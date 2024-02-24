交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2305

当我在摆弄傅里叶的时候，我勾勒了一个例子

顶层。 

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }

底部。

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   MathCumulativeSum(A);


Rorschach:

你能解读出这是什么意思吗？

DSP中的绝对零度，余弦和正弦
 

有趣的图片


 
Maxim Dmitrievsky:

你能解读出这是什么意思吗？

在DSP中，余弦和正弦绝对零度

我甚至不知道该怎么评论。上图是增量和它们的积点，下图是它们的光谱。对于光谱上的3个正弦，你可以清楚地看到。

那么，如何从中获利呢？

 
Maxim Dmitrievsky:

那么，我们如何从中提取利润呢？

在增量光谱上，我们看到了3个峰值，对它们应用一个滤波器，推断它们，获利

峰值的周期并没有显示从什么地方算起。

有关于Python的内容吗？

 
Maxim Dmitrievsky:

高峰期不显示从什么地方算起

有蟒蛇吗？

对于原始系列的1024个样本，64的周期将在1024/64+1=17点，在第1点有一个常数分量。频率相对于1024/2是镜像的，也就是说，会有两个峰值（在开始和结束）。

我不知道。只有一个傅里叶变换，仅此而已。生成序列，进行转换，并绘制出来。

我没有测试这段代码。

#include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.);
   EventSetMillisecondTimer(50);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTimer()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand(3);
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize(Label1Buffer,0.);
   double A[];
   int total=1024;
   ArrayResize(A,total);
   ArraySetAsSeries(A,1);
   ArrayInitialize(A,0.);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total;
     }

   ChartRedraw();
   EventKillTimer();
  }
 
Rorschach:

有趣的图片

这张照片中的班级是什么？

 
mytarmailS:

这张照片中的班级是什么？

在左栏，有两个班级（蓝色和红色）。

