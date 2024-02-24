交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2285 1...227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292...3399 新评论 Evgeny Dyuka 2021.01.12 11:37 #22841 Rorschach: 你是否使用过Brython？这是浏览器的python。 获得免费图表的唯一方法是使用tvjs opsor项目，它是node.js。 Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:39 #22842 Jonathan Pereira: 如果能够获得订单簿中的数据，那将是很有意思的。 如果是关于ticks，有copy_ticks_from 和copy_ticks_range 函数 。 以下是更多细节：MetaTrader for Python。 Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / copy_ticks_from www.mql5.com copy_ticks_from - MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 [删除] 2021.01.12 11:50 #22843 Renat Fatkhullin: 你能分享一下信息吗。 1) 你是否使用MT5的python库？ 2) 你是在MT5之外还是在MT5之内使用它？ 3）图书馆缺乏什么功能？获得指标？ 我们正准备对MQL5进行升级，增加快速矩阵操作。这将允许进行大规模的计算。 我们还将开发与分析包的连接器，并实现标准的WinML集成。 1.是的，总是这样2.在外面，因为我已经习惯了VScode和jupyter（对研究非常方便）。3.到目前为止，一切都足够了，我不使用指标。我还没有使用指标，但我可以使用简单的MT5模型与ONNX类型，但我还没有研究。 贸易API也试了一下，效果不错 Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:50 #22844 Evgeny Dyuka: ML主题正从你身边飘走。 我使用MQL5来收集数据，然后为轮询神经网络准备当前数据。其他都是用Python。 MQL在这个链条中只是靠老的惯性，因为我是从它开始的，否则所有这些问题都可以用python解决。当然，MQL是速度和清晰度，但同时：- 从加密货币交易所获取数据的拐杖- 无法直接与加密货币交易所的api互动，进行交易- 不打开代码就无法将你的EA放入市场（如果有webrequest，就不可能自动验证）- 完全无知，无法使用MQL终端（大家都用浏览器）。 它哪里都不会去。 加密货币没有拐杖--只要找到一个与加密货币直接整合的MT5经纪商。 如果EA的所有逻辑都依赖于webrequest，并且EA不能进行独立的交易，那么它将不会通过。因为在这种情况下，交易员的保护受到了侵犯，而且有绝对的造假空间。 由于无知和无能，你错了。一切早就达到了使用手机的水平。 你的陈述表明，你把整个世界想象成 "除了蟒蛇什么都没有"。如果你早在二三十年前就开始学习编程，你会看到真正的工作在哪里进行（数千万和数亿消费者的工作母机），以及拐杖的研究在哪里进行。 用R/Python进行的研究，如果要发布到商业市场（数千万和数亿用户），必然需要几乎完全转换为其他更有生产力的语言。因此，"车库与工厂 "对应于 "Python与MetaTrader 5"。 我们正在努力摆脱过渡过程，并开发MQL5，使其能够自行完成大部分工作。 Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:55 #22845 Evgeny Dyuka: 你错过了大约三年前交易成为主流的那一刻。而且这不仅仅是加密货币。 你所描述的所有计划在技术上都很酷，但它们是极客的东西，它们不会拯救世界。为了跳上最后一辆马车，你需要紧急制作一个网页版的tradingview级别，具有mql5终端的所有功能。 以这个项目 为基础，发展它，否则火车就会过去，而你将只剩下一个半怪人。 我们与交易平台打交道已经超过20年了。 我们的第一个移动终端是2001年在Palm上发布的，我们很早就开发了网络终端，包括嵌入其他应用程序的终端。 我们将很快为MetaTrader 5发布一个新的网络终端。内核已经准备好了。 在这里你可以看到在引言部分，你也可以很容易地在这里的编辑器中插入它。 Вебтерминал для MetaTrader 5 www.mql5.com Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера Renat Fatkhullin 2021.01.12 11:57 #22846 elibrarius: 对MQ的一个建议。在MO，大多数使用OHLC酒吧数据进行训练。也就是说，真正的蜱虫是没有意义的，因为它需要很多倍的时间。例如，我通过打开价格 来使用测试器。 我想让第二个蜡烛图上的OHLC价格是Ask，而不是Bid条的最小点差。 在一个平坦的地方，两倍的历史数据量？ 不，使用M1价差信息或tick数据来实现。 Renat Fatkhullin 2021.01.12 12:00 #22847 Aleksey Mavrin: 1）还没有，但我将不得不这样做。到目前为止，对于ML，我使用的是用MQL编写的解决方案，出于 "在一个地方工作 "的习惯。2,3) 没有想好如何在内部使用，我认为流行的ML Python库的mqh-wrapper接口会有需求。是否会有具有GPU 计算能力的矩阵操作？ 我们将开发与WinML的直接集成，正如我们为OpenCL和DirectX所做的那样。 此外，我们有一个 大的项目，包括与其他语言类似的C++模块/包。也就是说，将有可能把大量的开放源码库转换为软件包。 矩阵操作至少在CPU/多线程/AVX上，但也可能在GPU上。 [删除] 2021.01.12 12:02 #22848 Renat Fatkhullin: 我们将开发与WinML的直接集成，正如我们为OpenCL和DirectX所做的那样。此外，我们有一个大的项目，包括与其他语言类似的C++模块/包。也就是说，将有可能把大量的开放源码库转换为软件包。矩阵操作至少在CPU/多线程/AVX上，但也可能在GPU上。进行自动区分可能是有意义的（例如在PyTorch中）。即具有计算梯度能力的张量，在其上可以使用任何神经网络。 但这是一个很大的工作，可能就像编写你自己的神经网络引擎一样。 Evgeny Dyuka 2021.01.12 12:08 #22849 Renat Fatkhullin:从你的发言中可以看出，你把整个世界想象成 "除了蟒蛇，什么都没有"。 我作为一个商人看待这个世界。我有一个产品并推广它。我正在寻找更好的方法。MQL5对产品推广不起作用，这是我的个人经验，仅此而已。- 我试图在MQL中发表一篇关于我的主题的文章，但他们让我滚开......我试图在MQL5中发布一篇文章，但有以下措辞："尺寸不够，对不起，我们甚至不会阅读它"，- MQL5市场不适用于我的产品，- 10个客户中只有一个（最多）使用或曾经使用过MQL终端，-"只要找到与加密边境直接整合的MT5经纪人"，这是一个拐杖，在现实生活中不起作用，因为加密边境是唯一直接经纪人，他们都有一个伟大的API。 我认为你们（MQLs）正沉浸在自己的世界里，试图看看谁的代码更长更厚。 Aleksei Kuznetsov 2021.01.12 12:12 #22850 Renat Fatkhullin: 在一个平坦的地方增加一倍的历史数据量？不，使用M1价差信息或tick数据来实现。 M1的数据量（OHLC*2）比真实的tick数据量要少很多。 每M1的最小点差不适合准确的交易评估。 是的--现在只从真实的tick数据，所以我们会抽出流量。 1...227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你是否使用过Brython？这是浏览器的python。
如果能够获得订单簿中的数据，那将是很有意思的。
。
以下是更多细节：MetaTrader for Python。
你能分享一下信息吗。
1.是的，总是这样
2.在外面，因为我已经习惯了VScode和jupyter（对研究非常方便）。
3.到目前为止，一切都足够了，我不使用指标。我还没有使用指标，但我可以使用简单的MT5模型与ONNX类型，但我还没有研究。贸易API也试了一下，效果不错
ML主题正从你身边飘走。
我使用MQL5来收集数据，然后为轮询神经网络准备当前数据。其他都是用Python。
MQL在这个链条中只是靠老的惯性，因为我是从它开始的，否则所有这些问题都可以用python解决。当然，MQL是速度和清晰度，但同时：
- 从加密货币交易所获取数据的拐杖
- 无法直接与加密货币交易所的api互动，进行交易
- 不打开代码就无法将你的EA放入市场（如果有webrequest，就不可能自动验证）
- 完全无知，无法使用MQL终端（大家都用浏览器）。
它哪里都不会去。
加密货币没有拐杖--只要找到一个与加密货币直接整合的MT5经纪商。
如果EA的所有逻辑都依赖于webrequest，并且EA不能进行独立的交易，那么它将不会通过。因为在这种情况下，交易员的保护受到了侵犯，而且有绝对的造假空间。
由于无知和无能，你错了。一切早就达到了使用手机的水平。
你的陈述表明，你把整个世界想象成 "除了蟒蛇什么都没有"。如果你早在二三十年前就开始学习编程，你会看到真正的工作在哪里进行（数千万和数亿消费者的工作母机），以及拐杖的研究在哪里进行。
用R/Python进行的研究，如果要发布到商业市场（数千万和数亿用户），必然需要几乎完全转换为其他更有生产力的语言。因此，"车库与工厂 "对应于 "Python与MetaTrader 5"。
我们正在努力摆脱过渡过程，并开发MQL5，使其能够自行完成大部分工作。
你错过了大约三年前交易成为主流的那一刻。而且这不仅仅是加密货币。
你所描述的所有计划在技术上都很酷，但它们是极客的东西，它们不会拯救世界。为了跳上最后一辆马车，你需要紧急制作一个网页版的tradingview级别，具有mql5终端的所有功能。
以这个项目 为基础，发展它，否则火车就会过去，而你将只剩下一个半怪人。
我们与交易平台打交道已经超过20年了。
我们的第一个移动终端是2001年在Palm上发布的，我们很早就开发了网络终端，包括嵌入其他应用程序的终端。
我们将很快为MetaTrader 5发布一个新的网络终端。内核已经准备好了。
在这里你可以看到在引言部分，你也可以很容易地在这里的编辑器中插入它。
对MQ的一个建议。
在MO，大多数使用OHLC酒吧数据进行训练。也就是说，真正的蜱虫是没有意义的，因为它需要很多倍的时间。例如，我通过打开价格 来使用测试器。
在一个平坦的地方，两倍的历史数据量？
不，使用M1价差信息或tick数据来实现。
1）还没有，但我将不得不这样做。到目前为止，对于ML，我使用的是用MQL编写的解决方案，出于 "在一个地方工作 "的习惯。
2,3) 没有想好如何在内部使用，我认为流行的ML Python库的mqh-wrapper接口会有需求。
是否会有具有GPU 计算能力的矩阵操作？
我们将开发与WinML的直接集成，正如我们为OpenCL和DirectX所做的那样。
此外，我们有一个 大的项目，包括与其他语言类似的C++模块/包。也就是说，将有可能把大量的开放源码库转换为软件包。
矩阵操作至少在CPU/多线程/AVX上，但也可能在GPU上。
进行自动区分可能是有意义的（例如在PyTorch中）。即具有计算梯度能力的张量，在其上可以使用任何神经网络。但这是一个很大的工作，可能就像编写你自己的神经网络引擎一样。
从你的发言中可以看出，你把整个世界想象成 "除了蟒蛇，什么都没有"。
我作为一个商人看待这个世界。我有一个产品并推广它。我正在寻找更好的方法。MQL5对产品推广不起作用，这是我的个人经验，仅此而已。
- 我试图在MQL中发表一篇关于我的主题的文章，但他们让我滚开......我试图在MQL5中发布一篇文章，但有以下措辞："尺寸不够，对不起，我们甚至不会阅读它"，
- MQL5市场不适用于我的产品，
- 10个客户中只有一个（最多）使用或曾经使用过MQL终端，
-"只要找到与加密边境直接整合的MT5经纪人"，这是一个拐杖，在现实生活中不起作用，因为加密边境是唯一直接经纪人，他们都有一个伟大的API。
我认为你们（MQLs）正沉浸在自己的世界里，试图看看谁的代码更长更厚。
在一个平坦的地方增加一倍的历史数据量？
不，使用M1价差信息或tick数据来实现。
每M1的最小点差不适合准确的交易评估。
是的--现在只从真实的tick数据，所以我们会抽出流量。