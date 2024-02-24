交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2289 1...228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296...3399 新评论 [删除] 2021.01.12 17:24 #22881 有可能产生长的合成序列，分别是 有趣的是，如果你产生了大量的数据，初始系列中平均数的一个小偏移就会产生非常强烈的趋势效应。 事实证明，这样的模型只有在平均数明显偏移的真实市场中才能发挥作用。 但这很容易通过获得具有相同规律性的系列来加以纠正，但减少了 [删除] 2021.01.12 19:38 #22882 训练生成的，测试真实的......现在作为一个实验......。 有时它是有效的。有必要了解如何生成，针对哪些情况，等等。 Rorschach 2021.01.12 20:16 #22883 Maxim Dmitrievsky: 训练生成的，测试真实的......现在作为一个实验......。有时它是有效的。它需要一些时间来弄清楚如何生成，用于哪些情况，等等。酷，再培训应该有帮助 这是一个自动编码器吗？潜伏向量将如何被打开，它记忆了哪些行的特征等等。 [删除] 2021.01.13 07:46 #22884 Rorschach: 酷，它应该有助于再培训 它是一个自动编码器吗？一个潜伏的向量会如何打开，它记忆了哪些行的特征等等。 高斯混合。 我认为这种模拟更适合于马丁格尔的东西和评估TS的稳定性。 mytarmailS 2021.01.13 09:25 #22885 我将告诉你一些关于我如何看待市场中的规律性的问题 有一个特定的模式（起点），然后发生一系列的事件（规则），作为其结果，我们得到一个结果（Y）。 数据是二维的 1) 极限（S=支持 R=阻力）。 2) 极限值的价格 这就是数据最初的模样 price lab 1.0 R 0.0 S 0.4 R 0.0 S 0.3 R -0.3 S -0.1 R -0.5 S -0.1 R -0.5 S 初始模式 研究数据 我使用了SPADE算法（在维基上很有帮助），并不得不将数据转换成稍微不同的格式，例如事件格式 [1] "(-0.2)S" "(2.2)R" "(1.1)S" "(3.1)R" "(2.2)S" [6] "(2.8)R" "(1.2)S" "(2.5)R" "(1.9)S" "(3)R" [11] "(2.4)S" "(5.1)R" "(3.4)S" "(4.5)R" "(4.1)S" [16] "(4.5)R.1" "(4)S" "(5.3)R" "(4.8)S" "(7.3)R" [21] "(4.9)S" "(6.2)R" "(3.9)S" "(5.5)R" "(4.9)S.1" [26] "(5.7)R" "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1" [31] "(4.2)S" "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R" "(6)S" [36] "(7)R" "(6.1)S" "(8.5)R" "(7.6)S" "(8.2)R" [41] "(7.6)S.1" "(8.3)R" "(7.8)S" "(8.4)R" "(7.6)S.2" 这基本上是同一件事，但形式不同。 运行算法，寻找规则... 我马上告诉你，这个算法可以找到非常强的规则... 我给你看一个... 该模式是. price lab 0.4 R 0.0 S 1.0 R ...接着是一系列的事件，之后的 结果... "(-0.3)S" "(-0.6)R" "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2" 这是一种从根本上寻找市场模式的新方法，SPADE有很多缺点和局限性，我已经在想另一种寻找自我编写的规则的算法 ... 因此，这里有一些非微不足道的想法和任务... [删除] 2021.01.13 11:23 #22886 难道没有人写过神经网络上的马丁格尔吗？ 在谷歌上搜索得到的结果为0 Vitaly Muzichenko 2021.01.13 11:43 #22887 Maxim Dmitrievsky: 难道没有人写过神经网络上的马丁格尔 吗？ 在谷歌上搜索得到的结果为0 那么人工智能的意义就失去了 Renat Akhtyamov 2021.01.13 11:45 #22888 Maxim Dmitrievsky: 难道没有人在神经元上写过马丁格尔吗？谷歌给出的结果是0。 神经键的头骨正在破裂;) [删除] 2021.01.13 11:48 #22889 Vitaly Muzichenko: 那么人工智能的意义就失去了 职位 我的意思是通过martinOM来教授交易，而不是在培训后进行平均交易。 Vitaly Muzichenko 2021.01.13 11:58 #22890 Maxim Dmitrievsky: 电子邮件我的意思是教马丁交易，而不是培训后的平均交易。 我甚至无法想象从哪里开始，以及它应该是什么样子。我不认为它是兼容的。 1...228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有可能产生长的合成序列，分别是
有趣的是，如果你产生了大量的数据，初始系列中平均数的一个小偏移就会产生非常强烈的趋势效应。
事实证明，这样的模型只有在平均数明显偏移的真实市场中才能发挥作用。
但这很容易通过获得具有相同规律性的系列来加以纠正，但减少了
训练生成的，测试真实的......现在作为一个实验......。
有时它是有效的。有必要了解如何生成，针对哪些情况，等等。
酷，再培训应该有帮助这是一个自动编码器吗？潜伏向量将如何被打开，它记忆了哪些行的特征等等。
高斯混合。
我认为这种模拟更适合于马丁格尔的东西和评估TS的稳定性。
我将告诉你一些关于我如何看待市场中的规律性的问题
有一个特定的模式（起点），然后发生一系列的事件（规则），作为其结果，我们得到一个结果（Y）。
数据是二维的
1) 极限（S=支持 R=阻力）。
2) 极限值的价格
这就是数据最初的模样
初始模式
研究数据
我使用了SPADE算法（在维基上很有帮助），并不得不将数据转换成稍微不同的格式，例如事件格式
这基本上是同一件事，但形式不同。
运行算法，寻找规则...
我马上告诉你，这个算法可以找到非常强的规则...
我给你看一个...
该模式是.
...接着是一系列的事件，之后的 结果...
这是一种从根本上寻找市场模式的新方法，SPADE有很多缺点和局限性，我已经在想另一种寻找自我编写的规则的算法 ...
因此，这里有一些非微不足道的想法和任务...
难道没有人写过神经网络上的马丁格尔 吗？ 在谷歌上搜索得到的结果为0
那么人工智能的意义就失去了
我的意思是通过martinOM来教授交易，而不是在培训后进行平均交易。
我甚至无法想象从哪里开始，以及它应该是什么样子。我不认为它是兼容的。