aleksey Vyazmikin 2021.05.19 06:27 #23979 Valeriy Yastremskiy: 不，他们成为公众所知。而该算法则停止工作。 因此，问题的关键不在于已知或隐藏，而在于建立一个决定市场供应的模型和一个在MO帮助下决定需求的模型。它是更可靠的模型，应该比例如教科书上的模型更有优势。 Valeriy Yastremskiy 2021.05.19 09:06 #23980 Aleksey Vyazmikin: 因此，问题的关键不在于名声或隐蔽性，而是在IR的帮助下建立一个决定市场供应的模型和一个决定需求的模型。它是更可信的模式，应该比例如教科书模式有优势。 我可以下载摩根大通的英文宣传册（一点都不小）（还有机器翻译））。有一个很好的数据分类和不同的工作方法。 1...239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
最近，论坛上有人描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。据称，这种信息非常昂贵，而且在半小时内就会过时）。
或此类信息
什么，庄稼要半小时才能成熟吗？:)
在任何情况下，我们在这里谈论的是各种因素，它们对价格的影响比单纯的技术分析更合理。
我找到了作者和他的一个帖子，最好是问他--我一定是歪曲了什么)
啊，这些乌克兰量子
不，他们成为公众所知。而该算法则停止工作。
因此，问题的关键不在于已知或隐藏，而在于建立一个决定市场供应的模型和一个在MO帮助下决定需求的模型。它是更可靠的模型，应该比例如教科书上的模型更有优势。
因此，问题的关键不在于名声或隐蔽性，而是在IR的帮助下建立一个决定市场供应的模型和一个决定需求的模型。它是更可信的模式，应该比例如教科书模式有优势。
我可以下载摩根大通的英文宣传册（一点都不小）（还有机器翻译））。有一个很好的数据分类和不同的工作方法。