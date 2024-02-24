交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2278 1...227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285...3399 新评论 [删除] 2021.01.10 13:58 #22771 mytarmailS: 在我的印象中，TC已经工作了一段时间，并死了...通常意义上的过滤（魔法师、过滤器等）总是一种延迟，市场上的延迟是一种排水....。你应该建立另一个范式（没有延迟），例如，水平... 延迟与否有什么关系呢？ 同样是超负荷工作，有什么区别呢？ 你需要先寻找一个模式 Rorschach 2021.01.10 14:03 #22772 mytarmailS: 你还在等什么？#22497 我有这些想法，一辆马车和一辆马车，排在一起。 该文件给出了一个2个麦克风的例子，还有一个想法是为同一目的使用多种货币。 我还需要研究盲目适应的问题。 损失函数的可视化 mytarmailS 2021.01.10 14:48 #22773 Maxim Dmitrievsky: 这和延迟有什么关系？ 都是一样的过度装备，怎么教有什么区别？你必须寻找一种模式，即Furst的模式。 什么是万向节中的过度喂食？ 你到底有没有读懂我说的话？ Aleksei Kuznetsov 2021.01.10 14:48 #22774 elibrarius: Alglibe中是否有压缩和解压图形的内容？关于插值，我看到有几个。哪一个对我们来说是最有效的？而哪一个更快？ 我们已经放弃了这个想法... 我们找到了可以压缩和解压图形的东西。下一步是什么？我们如何使用它？ 1）认识一打压缩的、未压缩的电流情况？然后呢？到平均水平？毕竟，也许50%的人说买，50%的人说卖。 2）在训练中，有什么办法可以使用吗？减少训练用阵列的大小？ mytarmailS 2021.01.10 15:01 #22775 elibrarius: 这个想法已经被放弃了... 对我来说，这并不奏效... 扩大并缩小了10倍的范围。 垃圾 还有一个办法......不要对抗不变性，而是缩小维度 或者直接忽略它) [删除] 2021.01.10 15:13 #22776 mytarmailS: 马什卡有什么过人之处？ 你到底有没有看我写的东西？使用你的大脑 ) 你的神经网络经过一段时间的方法是一个简单的过拟合 Aleksei Kuznetsov 2021.01.10 15:13 #22777 mytarmailS: 这对我来说并不奏效...扩大--缩小到X10倍垃圾还有一个办法......不要对抗不变性，而是缩小维度或跳过它) 10次是太多了。 我认为你需要不超过50%。例如，尝试1.1、1.3、1.5倍。 如果你有现成的代码，而且你只需要改变乘数，请检查这些选项 Aleksei Kuznetsov 2021.01.10 15:16 #22778 mytarmailS: 这对我来说并不奏效...扩大--缩小到X10倍垃圾还有一个办法......不要对抗不变性，而是缩小维度或忘记它) 你试过第1项吗？也就是说，在预测时，你是否将按比例计算的当前情况的几个变体输入模型？ mytarmailS 2021.01.10 15:27 #22779 Maxim Dmitrievsky: 把你的大脑打开）。 你的神经网络覆盖MA期的方法是一个简单的过拟合 我没有把它关掉... 网络控制挥舞的周期，周期从2到500，我想... 2至500 的周期等于2至500的 滞后期 网络是否过拟合并不是问题的关键...关键是它控制了周期和周期==滞后 elibrarius: 你试过步骤1吗？也就是说，在预测时，你是否将当前情况的几个按比例的变体输入模型？ 是 mytarmailS 2021.01.10 16:09 #22780 我对这个SPADE算法 非常感兴趣，但我还不知道怎么去做，它已经在我脑子里转了半年了...... 如何为它预处理数据不是很明显，目标也是如此+它非常耗费资源，它绝对不是一个 "大数据 "算法... 但在我看来，这是数据挖掘市场的最佳算法。 1...227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我的印象中，TC已经工作了一段时间，并死了...
通常意义上的过滤（魔法师、过滤器等）总是一种延迟，市场上的延迟是一种排水....。
你应该建立另一个范式（没有延迟），例如，水平...
延迟与否有什么关系呢？ 同样是超负荷工作，有什么区别呢？
你需要先寻找一个模式
你还在等什么？#22497
我有这些想法，一辆马车和一辆马车，排在一起。
该文件给出了一个2个麦克风的例子，还有一个想法是为同一目的使用多种货币。
我还需要研究盲目适应的问题。
损失函数的可视化
这和延迟有什么关系？ 都是一样的过度装备，怎么教有什么区别？
你必须寻找一种模式，即Furst的模式。
什么是万向节中的过度喂食？ 你到底有没有读懂我说的话？
Alglibe中是否有压缩和解压图形的内容？
关于插值，我看到有几个。哪一个对我们来说是最有效的？而哪一个更快？
我们已经放弃了这个想法...
我们找到了可以压缩和解压图形的东西。下一步是什么？我们如何使用它？
1）认识一打压缩的、未压缩的电流情况？然后呢？到平均水平？毕竟，也许50%的人说买，50%的人说卖。
2）在训练中，有什么办法可以使用吗？减少训练用阵列的大小？
这个想法已经被放弃了...
对我来说，这并不奏效...
扩大并缩小了10倍的范围。
垃圾
还有一个办法......不要对抗不变性，而是缩小维度
或者直接忽略它)
马什卡有什么过人之处？ 你到底有没有看我写的东西？
使用你的大脑 )你的神经网络经过一段时间的方法是一个简单的过拟合
这对我来说并不奏效...
扩大--缩小到X10倍
垃圾
还有一个办法......不要对抗不变性，而是缩小维度
或跳过它)
10次是太多了。
我认为你需要不超过50%。例如，尝试1.1、1.3、1.5倍。
如果你有现成的代码，而且你只需要改变乘数，请检查这些选项
这对我来说并不奏效...
扩大--缩小到X10倍
垃圾
还有一个办法......不要对抗不变性，而是缩小维度
或忘记它)
把你的大脑打开）。你的神经网络覆盖MA期的方法是一个简单的过拟合
我没有把它关掉...
网络控制挥舞的周期，周期从2到500，我想...
2至500 的周期等于2至500的 滞后期
网络是否过拟合并不是问题的关键...关键是它控制了周期和周期==滞后
你试过步骤1吗？也就是说，在预测时，你是否将当前情况的几个按比例的变体输入模型？
是
我对这个SPADE算法 非常感兴趣，但我还不知道怎么去做，它已经在我脑子里转了半年了......
如何为它预处理数据不是很明显，目标也是如此+它非常耗费资源，它绝对不是一个 "大数据 "算法...
但在我看来，这是数据挖掘市场的最佳算法。