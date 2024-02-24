交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2301

有一些特征，奇怪的是，损害了普遍性（我特别说的是catbust，可能也适用于其他）。这似乎很奇怪，因为你只是添加了新的功能，而模型给出的错误比没有这些功能的时候更多。

例如，在几个混合物上进行训练，然后去掉几个混合物，准确率就会提高。

 
mytarmailS:

不，一层是原始的，它只是一个重量的乘法。

这是你的理论。

不是我的。

 
Maxim Dmitrievsky:

我很久以前就描述过这种效果。

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189

它是通过完全重新训练模型来检测的。

它是扰乱你工作的噪音。

Еще про оценку предикторов
elibrarius:

是的，但在这里你可以看到这些功能是如何互动的。太糟糕了，它被捆绑在一个特定的MO框架上

因为重要性可能会被多重共线性低估。

当然，在有这么多标志的情况下，用手摸索是不好的
 
mytarmailS:

不，一层是原始的，它只是一个重量的乘法。

这是你的理论。

这就是--Tsybenko定理。

提出的公式y = x1/x2。- 是连续的，而且只是二维的。


https://www.mql5.com/ru/code/9002

建议。

  • 一个有三层的网络（numLayers=3：一个输入，一个隐藏和一个输出）通常在绝大多数情况下是足够的。根据Tsybenko定理，具有一个隐藏层的网络能够接近任何连续的多维函数，达到任何所需的精确程度。一个有两个隐藏层的网络能够逼近任何离散的多维函数。
Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей
elibrarius

提出的公式y = x1/x2。- 是连续的，而且只是二维的。

它是离散的还是连续的

 
mytarmailS:

它是离散的还是连续的

它是连续的。它是否有缝隙和洞？你有没有看一下示例图？


 
elibrarius:

连续的。它是否有缝隙和孔洞？你有没有看一下示例图？

是....

连续函数 一个变化时没有瞬间 "跳跃"（称为间隙）的函数也就是说，参数 的微小变化会导致函数值的微小变化。连续函数的图形 是一条连续的线

 
mytarmailS:

是....

连续函数 一个没有瞬间 "跳跃"（称为不连续）的变化函数也就是说，参数微小变化会导致 函数值的微小变化。连续函数的图形 是一条连续的线

y = x1/x2 在哪一点上会断裂？
 
elibrarius:
y = x1/x2 在哪里被打断？

x2=0

