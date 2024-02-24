交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2279 1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2021.01.10 17:06 #22781 mytarmailS: 我对这个SPADE算法 非常感兴趣，但我还不知道怎么去做，它已经在我脑子里转了半年了......如何为它预处理数据不是很明显，目标也是如此+它非常耗费资源，它绝对不是一个 "大数据 "算法...但在我看来，这是数据挖掘市场的最佳算法。 这个例子很简单。但算法很有趣。问题是如何规范化或准备数据。 Rorschach 2021.01.10 19:11 #22782 mytarmailS: 在我的记忆中，CU在做了一点工作后就死了......。 再培训是否一直在进行？ 我如何解决这个问题？ 我需要提前半个时期预测机器。 有3个信息来源。 1）对破折号本身及其推断的分析 2）如果我们将虚拟人转移半个时期，其预测将减少到价格近似值。 3）有几个货币对通过相关关系连接。最简单的情况是eurusd和usdeur，对一个的预测必须与对另一个的预测相匹配。涉及的对子越多，应该可以得到更准确的预测。 我应该以某种方式将这三项任务合并为一个方程式。 mytarmailS 2021.01.10 19:21 #22783 Rorschach: 再培训是否一直在进行？ 不，不是所有的时间，我在基因上训练它不快。 罗夏。 我如何解决这个问题？ 我需要提前半个月预测挥手的情况。有3个信息来源。1）分析mashka本身并推断它2）如果我把虚拟人转移半个时期，它的预测将被降低到价格近似值。3）有几个货币对通过相关关系连接。最简单的情况是eurusd和usdeur，对一个的预测必须与对另一个的预测相匹配。涉及的对子越多，应该可以得到更准确的预测。我们应该以某种方式将这三项任务合并为一个方程式。 我不明白你的问题，试着让我更清楚地了解。 Rorschach 2021.01.10 19:32 #22784 mytarmailS: 我不明白你的任务，试着用更简单的方式写出你需要的东西。 我想对半个月的时间做个预测。这可以通过2种方式进行，再加上使用其他货币来减少误差。我想把这一切结合成一个公式。但这不仅仅是你的问题，看起来你需要线性代数。 mytarmailS 2021.01.10 19:36 #22785 Rorschach: 我想做一个半期马氏预测。这可以通过2种方式进行，再加上使用其他货币来减少误差。我想把这一切结合成一个公式。但这不仅仅是你的问题，看来还需要线性代数。 1）你说的"半个月"是什么意思。 2）为什么你想做这个，而不是做其他事情？ 3）为什么要合并成一个公式？ Rorschach 2021.01.10 19:50 #22786 mytarmailS: 1）你说的"半个 月 "是什么意思？2）为什么是马什卡而不是其他东西？3）为什么要合并成一个公式？ 1，如果波段为10，则提前5个小节 2 暂时保持简单，也许我以后会使用另一个过滤器 3.为了提高准确性，就像用不同的方法进行预测，然后取其平均值。 mytarmailS 2021.01.10 19:56 #22787 Rorschach: 1，如果摆动周期为10，则提前5条为了简单起见，现在先用2个，然后也许用另一个过滤器就可以了。3，以提高准确性，如用不同的方法进行预测，并取其平均值。 不太清楚... 如果你想做预测，就去做吧。你还想结合什么？ Rorschach 2021.01.10 20:02 #22788 mytarmailS: 所以你想做一个预测，你还想结合什么？ 找到eurusd和usdeur的预测，如果ed的预测不等于1/de的预测，那么你需要寻找另一个预测。涉及的货币越多，最后的结果就应该越准确。 mytarmailS 2021.01.10 20:09 #22789 Rorschach: 找到eurusd和usdeur的预测，如果ed的预测不等于1/de，那么我们应该寻找另一个预测。涉及的货币越多，最后的结果就应该越准确。 嗯......有一个预测，1，2，10，然后你用它们做一些操作...... 我不明白协会有什么关系，看在上帝的份上，我不明白....。 有没有人知道我们在谈论什么？ Rorschach 2021.01.10 20:18 #22790 mytarmailS: 嗯...有一个预测，一个，两个，十个，然后你操纵他们...我不明白协会与此有什么关系，我不明白。有谁明白我们在说什么吗？ 如果eurusd是1.2，ma是1.19。 那么usdeur应该是0.83333和0.84 这是一种检查预测正确性的方法。 你可以检查预测的正确性。 1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对这个SPADE算法 非常感兴趣，但我还不知道怎么去做，它已经在我脑子里转了半年了......
如何为它预处理数据不是很明显，目标也是如此+它非常耗费资源，它绝对不是一个 "大数据 "算法...
但在我看来，这是数据挖掘市场的最佳算法。
这个例子很简单。但算法很有趣。问题是如何规范化或准备数据。
在我的记忆中，CU在做了一点工作后就死了......。
再培训是否一直在进行？
我如何解决这个问题？ 我需要提前半个时期预测机器。
有3个信息来源。
1）对破折号本身及其推断的分析
2）如果我们将虚拟人转移半个时期，其预测将减少到价格近似值。
3）有几个货币对通过相关关系连接。最简单的情况是eurusd和usdeur，对一个的预测必须与对另一个的预测相匹配。涉及的对子越多，应该可以得到更准确的预测。
我应该以某种方式将这三项任务合并为一个方程式。
再培训是否一直在进行？
不，不是所有的时间，我在基因上训练它不快。
我如何解决这个问题？ 我需要提前半个月预测挥手的情况。
有3个信息来源。
1）分析mashka本身并推断它
2）如果我把虚拟人转移半个时期，它的预测将被降低到价格近似值。
3）有几个货币对通过相关关系连接。最简单的情况是eurusd和usdeur，对一个的预测必须与对另一个的预测相匹配。涉及的对子越多，应该可以得到更准确的预测。
我们应该以某种方式将这三项任务合并为一个方程式。
我不明白你的问题，试着让我更清楚地了解。
我不明白你的任务，试着用更简单的方式写出你需要的东西。
我想对半个月的时间做个预测。这可以通过2种方式进行，再加上使用其他货币来减少误差。我想把这一切结合成一个公式。但这不仅仅是你的问题，看起来你需要线性代数。
我想做一个半期马氏预测。这可以通过2种方式进行，再加上使用其他货币来减少误差。我想把这一切结合成一个公式。但这不仅仅是你的问题，看来还需要线性代数。
1）你说的"半个月"是什么意思。
2）为什么你想做这个，而不是做其他事情？
3）为什么要合并成一个公式？
1）你说的"半个 月 "是什么意思？
2）为什么是马什卡而不是其他东西？
3）为什么要合并成一个公式？
1，如果波段为10，则提前5个小节
2 暂时保持简单，也许我以后会使用另一个过滤器
3.为了提高准确性，就像用不同的方法进行预测，然后取其平均值。
1，如果摆动周期为10，则提前5条
为了简单起见，现在先用2个，然后也许用另一个过滤器就可以了。
3，以提高准确性，如用不同的方法进行预测，并取其平均值。
不太清楚...
如果你想做预测，就去做吧。你还想结合什么？
所以你想做一个预测，你还想结合什么？
找到eurusd和usdeur的预测，如果ed的预测不等于1/de的预测，那么你需要寻找另一个预测。涉及的货币越多，最后的结果就应该越准确。
找到eurusd和usdeur的预测，如果ed的预测不等于1/de，那么我们应该寻找另一个预测。涉及的货币越多，最后的结果就应该越准确。
嗯......有一个预测，1，2，10，然后你用它们做一些操作......
我不明白协会有什么关系，看在上帝的份上，我不明白....。
有没有人知道我们在谈论什么？
嗯...有一个预测，一个，两个，十个，然后你操纵他们...
我不明白协会与此有什么关系，我不明白。
有谁明白我们在说什么吗？
如果eurusd是1.2，ma是1.19。
那么usdeur应该是0.83333和0.84
这是一种检查预测正确性的方法。
你可以检查预测的正确性。