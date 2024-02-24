交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2299

有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系

该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。

隐藏神经元的数量在2到8之间。

 
不可能......有多少层？

 
3


https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
没有尝试过RBF网--需要很长的时间来计算
 
有多少个隐藏层？)

 
每个网络中共有3层。

 
你实际上有一个隐藏层？

 
输入，输出，和隐藏的一个？

 
