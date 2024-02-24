交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2168 1...216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.11.22 15:10 #21671 Aleksey Nikolayev: 似乎到处都写着，傅里叶只是对周期性信号有好处。或接近于此--有一个狭窄的光谱。顺便说一下，对于交易中的MO，在我看来，沃尔什分解会更合适，但由于某些原因，我没有在论坛上看到它被提及。 不仅仅是周期性的，而是始终有相同的周期（从一个振荡开始到另一个振荡开始的时间）和始终相同的形状。而在报价中，两个时期和曲线的形式都在不断变化。因此，在市场上不适合进行信号转换。 我在大学里也学过电子，我知道我在说什么。 [删除] 2020.11.22 15:14 #21672 Igor Makanu: 是的!我刚刚完成--你说对了。我不得不放弃，一个白痴用他的幻想把事情搅得一团糟 )))) 它显示了一个过滤器和10个交易，属于这种类型。从尾数到平均值（过滤线）或类似的东西 像往常一样，当一个趋势开始时，它在整个账户中会是负面的。 而它每次在每个主题中都会发布这些树桩，而你们都兴高采烈地讨论了10页，超过了1年）) Renat Akhtyamov 2020.11.22 15:29 #21673 Maxim Dmitrievsky: 它显示了一个过滤器和10个交易，沿着这些路线。从尾数到平均值（过滤线）或类似的东西像往常一样，当一个趋势开始时，它在整个账户中会是负面的。它每次都会在每个主题中发布这些树桩，而你们在一起讨论了10页，超过了1年，都很开心。） 好的 现在在mashka上显示同样的内容并进行比较 捣蛋鬼;) Igor Makanu 2020.11.22 15:29 #21674 Aleksey Nikolayev: 似乎到处都写着，傅里叶只是对周期性信号有好处。或接近于此--有一个狭窄的光谱。 基准函数是正弦，转换只确定每个正弦的偏移（相位）和周期。 所有这些正弦的交点（X轴）给我们提供了信号的取值点（Y轴）。 UPD: 这里有另一个很好的解释，https://habr.com/ru/post/196374/ 这篇文章中最有价值的东西是手绘的图画;) [删除] 2020.11.22 15:34 #21675 Renat Akhtyamov: ok现在在车上演示同样的事情并进行比较。恶霸;) 有很多其他的泥浆，看起来很相似。这没有任何区别。 例如，HMA或类似的东西 如果你要做mashkas，至少要对波动性和类似的东西进行规范化。 也不要写它是圣杯。它不在那里。 Renat Akhtyamov 2020.11.22 15:47 #21676 Maxim Dmitrievsky: 还有很多其他的混搭，看起来很相似。这没有任何区别。像HMA或类似的东西如果你要用MAs，至少要对波动性和类似的东西进行标准化。也不要写它是圣杯。那里没有圣杯。 你需要一个屏幕截图，麦克斯，而不仅仅是文字。 你不能胡说八道。 iwelimorn 2020.11.22 15:47 #21677 如果你需要，这里有一个小脚本，可以计算出两个集群的特征值分布的曲线交点下的相对面积。 cl_1 = samples.drop(samples[samples["targets"] == 0].index).reset_index(drop=True)[samples.columns[1]] cl_2 = samples.drop(samples[samples["targets"] == 1].index).reset_index(drop=True)[samples.columns[1]] min_x = min(cl_1.min(),cl_2.min()) max_x = max(cl_1.max(),cl_2.max()) x = np.arange(min_x,max_x,(max_x-min_x)/100) hist_1 = np.histogram(cl_1,x) hist_2 = np.histogram(cl_2,x) plt.hist(cl_1,x, histtype= 'step',label='cl_1') plt.hist(cl_2,x, histtype= 'step',label='cl_2') area1 = np.sum(hist_1[0])/sum(hist_1[0]) area2 = np.sum(hist_2[0])/sum(hist_2[0]) ymax = np.maximum(hist_1[0],hist_2[0]) ymin = np.minimum(hist_1[0],hist_2[0]) area_overlap = sum(ymin/sum(ymax)) print(area1, area2, area_overlap) 我认为这是一个很好的衡量标准，可以选择瘦身方法、目标分析、特征和谁知道其他什么。 图片中 area_overlap为黄色 [删除] 2020.11.22 15:49 #21678 Renat Akhtyamov: 给我看截图，麦克斯，不要光说不练。你不需要摇动麻袋，对吗？ 你想看什么？ 这里是我文章中关于MO的真实TC。培训--只有1个月，然后普及2年。他们是真实的，而且是有效的。 [删除] 2020.11.22 15:50 #21679 welimorn: 如果你需要，这里有一个小脚本，可以计算出两个集群的特征值分布的曲线交点下的相对面积。我认为这是一个很好的衡量标准，可以选择瘦身方法、目标分析、特征和谁知道其他什么。area_overlap在图片中为黄色。 你做的事情很巧妙）我周一就开始看。 Uladzimir Izerski 2020.11.22 15:53 #21680 每个人都知道，偏离平均水平的情况可能很严重，但没有人知道它何时会发生。 1...216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
似乎到处都写着，傅里叶只是对周期性信号有好处。或接近于此--有一个狭窄的光谱。
顺便说一下，对于交易中的MO，在我看来，沃尔什分解会更合适，但由于某些原因，我没有在论坛上看到它被提及。
不仅仅是周期性的，而是始终有相同的周期（从一个振荡开始到另一个振荡开始的时间）和始终相同的形状。而在报价中，两个时期和曲线的形式都在不断变化。因此，在市场上不适合进行信号转换。
我在大学里也学过电子，我知道我在说什么。
它显示了一个过滤器和10个交易，属于这种类型。从尾数到平均值（过滤线）或类似的东西
像往常一样，当一个趋势开始时，它在整个账户中会是负面的。
而它每次在每个主题中都会发布这些树桩，而你们都兴高采烈地讨论了10页，超过了1年）)
基准函数是正弦，转换只确定每个正弦的偏移（相位）和周期。
所有这些正弦的交点（X轴）给我们提供了信号的取值点（Y轴）。
UPD: 这里有另一个很好的解释，https://habr.com/ru/post/196374/
这篇文章中最有价值的东西是手绘的图画;)
有很多其他的泥浆，看起来很相似。这没有任何区别。
例如，HMA或类似的东西
如果你要做mashkas，至少要对波动性和类似的东西进行规范化。
也不要写它是圣杯。它不在那里。
如果你需要，这里有一个小脚本，可以计算出两个集群的特征值分布的曲线交点下的相对面积。
我认为这是一个很好的衡量标准，可以选择瘦身方法、目标分析、特征和谁知道其他什么。
图片中 area_overlap为黄色
你想看什么？ 这里是我文章中关于MO的真实TC。培训--只有1个月，然后普及2年。他们是真实的，而且是有效的。
