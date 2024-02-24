交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2837 1...283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844...3399 新评论 Andrey Dik 2022.12.08 16:34 #28361 此外，为什么要引入函数的导数来解决类似上述例子的问题呢？ 为了使函数的表面更加光滑。 我们来计算一下答案的数量。在这种情况下，最大值是 10。也就是说，这个问题的函数是离散的，有很多局部极值： 让我们计算一下答案的对错。0 是错的，1 是对的。 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 : 4 正确。 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : 4 正确。 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 : 4 正确。 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 : 4 正确 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 4 正确 ....................................... 我们可以看到，网络给出的答案选项得分是 4 分。这是网络陷入困境的一个例子。 在这种情况下，问题被简化为误差最小化，最小值是全局 0，函数有很多极值，但现在它是平滑的，游戏被简化为冷、暖、热、热，这比单纯的 "是 "或 "否 "要 "平滑 "得多。 但遗憾的是，问题函数并不总是能转化为平滑函数。文章中提出的函数应视为已经转化，而原始函数的地形要复杂得多。因此，优化算法的效率在于找到函数导数极值的能力。 市场变动及其预测的统计分析 通过推送通知监控交易 一个MetaTrader 5服务的示例 СанСаныч Фоменко 2022.12.08 16:46 #28362 如果我是在其他网站上，那就没什么了不起的，但要和看过数百万测试结果的人讨论极端问题，那就无法用语言表达了。一种想法是，他们离婚了。 再次强调：没有极端！不，我们看到了极端，甚至按利益或其他因素排序，但没有极端。就像一枚硬币上的鹰向上掉落时并没有鹰，因为那不是鹰，而是鹰的概率。你所有的极端都是极端的概率。你可以从数学期望和置信区间 的角度来谈论极值，但这是不可能的，因为不存在数学期望，因为极值的值是非稳态的！ 当您在一个区间内对智能交易系统进行优化时，您会得到一组参数和一组最优结果。如果换一个区间，通常只是增加区间，就会得到另一组结果不同的参数，而且可能会出现亏损。怎么，你们都没发现吗？而且这与优化算法毫无关系。你可以遗传，可以完成超采样，这可能会改善遗传，但在优化样本之外，结果将是一个，很可能是悲哀的。 Andrey Dik 2022.12.08 17:11 #28363 СанСаныч Фоменко #:当你在一个区间内优化智能交易系统时，你会得到一组参数和一组最佳结果，这种情况你已经见过很多次了。如果你换一个区间，通常只是增加区间，你会得到另一组结果不同的参数，而且可能会出现亏损。怎么，你们都没见过这种情况吗？而且这与优化算法毫无关系。你可以遗传，可以完成超采样，这可能会改善遗传，但在优化样本之外，结果将是一个，很可能是悲哀的。 这是一个不必要的例子）））所以我们对极值的理解是错误的。 这就是如何将原始问题转化为导数的例子。结果将是一个平滑的函数，而不是一个离散的平衡函数。 Andrey Dik 2022.12.08 17:39 #28364 Andrey Dik 一组 具有满足安全要求的角度*长度相似特征的路径变体。一般来说就是这样。并非每种算法都能找到 "安全 "的道路。搜索特性、收敛性和收敛速度都很重要。 在最简单的情况下，它将是一条绕山而上的螺旋曲线。很明显，由于山体并不平滑，道路建设至少有几种变体--这是一个满足特定标准的解的高原，而不是山体表面某处区域形式的高原。山体上的高原不是最优解。 顺便说一句，Tester 有一个复杂的优化标准，它是一个比单独的平衡、利润因素和其他标准更平滑的函数。 Andrey Dik 2022.12.08 17:51 #28365 https://habr.com/ru/post/318970/ 学习网络的特定算法不同于通用算法，对这两种算法进行比较测试就越有趣 Методы оптимизации нейронных сетей 2017.01.04habr.com В подавляющем большинстве источников информации о нейронных сетях под «а теперь давайте обучим нашу сеть» понимается «скормим целевую функцию оптимизатору» лишь с минимальной настройкой скорости обучения. Иногда говорится, что обновлять веса сети можно не только стохастическим градиентным спуском, но безо всякого объяснения, чем же... [删除] 2022.12.08 18:00 #28366 由于某些原因，复杂标准在最新版本中被删除了：) mytarmailS 2022.12.08 18:02 #28367 СанСаныч Фоменко #:再说一遍：极值没有任何价值：一个不稳定的点，而且这个点并不存在，因为我们面对的是随机过程，而且是非稳态过程。我们需要寻找一个高原，即使是图中所示的高原，只要它有利可图，即使它高于局部和全局最小值。从理论上讲，这种高原将显示 TS 盈利能力的上边界。而找到的极值根本不算什么--它们肯定不在未来，但有希望出现高原 这正是我想要实现的，只是在技术层面上....。 与其说是高原，不如说是真正的信号；与其说是极值，不如说是噪音...... 如果我们想当然地认为优化面是有噪声的，那么我们就需要避开噪声，寻找真正的极值，它应该对新数据更加稳健....。因为从逻辑上讲，慢信号的时间变化比快噪声慢。 Andrey Dik 2022.12.08 18:10 #28368 Maxim Dmitrievsky #: 由于某些原因，在最新版本中删除了复杂标准:) 似乎还在） mytarmailS 2022.12.08 18:27 #28369 Evgeni Gavrilovi #:最后得到自己的损失函数，导数表示为夏普、误差和权重的乘积。 is_max_optimal=False 表示该值是递减的，但由于我也乘以了-1，所以情况正好相反。是否有办法通过梯度将平衡或其他因素输入 boost.....这是原理图：我们在图表上标记完美交易（在极值下跌时买入，在极值上涨时卖出），然后创建一个虚假的完美交易。我称之为完美平衡 接下来，我们计算一下贸易平衡的推动力然后，在目标函数中，我们只需计算促进贸易平衡与理想平衡之间的误差。sqrt(sum((баланс буста - идеальный баланс) ^ 2)这样，我们就得到了对理想平衡的调整，也就是说，这不是在寻找一个抽象的利润最大值，而是对利润平衡所体现的理想贸易的调整。 蓝色为理想平衡，黑色为跟踪和模型试验。 [删除] 2022.12.08 18:39 #28370 Andrey Dik #:我想我知道）。 啊，现在看起来是这样的 1...283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
此外，为什么要引入函数的导数来解决类似上述例子的问题呢？ 为了使函数的表面更加光滑。
我们来计算一下答案的数量。在这种情况下，最大值是 10。也就是说，这个问题的函数是离散的，有很多局部极值：
让我们计算一下答案的对错。0 是错的，1 是对的。
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 : 4 正确。
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : 4 正确。
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 : 4 正确。
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 : 4 正确
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 4 正确
.......................................
我们可以看到，网络给出的答案选项得分是 4 分。这是网络陷入困境的一个例子。
在这种情况下，问题被简化为误差最小化，最小值是全局 0，函数有很多极值，但现在它是平滑的，游戏被简化为冷、暖、热、热，这比单纯的 "是 "或 "否 "要 "平滑 "得多。
但遗憾的是，问题函数并不总是能转化为平滑函数。文章中提出的函数应视为已经转化，而原始函数的地形要复杂得多。因此，优化算法的效率在于找到函数导数极值的能力。
如果我是在其他网站上，那就没什么了不起的，但要和看过数百万测试结果的人讨论极端问题，那就无法用语言表达了。一种想法是，他们离婚了。
再次强调：没有极端！不，我们看到了极端，甚至按利益或其他因素排序，但没有极端。就像一枚硬币上的鹰向上掉落时并没有鹰，因为那不是鹰，而是鹰的概率。你所有的极端都是极端的概率。你可以从数学期望和置信区间 的角度来谈论极值，但这是不可能的，因为不存在数学期望，因为极值的值是非稳态的！
当您在一个区间内对智能交易系统进行优化时，您会得到一组参数和一组最优结果。如果换一个区间，通常只是增加区间，就会得到另一组结果不同的参数，而且可能会出现亏损。怎么，你们都没发现吗？而且这与优化算法毫无关系。你可以遗传，可以完成超采样，这可能会改善遗传，但在优化样本之外，结果将是一个，很可能是悲哀的。
这是一个不必要的例子）））所以我们对极值的理解是错误的。
这就是如何将原始问题转化为导数的例子。结果将是一个平滑的函数，而不是一个离散的平衡函数。
一般来说就是这样。并非每种算法都能找到 "安全 "的道路。搜索特性、收敛性和收敛速度都很重要。
在最简单的情况下，它将是一条绕山而上的螺旋曲线。很明显，由于山体并不平滑，道路建设至少有几种变体--这是一个满足特定标准的解的高原，而不是山体表面某处区域形式的高原。山体上的高原不是最优解。
顺便说一句，Tester 有一个复杂的优化标准，它是一个比单独的平衡、利润因素和其他标准更平滑的函数。
再说一遍：极值没有任何价值：一个不稳定的点，而且这个点并不存在，因为我们面对的是随机过程，而且是非稳态过程。
我们需要寻找一个高原，即使是图中所示的高原，只要它有利可图，即使它高于局部和全局最小值。从理论上讲，这种高原将显示 TS 盈利能力的上边界。而找到的极值根本不算什么--它们肯定不在未来，但有希望出现高原
这正是我想要实现的，只是在技术层面上....。
与其说是高原，不如说是真正的信号；与其说是极值，不如说是噪音......
如果我们想当然地认为优化面是有噪声的，那么我们就需要避开噪声，寻找真正的极值，它应该对新数据更加稳健....。因为从逻辑上讲，慢信号的时间变化比快噪声慢。
由于某些原因，在最新版本中删除了复杂标准:)
似乎还在）
最后得到自己的损失函数，导数表示为夏普、误差和权重的乘积。
is_max_optimal=False 表示该值是递减的，但由于我也乘以了-1，所以情况正好相反。
是否有办法通过梯度将平衡或其他因素输入 boost.....
这是原理图：
我们在图表上标记完美交易（在极值下跌时买入，在极值上涨时卖出），然后创建一个虚假的完美交易。
我称之为完美平衡
接下来，我们计算一下贸易平衡的推动力
然后，在目标函数中，我们只需计算促进贸易平衡与理想平衡之间的误差。
这样，我们就得到了对理想平衡的调整，也就是说，这不是在寻找一个抽象的利润最大值，而是对利润平衡所体现的理想贸易的调整。
蓝色为理想平衡，黑色为跟踪和模型试验。
