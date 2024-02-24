交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2279

新评论
 
mytarmailS:

我对这个SPADE算法 非常感兴趣，但我还不知道怎么去做，它已经在我脑子里转了半年了......

如何为它预处理数据不是很明显，目标也是如此+它非常耗费资源，它绝对不是一个 "大数据 "算法...

但在我看来，这是数据挖掘市场的最佳算法。

这个例子很简单。但算法很有趣。问题是如何规范化或准备数据。

 
mytarmailS:

在我的记忆中，CU在做了一点工作后就死了......。

再培训是否一直在进行？


我如何解决这个问题？ 我需要提前半个时期预测机器。

有3个信息来源。

1）对破折号本身及其推断的分析

2）如果我们将虚拟人转移半个时期，其预测将减少到价格近似值。

3）有几个货币对通过相关关系连接。最简单的情况是eurusd和usdeur，对一个的预测必须与对另一个的预测相匹配。涉及的对子越多，应该可以得到更准确的预测。

我应该以某种方式将这三项任务合并为一个方程式。

 
Rorschach:

再培训是否一直在进行？

不，不是所有的时间，我在基因上训练它不快。

罗夏

我如何解决这个问题？ 我需要提前半个月预测挥手的情况。

有3个信息来源。

1）分析mashka本身并推断它

2）如果我把虚拟人转移半个时期，它的预测将被降低到价格近似值。

3）有几个货币对通过相关关系连接。最简单的情况是eurusd和usdeur，对一个的预测必须与对另一个的预测相匹配。涉及的对子越多，应该可以得到更准确的预测。

我们应该以某种方式将这三项任务合并为一个方程式。

我不明白你的问题，试着让我更清楚地了解。

 
mytarmailS:

我不明白你的任务，试着用更简单的方式写出你需要的东西。

我想对半个月的时间做个预测。这可以通过2种方式进行，再加上使用其他货币来减少误差。我想把这一切结合成一个公式。但这不仅仅是你的问题，看起来你需要线性代数。

 
Rorschach:

我想做一个半期马氏预测。这可以通过2种方式进行，再加上使用其他货币来减少误差。我想把这一切结合成一个公式。但这不仅仅是你的问题，看来还需要线性代数。

1）你说的"半个月"是什么意思。

2）为什么你想做这个，而不是做其他事情？

3）为什么要合并成一个公式？

 
mytarmailS:

1）你说的"半个 月 "是什么意思？

2）为什么是马什卡而不是其他东西？

3）为什么要合并成一个公式？

1，如果波段为10，则提前5个小节

2 暂时保持简单，也许我以后会使用另一个过滤器

3.为了提高准确性，就像用不同的方法进行预测，然后取其平均值。

 
Rorschach:

1，如果摆动周期为10，则提前5条

为了简单起见，现在先用2个，然后也许用另一个过滤器就可以了。

3，以提高准确性，如用不同的方法进行预测，并取其平均值。

不太清楚...

如果你想做预测，就去做吧。你还想结合什么？

 
mytarmailS:

所以你想做一个预测，你还想结合什么？

找到eurusd和usdeur的预测，如果ed的预测不等于1/de的预测，那么你需要寻找另一个预测。涉及的货币越多，最后的结果就应该越准确。

 
Rorschach:

找到eurusd和usdeur的预测，如果ed的预测不等于1/de，那么我们应该寻找另一个预测。涉及的货币越多，最后的结果就应该越准确。

嗯......有一个预测，1，2，10，然后你用它们做一些操作......

我不明白协会有什么关系，看在上帝的份上，我不明白....。

有没有人知道我们在谈论什么？

 
mytarmailS:

嗯...有一个预测，一个，两个，十个，然后你操纵他们...

我不明白协会与此有什么关系，我不明白。

有谁明白我们在说什么吗？

如果eurusd是1.2，ma是1.19。

那么usdeur应该是0.83333和0.84

这是一种检查预测正确性的方法。

你可以检查预测的正确性。

1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399
新评论