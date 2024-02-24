交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2310

Valeriy Yastremskiy:

没什么，各取所需


当然，如果这不是在浪费时间的话
 
Maxim Dmitrievsky:
，所以我有一个问题要问Tsosniks。在寻找周期/依赖关系方面，bpf如何比acf更好？

PF将显示具体的频率数字？

没有什么，一个转换到另一个。


如果你用耳朵拉动结果，硬币的输入可能会显示1000%，如果你诚实地做，那么任何方法都会显示-+滑落。

Rorschach:

我们的目标是盈利，没有人关心它是否诚实。目的是为了盈利，没有人很关心这个问题。

但如果它通过了5-10年的未经调整的测试，或至少2年，它就已经是正常的。
 
Maxim Dmitrievsky:

在外汇中没有无法杀死的TS，这是一个好的开始，我想。

tsos或计量经济学 之间有什么区别？

Rorschach:

不知道，只是最近有很多关于CSOS的炒作。

 
Maxim Dmitrievsky:

在我看来，技术分析、计量经济学 和其他各种东西都可以用cnc轻松解释，那么为什么不能用cnc？

Rorschach:

只是我的看法--除了市场是一分钱，所有的东西都是垃圾之外，tsos还没有能够解释任何东西。

更不用说像拖拉机司机Oleg和Rena这样好奇的同志了。
 
Maxim Dmitrievsky:

因为tsosniks不会玩弄公式来说服自己的东西。

数学家们甚至不会去理会它，因为他们会立即意识到没有什么可做的。
Rorschach:

那么他们出现在这里就一点都不奇怪了，因为他们都在很久以前就学会了道。

 
Maxim Dmitrievsky:

万事开头难，所有的巧合都是巧合

