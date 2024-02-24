交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2303

新评论
[删除]  
mytarmailS:

没有人在争论，这不是我们要讨论的问题...

反问--酒

:)

我只是偶尔喝点酒

对于NS窗口上的sigmoid（被所有人尊重，特别是被DSP尊重），在撕裂的情况下效果不好。

 
Maxim Dmitrievsky:

我只是偶尔会喝葡萄酒。

对于NS窗口上的sigmoid（大家都很尊重，尤其是DSP人士），在不连续的情况下效果不好。

如果你读过任何一本DSP书的至少30行，你就会知道 "可破碎物 "是枪弹，函数是 "离散的")

[删除]  
mytarmailS:

如果你读过任何一本DSP书的至少30行，你就会知道 "不连续 "是一种投射物，而函数是 "离散的")

那么我建议你学习一些拉丁语 )

 
Maxim Dmitrievsky:

好吧，那我建议你学点拉丁文）。

我更愿意开始喝酒））。

 

判断故障的方法

更多

ps 我只是想找一个分形布朗运动的公式。
[删除]  

这个视频中的一切都很完美。

如果交易不成功，你去做垃圾收集者，不要让你的爪子超负荷。


[删除]  
Rorschach:

判断故障的方法

还有

ps 我只是想找一个分形布朗运动的公式。

我不认为他曾经得到过他的博士学位。

 
Maxim Dmitrievsky:

我不认为他曾经得到过他的博士学位。

他放弃了，去做了一个 关于外汇的圣杯)

 
Aleksey Nikolayev:

他放弃了，去了外汇市场上赚取圣杯）。

在SP500上，他要进行这样的交易。绿色的是一个永远滞后的预测。从2012年到2015年，他几乎每天都会卖出，因为预测比前一天低。


[删除]  
elibrarius:

在SP500上，他要进行这样的交易。绿色的是预测，它永远是滞后的。从2012年到2015年，他几乎每天都会卖出，因为预测比前一天低。

最让我高兴的是 "线性趋势 "符号

1...229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310...3399
新评论