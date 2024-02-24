交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2305 1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399 新评论 Rorschach 2021.01.17 18:40 #23041 当我在摆弄傅里叶的时候，我勾勒了一个例子 顶层。 for(int i=0;i<total;i++) {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm(); } 底部。 for(int i=0;i<total;i++) {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm(); } MathCumulativeSum(A); [删除] 2021.01.18 12:48 #23042 Rorschach: 当我在摆弄傅里叶的时候，我勾勒了一个例子顶层。 底部。你能解读出这是什么意思吗？ DSP中的绝对零度，余弦和正弦 Rorschach 2021.01.18 17:14 #23043 有趣的图片 Rorschach 2021.01.18 17:18 #23044 Maxim Dmitrievsky: 你能解读出这是什么意思吗？ 在DSP中，余弦和正弦绝对零度 我甚至不知道该怎么评论。上图是增量和它们的积点，下图是它们的光谱。对于光谱上的3个正弦，你可以清楚地看到。 [删除] 2021.01.18 17:26 #23045 Rorschach: 我甚至不知道该怎么评论。上图是增量和它们的积点，下图是它们的光谱。对于光谱中的3个正弦，你可以清楚地看到它。 那么，如何从中获利呢？ Rorschach 2021.01.18 17:48 #23046 Maxim Dmitrievsky: 那么，我们如何从中提取利润呢？ 在增量光谱上，我们看到了3个峰值，对它们应用一个滤波器，推断它们，获利 [删除] 2021.01.18 17:53 #23047 Rorschach: 我们在增量光谱上看到3个峰值，对它们应用一个滤波器，推断出它，然后获利 峰值的周期并没有显示从什么地方算起。 有关于Python的内容吗？ Rorschach 2021.01.18 18:04 #23048 Maxim Dmitrievsky: 高峰期不显示从什么地方算起有蟒蛇吗？ 对于原始系列的1024个样本，64的周期将在1024/64+1=17点，在第1点有一个常数分量。频率相对于1024/2是镜像的，也就是说，会有两个峰值（在开始和结束）。 我不知道。只有一个傅里叶变换，仅此而已。生成序列，进行转换，并绘制出来。 我没有测试这段代码。 #include <rndxor128.mqh> #include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 int OnInit() { SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.); EventSetMillisecondTimer(50); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTimer() {RNDXor128 xor; xor.SRand(3); CFastFourierTransform fft; ArrayInitialize(Label1Buffer,0.); double A[]; int total=1024; ArrayResize(A,total); ArraySetAsSeries(A,1); ArrayInitialize(A,0.); for(int i=0;i<total;i++) {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm(); } //MathCumulativeSum(A); complex spec[]; fft.FFTR1D(A,total,spec); for(int i=0;i<total;i++) {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total; } ChartRedraw(); EventKillTimer(); } mytarmailS 2021.01.18 18:18 #23049 Rorschach: 有趣的图片 这张照片中的班级是什么？ Rorschach 2021.01.18 18:20 #23050 mytarmailS: 这张照片中的班级是什么？ 在左栏，有两个班级（蓝色和红色）。 1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顶层。
你能解读出这是什么意思吗？DSP中的绝对零度，余弦和正弦
有趣的图片
我甚至不知道该怎么评论。上图是增量和它们的积点，下图是它们的光谱。对于光谱上的3个正弦，你可以清楚地看到。
那么，如何从中获利呢？
在增量光谱上，我们看到了3个峰值，对它们应用一个滤波器，推断它们，获利
峰值的周期并没有显示从什么地方算起。
有关于Python的内容吗？
对于原始系列的1024个样本，64的周期将在1024/64+1=17点，在第1点有一个常数分量。频率相对于1024/2是镜像的，也就是说，会有两个峰值（在开始和结束）。
我不知道。只有一个傅里叶变换，仅此而已。生成序列，进行转换，并绘制出来。
我没有测试这段代码。
这张照片中的班级是什么？
在左栏，有两个班级（蓝色和红色）。