交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2290

新评论
[删除]  
Vitaly Muzichenko:

好吧，我甚至无法想象从哪里开始，甚至应该是什么样子。在我看来，这些是一种不相容的东西。

这比乍看之下更有意义。

 
Vitaly Muzichenko:

好吧，我甚至无法想象从哪里开始，甚至应该是什么样子。在我看来，这些是一种不相容的东西。

首先是对现有系统的概述。测试。比较特点--利与弊。修复缺点，想法。塑造TS。你观察到有什么需要涉及莫？
 
Maxim Dmitrievsky:

这比乍看之下更有意义

你的意思是--神经网络的作用是什么--为第一个条目寻找时机？或者教它在减法中找到增加地段的开放感？)

[删除]  
Aleksey Mavrin:

你的意思是--神经网络的作用是什么--为第一个条目寻找时机？或者教网络在负数位置找到增加的手数的开放感？)

我对实际执行情况、成功案例感兴趣

我在 "信号 "中看到一个，效果很好
 
Renat Fatkhullin:
你可以分享信息。
1) 你是否使用MT5的python库？
2) 你是在MT5之外还是在MT5之内使用它？
3）图书馆缺乏什么功能？获得指标？

我们正准备对MQL5进行升级，增加快速矩阵操作。这将允许进行大规模的计算。

我们还将开发与分析包的连接器，并实现标准的WinML集成。

1.我使用图书馆.

2.如果你是指使用MetaEditor来创建和调试Python脚本--不是。

3.

  • 在Py脚本中接收终端事件
  • 与MKL程序交换数据
  • 指标？可取但不是必须的。任何指标都可以在R/Py中计算

这些计划令人印象深刻。但在我看来，你似乎想把握住这个巨大的空间。

祝好运

PS：你还认为在这个论坛讨论R语言的应用是不合适的吗？

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
  • www.mql5.com
События клиентского терминала - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Perervenko:

1.使用图书馆.

2.如果你指的是使用Meta Editors来创建和调试Python脚本，则不是。

我的意思是在终端中以脚本的形式运行python脚本。

3.缺乏。

  • 在Py脚本中接收终端事件
  • 与MKL程序交换数据
  • 指标？ 理想的，但不是必须的。任何指标都可以在R/Py中计算

由于这是一个脚本启动模式，因此事件将不可用。

这些计划令人印象深刻。但在我看来，你想拥抱浩瀚。

看看MetaQuotes & MetaTrader & MQL生态系统，它也都是巨大的。而且总是听到 "你不能"。

另外，你看到/理解的东西很少。

PS：你仍然认为在这个论坛上讨论R语言的应用是不合适的？

讨论一下，为什么不呢。但不要要求我们为R做什么。这个问题对我们来说已经结束了。

 
Renat Fatkhullin:

我的意思是在终端中以脚本的形式运行python脚本。

事件不会出现，因为它是一个脚本启动模式。

看看MetaQuotes & MetaTrader & MQL生态系统，它也都是巨大的。而且总是听到 "你不能"。

另外，你看到/理解的东西很少。

讨论一下为什么不可以。但不要要求我们为R做什么。这个问题对我们来说已经结束。

在终端运行Python脚本作为脚本 使用。

我们不会要求R，我们所拥有的足够用于工作。

祝好运

 
Rorschach:

理想情况下，你想让这个系列静止，沿着光谱找到周期，为这些周期建立一个过滤器。

如何使其固定下来？对一天中各时间段的平均波动率进行修正？对数和过滤？

如何建立一个光谱？历史越深，信号可以越强。但市场上一切都在变化。如果我们取一个很短的时期，我们不能保证这是一个周期，而不是一个随机的巧合。

我已经向你展示了我对频谱的统计

1.可以说问题已经解决。时间不承载信息，我们不应该再去管什么等值线。我也会计算坚持性，但很可能没有什么新东西。

问题2，我可以根据所要求的质量，例如，对于95%的准确性和400巴的样本，误差将是+-0.1*分数。或信噪比。如果你把100个正弦波加起来，振幅会增加100倍，但如果你把100个变现的噪声加起来，它只会增加10倍。

[删除]  
Rorschach:

1这个问题可以说已经解决了时间不带任何信息，拿着等价物吧，不用管了。我也会计算坚持性，但很可能没有什么新的东西。

问题2，我可以根据所要求的质量，例如，对于95%的准确性和400巴的样本，误差将是+-0.1*分数。或信噪比。如果你把100个正弦波加起来，振幅会增加100倍，但如果你把100个噪声的实现加起来，它只会增加10倍。

我的研究表明，情况恰恰相反

[删除]  

文章对人们的思想有好处


1...228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297...3399
新评论