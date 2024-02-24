交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2263 1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399 新评论 [删除] 2021.01.03 10:02 #22621 mytarmailS: 我不是一个天才））。一切都已经被发明了......同样是GMM，我们可以采取平均数，并按照我们的意愿改变它们，直到结果，或改变系列本身，或合成一个频谱，用它来重建信号，或......或... 你有点重复我写的一切......谢谢 ) mytarmailS 2021.01.03 10:07 #22622 Maxim Dmitrievsky: 你有点重复了我写的一切......谢谢 ) 我想是的 )) 告诉我一件事，你的机器人是否根据这个想法进行交易，它是否赚到了什么？ [删除] 2021.01.03 10:09 #22623 mytarmailS: 我想是的））。告诉我一件事，你的机器人是否根据这个想法进行交易，它是否赚到了什么？ 除夕前的3%......这很好。 我想训练同样的一只，但我希望它是马丁格尔式的。 这很有趣，因为它导致了完全不同的设置，不同的模式，不同的进入点，在正常情况下不起作用。 mytarmailS 2021.01.03 10:13 #22624 看一下比特币，这样的情绪和东西的上升。 但如果你看一下对数比例，它是通常的趋势。 我曾经试图做同样的比例，但没有成功，谁能告诉我怎么做？ 我认为，机器人和AMO将更好地 "吃 "这种形式的数据 mytarmailS 2021.01.03 10:16 #22625 Maxim Dmitrievsky: 除夕前的3%......这很好。 是啊，你在新年前做了多少次交易？ [删除] 2021.01.03 10:17 #22626 mytarmailS: 是的，但是在除夕夜之前有多少交易？ 15，我不记得确切的数字了。 mytarmailS 2021.01.03 10:19 #22627 Maxim Dmitrievsky: 15，我不记得确切的数字了。 至少让他讨价还价一百。 Mikhail Mishanin 2021.01.03 10:22 #22628 mytarmailS: 看一下比特币，这样的情绪和东西的上升。但如果你看一下对数比例，它是通常的趋势。我曾经试图做同样的比例，但没有成功，谁能告诉我怎么做？我认为，机器人和AMO会更好地 "消费 "这种形式的数据。 什么事情没有成功的规模？要做一个对数尺度的价格指标？ Mikhail Mishanin 2021.01.03 10:26 #22629 Maxim Dmitrievsky: 除夕前的3%，这很酷。我想训练同一只狗，但我想让它做马丁格尔。这很有趣，因为它产生了完全不同的套路，不同的模式，不同的切入点，在正常情况下不起作用。 3%的什么？关于存款？来自于保证金存款？从最大的SL? 如果在存款上，存款的百分比是多少？ mytarmailS 2021.01.03 10:27 #22630 Dr.mr.mom Mishanin: 哪些方面没有发挥作用？在对数尺度上做一个价格指标？ 我不太记得了，我记得它改变了一些东西，但不是那么多......。而你已经得到了一个完全不同的画面 1...225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不是一个天才））。
一切都已经被发明了......同样是GMM，我们可以采取平均数，并按照我们的意愿改变它们，直到结果，或改变系列本身，或合成一个频谱，用它来重建信号，或......或...
你有点重复我写的一切......谢谢 )
你有点重复了我写的一切......谢谢 )
我想是的 ))
告诉我一件事，你的机器人是否根据这个想法进行交易，它是否赚到了什么？
我想是的））。
告诉我一件事，你的机器人是否根据这个想法进行交易，它是否赚到了什么？
除夕前的3%......这很好。
我想训练同样的一只，但我希望它是马丁格尔式的。
这很有趣，因为它导致了完全不同的设置，不同的模式，不同的进入点，在正常情况下不起作用。
看一下比特币，这样的情绪和东西的上升。
但如果你看一下对数比例，它是通常的趋势。
我曾经试图做同样的比例，但没有成功，谁能告诉我怎么做？
我认为，机器人和AMO将更好地 "吃 "这种形式的数据
除夕前的3%......这很好。
是啊，你在新年前做了多少次交易？
是的，但是在除夕夜之前有多少交易？
15，我不记得确切的数字了。
15，我不记得确切的数字了。
至少让他讨价还价一百。
看一下比特币，这样的情绪和东西的上升。
但如果你看一下对数比例，它是通常的趋势。
我曾经试图做同样的比例，但没有成功，谁能告诉我怎么做？
我认为，机器人和AMO会更好地 "消费 "这种形式的数据。
什么事情没有成功的规模？要做一个对数尺度的价格指标？
除夕前的3%，这很酷。
我想训练同一只狗，但我想让它做马丁格尔。
这很有趣，因为它产生了完全不同的套路，不同的模式，不同的切入点，在正常情况下不起作用。
3%的什么？关于存款？来自于保证金存款？从最大的SL?
如果在存款上，存款的百分比是多少？
哪些方面没有发挥作用？在对数尺度上做一个价格指标？
我不太记得了，我记得它改变了一些东西，但不是那么多......。而你已经得到了一个完全不同的画面