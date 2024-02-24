交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2261 1...225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268...3399 新评论 fxsaber 2021.01.02 23:36 #22601 Maxim Dmitrievsky: 复杂的模型是一个巨大的优势，但它需要几年的时间才能得出，而这几年的时间已经成功度过了 生物多样性是一切。 [删除] 2021.01.02 23:41 #22602 fxsaber: 生物多样性是我们的一切。一个简单的例子。数千次不同参数的运行VS一次训练，包括整个性状空间。然后进行同样的可视化和分析，消除多余的部分。 这是每一个...他想怎样就怎样。 [删除] 2021.01.03 01:14 #22603 fxsaber: 我怀疑任何一个MO都能重新设计这样一个TS：它看的是过去与当前最相似的领域。如果在统计学上有进一步向某个方向移动的优势--那就是我们的信号。如果在此之前，为了简单起见，搜索类似的片段不是在价格系列上进行，而是在一个转换的价格系列上进行，例如，ZigZags或条形被二进制逻辑取代：up(0)/down(1)。那么MO的再造任务就变得相当复杂。 错过了......在实例交易中尝试这种东西很有意思。 有2点。 任何价格转换--之字形等是一种分析方法，MO并不真正关心。你可以填写任何数量的标志，然后过滤掉没有信息的标志，使模型更轻。所有的 "之 "字形等等都只是同一数据的不同表现。 MO以偏概全，所以如果你举例说明哪里可以交易，哪里不可以交易，可能会有效果。 有趣的是，你认为你已经通过之字形找到了某种模式。但最有可能的是某种隐蔽的季节性依赖，可以用1000种和1种方式来描述。好吧，如果是抽搐，那就换一个。 它甚至可能变成MO将撕毁你的TS在你自己的数据上。 但是，在我升级我的笔记本电脑之前，我还没有准备好与蜱虫打交道。 fxsaber 2021.01.03 01:37 #22604 Maxim Dmitrievsky: 甚至可能会发现，国防部会根据你自己的数据撕毁你的TC 我并不怀疑这一点。但MO不会根据过去发现的类似情况来复制TC。 [删除] 2021.01.03 01:42 #22605 fxsaber: 我并不怀疑这一点。但MO不会根据过去发现的类似情况来复制TC。 为什么它如此独特？ 你在历史上进行训练，MO会从其他特征中提取相同的依赖关系 你通过某种超标找到了猫和狗，但它们还有其他特征。例如，猫有长长的胡须 他们将学会通过胡须而不是耳朵来判断......什么会改变？ 嗯，这是一个个体的事情。理论上是没有问题的。 好吧，这是文章中的boxplot例子。我发现了如你描述的案例中的统计模式。然后我在随机标志上训练NS，以交易季节性模式，它做得更好。这是为了理解。 fxsaber 2021.01.03 02:03 #22606 Maxim Dmitrievsky: 是什么让它如此独特？ 因为在MO中不会有比较的相似性表征。你不能简单地准备数据进行训练，除非你事先知道TC的基础是什么。 [删除] 2021.01.03 02:15 #22607 fxsaber: 在MO中不会有比较的相似性特征。如果你事先不知道TS的基础是什么，就根本没有数据可以训练。 可能无法工作。但是，当数据已经准备好了，即有一个模式，那么在一些希尔伯特空间中，类的点（例如买入和卖出）是可以很好地分开的，不可能是其他情况。MO会捡起（试图）这样的特征来匹配它们。这里面有某种魔力，因为知道正确的属性甚至没有那么重要，重要的是正确标记数据，将猫和狗区分开来。 如果有交易他们的时间，你可以检查。 fxsaber 2021.01.03 02:17 #22608 Maxim Dmitrievsky: 如果有交易他们的时间，你可以检查。 这个例子是假设性的。 [删除] 2021.01.03 02:23 #22609 fxsaber: 这个例子是假设性的。 假设没有问题。"相似性 "将通过其他特征拉出来，因为时间序列 是相同的。 实际上，可能有困难，如手的弯曲度 ) 你有一套接近的模式，可以很好地概括。你通过相关关系进行概括，模型将通过历史上的滑动窗口进行概括。类似的实体将被分组并标明买入/卖出/不交易。 模型内的类似聚类将看起来像这样，只是在多维空间。每个集群都有自己的买/卖标签。这是一个非常简单的任务。这只是一个笼统的说法。 mytarmailS 2021.01.03 08:16 #22610 Maxim Dmitrievsky: 如果有生成模型的专家，我们可以尝试摇动GMM模型的协方差矩阵的选项。即不改变系列的平均值和方差，而是改变GMM协方差矩阵。输出的结果应该是很多具有不同属性的例子。 你是什么意思？ 只需摇动矩阵的cov。它将是随机的....。 你需要知道目的--摇晃是为了什么，最后的剪辑应该是什么？ 1...225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
复杂的模型是一个巨大的优势，但它需要几年的时间才能得出，而这几年的时间已经成功度过了
生物多样性是一切。
生物多样性是我们的一切。
一个简单的例子。数千次不同参数的运行VS一次训练，包括整个性状空间。然后进行同样的可视化和分析，消除多余的部分。这是每一个...他想怎样就怎样。
我怀疑任何一个MO都能重新设计这样一个TS：它看的是过去与当前最相似的领域。如果在统计学上有进一步向某个方向移动的优势--那就是我们的信号。
如果在此之前，为了简单起见，搜索类似的片段不是在价格系列上进行，而是在一个转换的价格系列上进行，例如，ZigZags或条形被二进制逻辑取代：up(0)/down(1)。那么MO的再造任务就变得相当复杂。
错过了......在实例交易中尝试这种东西很有意思。
有2点。
它甚至可能变成MO将撕毁你的TS在你自己的数据上。
但是，在我升级我的笔记本电脑之前，我还没有准备好与蜱虫打交道。
甚至可能会发现，国防部会根据你自己的数据撕毁你的TC
我并不怀疑这一点。但MO不会根据过去发现的类似情况来复制TC。
为什么它如此独特？ 你在历史上进行训练，MO会从其他特征中提取相同的依赖关系
你通过某种超标找到了猫和狗，但它们还有其他特征。例如，猫有长长的胡须
他们将学会通过胡须而不是耳朵来判断......什么会改变？
嗯，这是一个个体的事情。理论上是没有问题的。
好吧，这是文章中的boxplot例子。我发现了如你描述的案例中的统计模式。然后我在随机标志上训练NS，以交易季节性模式，它做得更好。这是为了理解。
是什么让它如此独特？
在MO中不会有比较的相似性特征。如果你事先不知道TS的基础是什么，就根本没有数据可以训练。
可能无法工作。但是，当数据已经准备好了，即有一个模式，那么在一些希尔伯特空间中，类的点（例如买入和卖出）是可以很好地分开的，不可能是其他情况。MO会捡起（试图）这样的特征来匹配它们。这里面有某种魔力，因为知道正确的属性甚至没有那么重要，重要的是正确标记数据，将猫和狗区分开来。
如果有交易他们的时间，你可以检查。
这个例子是假设性的。
假设没有问题。"相似性 "将通过其他特征拉出来，因为时间序列 是相同的。 实际上，可能有困难，如手的弯曲度 )
你有一套接近的模式，可以很好地概括。你通过相关关系进行概括，模型将通过历史上的滑动窗口进行概括。类似的实体将被分组并标明买入/卖出/不交易。
模型内的类似聚类将看起来像这样，只是在多维空间。每个集群都有自己的买/卖标签。这是一个非常简单的任务。这只是一个笼统的说法。
如果有生成模型的专家，我们可以尝试摇动GMM模型的协方差矩阵的选项。即不改变系列的平均值和方差，而是改变GMM协方差矩阵。输出的结果应该是很多具有不同属性的例子。
你是什么意思？
只需摇动矩阵的cov。它将是随机的....。
你需要知道目的--摇晃是为了什么，最后的剪辑应该是什么？