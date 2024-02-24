交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2398

新评论
 

如果我们在商品市场上尝试MO，有季节性和许多影响商品价格的指标，如天气、供求、交通拥堵、疾病等，会怎么样？那里的结果会更好吗？


 
Aleksey Vyazmikin:

如果我们在商品市场上尝试MO，有季节性和许多影响商品价格的指标，如天气、供求、交通拥堵、疾病等，会怎么样？也许那里的结果会更好？


最近，论坛上有人描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。据称，这种信息非常昂贵，而且在半小时内就会过时）。

 
Aleksey Nikolayev:

最近，有人在这里的某个论坛上描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。
有人认为，这种信息非常昂贵，在半小时内就会过时）。

或此类信息

o

 
Aleksey Nikolayev:

最近，有人在这里的某个论坛上描述说，例如，卫星图像已经被用来实时跟踪农作物。有人认为，这种信息非常昂贵，在半小时内就会过时）。

什么，庄稼要半小时才能成熟吗？:)

在任何情况下，我们在这里谈论的是各种因素，它们对价格的影响比单纯的技术分析更合理。

 
Aleksey Vyazmikin:

如果我们在商品市场上尝试MO，有季节性和许多影响商品价格的指标，如天气、供求、交通拥堵、疾病等，会怎么样？也许那里的结果会更好？


100%会更好...
 
Aleksey Vyazmikin:

什么，庄稼半小时就成熟了？:)

在任何情况下，我们谈论的是对价格有影响的因素，比单纯的技术分析更有效。

我找到了作者和他的一个帖子，最好是问他--我一定是歪曲了什么)

От теории к практике. Часть 2
От теории к практике. Часть 2
  • 2021.05.06
  • www.mql5.com
Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц...
[删除]  
Aleksey Nikolayev:

找到了作者和他的一个帖子，最好向作者本人核实--我一定是歪曲了什么)

啊，这些乌克兰量子

 
Aleksey Vyazmikin:

什么，庄稼半小时就成熟了？:)

在任何情况下，我们谈论的因素对价格的影响比单纯的技术分析更有效。

不，他们成为公众所知。而该算法则停止工作。

 
Valeriy Yastremskiy:

不，他们成为公众所知。而该算法则停止工作。

因此，问题的关键不在于已知或隐藏，而在于建立一个决定市场供应的模型和一个在MO帮助下决定需求的模型。它是更可靠的模型，应该比例如教科书上的模型更有优势。

 
Aleksey Vyazmikin:

因此，问题的关键不在于名声或隐蔽性，而是在IR的帮助下建立一个决定市场供应的模型和一个决定需求的模型。它是更可信的模式，应该比例如教科书模式有优势。

我可以下载摩根大通的英文宣传册（一点都不小）（还有机器翻译））。有一个很好的数据分类和不同的工作方法。

1...239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405...3399
新评论