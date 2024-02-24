交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2263

mytarmailS:

我不是一个天才））。

一切都已经被发明了......同样是GMM，我们可以采取平均数，并按照我们的意愿改变它们，直到结果，或改变系列本身，或合成一个频谱，用它来重建信号，或......或...

你有点重复我写的一切......谢谢 )

 
我想是的 ))

告诉我一件事，你的机器人是否根据这个想法进行交易，它是否赚到了什么？

除夕前的3%......这很好。

我想训练同样的一只，但我希望它是马丁格尔式的。

这很有趣，因为它导致了完全不同的设置，不同的模式，不同的进入点，在正常情况下不起作用。

 

看一下比特币，这样的情绪和东西的上升。

但如果你看一下对数比例，它是通常的趋势。


我曾经试图做同样的比例，但没有成功，谁能告诉我怎么做？

我认为，机器人和AMO将更好地 "吃 "这种形式的数据


 
是啊，你在新年前做了多少次交易？

15，我不记得确切的数字了。

 
至少让他讨价还价一百。

 
什么事情没有成功的规模？要做一个对数尺度的价格指标？

 
3%的什么？关于存款？来自于保证金存款？从最大的SL?

如果在存款上，存款的百分比是多少？

 
Dr.mr.mom Mishanin:

哪些方面没有发挥作用？在对数尺度上做一个价格指标？

我不太记得了，我记得它改变了一些东西，但不是那么多......。而你已经得到了一个完全不同的画面

