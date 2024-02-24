交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1081

Vizard_
嗯，没有。
所以，没有。
独自一人，凝视着月亮......

好吧，这里有一个话题，我想你能理解，不像那些年轻人。毕竟，你必须明白，年轻的心灵也在阅读我们....。:-)Booze.....

与研究、学习等相比，真实交易中的关键点是当你把模型放在真实账户上时对模型的信任。开始与TS合作的时刻也非常重要，就像现在图片上显示的那样。需要由HANDWATCHER在机器人（我给自己起的很酷的名字，对吗？）上回答的问题是，是否现在拨打TC?????。

赌注GOSPELS!!!!!

我打赌没有，尽管她站在real!!!!。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

人们不听从大师的意见，而是利用他们。如果你欣赏的时间超过一年，你就被困住了。抬高别人，就是贬低自己。停止吧。有了真正的老师，学生很快就会成为大师。提醒他人注意长着大胡子的大师。

不要为过去的事情责备自己。在当时的时间、资源和心智转折的情况下，做了一切正确的事情。没有放弃是肯定的，这就是为什么你还活着。就冲这一点，今天就买点对你的嘴好的，对你的皮肤好的。实至名归。


我希望这是某个女性杂志上的一句话，否则我就开始悄悄地害怕你了）。

如果你偶然遇到我，你可能会在我身边放一把刀?????

:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
安排一个时间和自己说再见。一会儿就好了。有了这个过时的设备，你在过去10-20年里一直在运作。并开始创建一个新的，基于实力、积累和自我建议的。

关于过时，我完全同意你的观点，所以我开始改进它，但所有改进的代价是微不足道的，如果未来不确定，确定未来的可通用性的多项式是不可能的，所有目前的指标都无关紧要，只是条件性质的定义所产生的模型。近年来得出的算法和方法当然会改善泛化结果，但没有一个已知的估计值决定了多项式未来的泛化能力。而他们确定当前的是严重高估的，并不总是充分的。我相信你在第一次尝试时不会理解这段文字，马克西姆，所以再读一遍。是鱼的问题，而不是建筑方法的问题。有了高质量的多项式，你可以在发生突发事件的情况下，在简单的反向传播误差上建立模型....。so....等待一分钟....

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

只有一个最佳复杂度的模型能满足外部质量标准。这不是你的错，你不知道这个标准。让它去吧。

来吧....不可能...马克西姆卡...启迪我。我很感激....你的标准是什么？?????

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这种知识太神圣了。你的和我的。一个字都没有多说。多项式应被排除在对话之外。

嗯，这就是我的意思。你和我都没有....。但我有一个理论，在其框架内有解决这个问题的有趣选择，我想在我的街区里实施，在Reshetov!!!!，我将在那里增加一个专家评估，就因为这个，我将获得电影学院的奖励!!!!!。AAAA 麦克斯，怎么样 :-)

 
Vizard_

这是一个漫长的等待）。来吧，现在发布一个视频。为男孩们举杯。祝他们一切顺利。

来吧，先生，我现在要去睡觉了......你知道为什么你的帖子没有报酬，因为你删除了它们 :-)

 
Vizard_

我以为是我的老师，他给人们带来光明，没有任何补偿)。

我是，只是我有报酬，而你没有。）但我免费携带了它们。毕竟，我的想法是很有价值的 :-)所有的人都应该知道......

 
翻阅文章https://www.mql5.com/ru/articles/5008

关于 "你好，世界！"的文章- 没有什么了不起的，但我对这个图形感兴趣....。这是个完美的预测:)


ZS：我并不是建议将交易相对于这个图进行倒置！！。- 那里没有鱼；)

昨天重读了整个主题--天啊，真是太爽了!成群结队的受难者，互相推开，像狮子一样撕扯着网子，也就是真的用牙齿咬。闪耀着智慧和疯狂的光芒......他们为任何会动的东西服务，甚至是一个秃头魔鬼......。

然后发生了什么？冷漠、膝盖发软、空虚......。通常的宿醉。

再次，准备符合科尔莫戈罗夫要求的输入数据，你就会很高兴。

