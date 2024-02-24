交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2310 1...230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317...3399 新评论 [删除] 2021.01.20 16:26 #23091 Valeriy Yastremskiy: 没什么，各取所需。 当然，如果这不是在浪费时间的话 Rorschach 2021.01.20 16:45 #23092 Maxim Dmitrievsky: ，所以我有一个问题要问Tsosniks。在寻找周期/依赖关系方面，bpf如何比acf更好？ PF将显示具体的频率数字？ 没有什么，一个转换到另一个。 如果你用耳朵拉动结果，硬币的输入可能会显示1000%，如果你诚实地做，那么任何方法都会显示-+滑落。 [删除] 2021.01.20 17:04 #23093 Rorschach: PF会显示具体的频率数字吗？如果你用耳朵画出结果，那么硬币的输入可以显示1000%，如果你诚实地做，那么任何方法都会显示-+滑动。我们的目标是盈利，没有人关心它是否诚实。目的是为了盈利，没有人很关心这个问题。 但如果它通过了5-10年的未经调整的测试，或至少2年，它就已经是正常的。 Rorschach 2021.01.20 17:06 #23094 Maxim Dmitrievsky: 在外汇中没有无法杀死的TS，这是一个好的开始，我想。 tsos或计量经济学 之间有什么区别？ [删除] 2021.01.20 17:07 #23095 Rorschach: 那么，无论是csos还是计量经济学，有什么区别呢？ 不知道，只是最近有很多关于CSOS的炒作。 Rorschach 2021.01.20 17:25 #23096 Maxim Dmitrievsky: 不知道，只是最近有很多人在炒作CSA。 在我看来，技术分析、计量经济学 和其他各种东西都可以用cnc轻松解释，那么为什么不能用cnc？ [删除] 2021.01.20 17:27 #23097 Rorschach: 纯粹是我的看法，技术分析、计量经济学 和其他各种东西都可以很容易地借助于tsos来解释，那么为什么不是tsos。只是我的看法--除了市场是一分钱，所有的东西都是垃圾之外，tsos还没有能够解释任何东西。 更不用说像拖拉机司机Oleg和Rena这样好奇的同志了。 Rorschach 2021.01.20 17:34 #23098 Maxim Dmitrievsky: 纯粹是我的--tsosnickers还没能解释什么，除了市场是一个sb，一切都是徒劳的。 更不用说像拖拉机司机Oleg和Rena这样好奇的同志了。 因为tsosniks不会玩弄公式来说服自己的东西。 数学家们甚至不会去理会它，因为他们会立即意识到没有什么可做的。 [删除] 2021.01.20 17:39 #23099 Rorschach: 因为tsosniks不会玩弄公式来说服自己的东西。 而数学家们根本就不会去做，因为他们会立即意识到这里没有什么可做的。 那么他们出现在这里就一点都不奇怪了，因为他们都在很久以前就学会了道。 Rorschach 2021.01.20 17:45 #23100 Maxim Dmitrievsky: 那么他们出现在这里就一点都不奇怪了，因为他们都在很久以前就学会了道。 万事开头难，所有的巧合都是巧合 1...230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没什么，各取所需。
，所以我有一个问题要问Tsosniks。在寻找周期/依赖关系方面，bpf如何比acf更好？
PF将显示具体的频率数字？
没有什么，一个转换到另一个。
PF会显示具体的频率数字吗？
我们的目标是盈利，没有人关心它是否诚实。目的是为了盈利，没有人很关心这个问题。但如果它通过了5-10年的未经调整的测试，或至少2年，它就已经是正常的。
在外汇中没有无法杀死的TS，这是一个好的开始，我想。
tsos或计量经济学 之间有什么区别？
不知道，只是最近有很多关于CSOS的炒作。
在我看来，技术分析、计量经济学 和其他各种东西都可以用cnc轻松解释，那么为什么不能用cnc？
只是我的看法--除了市场是一分钱，所有的东西都是垃圾之外，tsos还没有能够解释任何东西。更不用说像拖拉机司机Oleg和Rena这样好奇的同志了。
因为tsosniks不会玩弄公式来说服自己的东西。数学家们甚至不会去理会它，因为他们会立即意识到没有什么可做的。
那么他们出现在这里就一点都不奇怪了，因为他们都在很久以前就学会了道。
万事开头难，所有的巧合都是巧合