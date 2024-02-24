交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2264

mytarmailS:

我自己也不太记得了，我记得它改变了一些东西，但不是那么多......。但这是一个完全不同的画面

因为在对数刻度中的指数 增长看起来像一个线性的 )

 
Maxim Dmitrievsky:

因为在对数尺度上的指数增长看起来像线性）。

而且从理论上讲，它应该有更好的概括效果

 
mytarmailS:

关于生成方法本身，我的一个批评 )

当你创建数据并通过模型寻找一个能在 "新数据 "上工作的模型时，你是否意识到这是一种拟合？你是否明白这是一种配合？

由于这个 "新数据 "参与了模型的选择，所以它不是"新数据"...它不是很明显，但它是!

Maxim Dmitrievsky:

在第3次检查时，是的。

继续这个主题....，挖出了你的那些GMM的旧代码

找到了4个好的模型，它们都在 "像新数据一样 "的有利方面。

GMM模型是在500个点上生成的，在15000个点上测试。



在这里，他们是在真正的新数据上（第三个样本）。




有趣的是，如果我们把最后两个（下沉）模型的开仓信号倒过来，在考虑到佣金的情况下，它们开始赚得很好。

 

我正在慢慢地继续我的实验，用健身函数训练神经网络 ....

我想出了这种描述健身函数的方法，我没有教网络实现利润最大化，而是试图教网络 "最大化一个漂亮的收入图"。

什么是"最好看的利润图"？ 我把它说成是线性增长线和利润率图 的相关系数

我在跟踪数据上得到了这个平衡，佣金已经考虑在内了

相关系数0.9947626 几乎是1))即使在图上也可以看到它是一把尺子)


蓝色 显示的是5分钟欧元的800测试样本 的平衡。


这是 在5千分的测试样本上 的平衡情况

很好)))

mytarmailS:

酷）））。

你在期待别的东西吗？)

mytarmailS:

那么，从理论上讲，它应该对归纳总结有更好的效果。

它不欠任何人任何东西。

 
Maxim Dmitrievsky:

你期待的是不同的东西吗？)

相反，我很高兴，为最大的利润而训练，例如，在测试中是一个彩票，这里至少是一个稳定的小岛。

5分钟图上的800点并不算太少
 
Maxim Dmitrievsky:

反之则更难。与MO在逻辑上。几乎是不可能的，你只能大概了解一下

IO只能被另一个更强的IO打破

反向网格是一个有趣的话题。

在输入端放上噪音。在输出端获取频谱。在其上建立一个过滤器。

然后就会发现，用袋子的组合也有可能得到类似的结果。

然后我们将来到使用随机卷积包（我忘记了它的名字）。

然后幻想就会走到尽头......。

黑暗。黑暗。工厂。

 
mytarmailS:

我正在慢慢地继续我的实验，用健身函数训练神经网络 ....

我想出了这种描述健身函数的方法，我没有教网络实现利润最大化，而是试图教网络 "最大化一个漂亮的收入图"。

什么是"最好看的利润图"？ 我把它说成是线性增长线和利润率图 的相关系数

我在跟踪数据上得到了这个平衡，佣金已经考虑在内了

相关系数0.9947626 几乎是1))即使在图上也可以看到它是一把尺子)


蓝色 显示的是5分钟欧元的800测试样本 的平衡。


这是 在5千分的测试样本上 的平衡情况

有趣）））。

在配对交易中也是如此，寻找漂亮的点差，但在OOXX上，它一下子就跑了。

mytarmailS:

继续这个主题....，挖出了你的那些GMM的旧代码

这里发现了4个好的模型，它们在 "像新的数据 "上是有优势的。

在500个点上生成了GMM模型，在15000个点上进行了测试。



他们在这里，有真正的新数据（第三个样本）。




有趣的是，如果我们把最后两个（耗费）模型的开仓信号倒过来，那么在考虑到佣金的情况下，它们开始赚得很好。

不管你怎么教，这个模式就到此为止。如果你不知道这两者之间的区别，你可能需要使用其他例子。

