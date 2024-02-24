交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2299 1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399 新评论 denis.eremin 2021.01.16 14:59 #22981 有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络 块（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系。 该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。 隐藏神经元的数量在2到8之间。 mytarmailS 2021.01.16 15:33 #22982 denis.eremin: 有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络块（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系。该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。隐性神经元的数量从2到8。 不可能......有多少层？ denis.eremin 2021.01.16 15:41 #22983 mytarmailS: 来吧，来吧......有多少层？ 3 [删除] 2021.01.16 15:45 #22984 denis.eremin: 有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络块（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系。该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。隐藏神经元的数量从2到8不等。 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746 denis.eremin 2021.01.16 15:48 #22985 没有尝试过RBF网--需要很长的时间来计算 mytarmailS 2021.01.16 15:50 #22986 denis.eremin: 3 有多少个隐藏层？) denis.eremin 2021.01.16 15:58 #22987 mytarmailS: 有多少个隐藏层？) 每个网络中共有3层。 mytarmailS 2021.01.16 16:01 #22988 denis.eremin: 每张网中共有3层。 你实际上有一个隐藏层？ Aleksey Mavrin 2021.01.16 16:02 #22989 denis.eremin: 每个网络中总共有3层。 输入，输出，和隐藏的一个？ denis.eremin 2021.01.16 16:02 #22990 mytarmailS: 你实际上是1个隐藏的？ 是 1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络 块（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系。
该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。
隐藏神经元的数量在2到8之间。
有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络块（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系。
该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。
隐性神经元的数量从2到8。
不可能......有多少层？
来吧，来吧......有多少层？
3
有趣的是--在Statistica中，一个MPP神经网络块（多层直接导向的perseptron）不能找到像y=x1/x2这样的依赖关系。
该软件包搜索了600个网络，其中最好的网络显示准确率不到80%。
隐藏神经元的数量从2到8不等。
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
3
有多少个隐藏层？)
有多少个隐藏层？)
每个网络中共有3层。
每张网中共有3层。
你实际上有一个隐藏层？
每个网络中总共有3层。
输入，输出，和隐藏的一个？
你实际上是1个隐藏的？
是