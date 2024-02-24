交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2732

Maxim Kuznetsov #:


总结：我们应该重视 "去趋势 "操作。一方面，没有 "去趋势化 "操作是不行的，另一方面，"去趋势化 "操作会导致太多必要的信息丢失。

简单地说，趋势是靠历史发财的初学者的一种幻觉：他在这里入市，在这里出市。

如果能够找到 "趋势 "教师的预测因子，并且模型会考虑到符号的相邻值，那么这种幻觉很可能会得到 MOE 的支持。在我看来，这就像一个童话故事。


更现实的是，有统计数据表明，金融市场并不是静止的。我们别无选择，只能建立非静态时间序列模型。趋势是非平稳性的第一个明显标志。别无选择，我们必须对时间序列去趋势。由于预测的是下一个柱状图的符号，而不是它的值，因此信息损失并不致命。

 
(我记得）我希望他们不会因为 CodeBase 中的链接而向你开枪：https://www.mql5.com/ru/code/36558。

在预测符号时可能会派上用场--尽情预测吧：--）该指标只是显示（并总结）"黑/白 "符号。

BlackAndWhite
BlackAndWhite
  • www.mql5.com
Наглядно показывает соотношение чёрных и белых свечей
趋势应被理解为平均增量的移动，如果只使用平均增量的话

无论 TS 有多愚蠢，只要它在交易方向上符合趋势，那就是好的
 
谁一直在宣扬这样的事情？

https://cs.stanford.edu/people/karpathy/convnetjs/demo/rldemo.html

 
它有用吗？

关于蟑螂 有脚和眼睛的圆圈）的演示，规则 " 我们 将从 一个更简单的东西开始：一个二维代理，它有 9 只眼睛，分别指向前方的不同角度，每只眼睛都能感知其方向上的 3 个值（最大可视距离）：到墙壁的距离、到绿色物体的距离或到红色物体的距离代理通过 5 个动作中的一个动作来导航，这些动作会使代理转向不同的角度。红色的东西是苹果，特工吃了会得到奖励。绿色的东西是毒药，代理吃了会得到负奖励。按照目前的参数设置，训练需要几十分钟。

你可以点击开始学习......然后停止学习...

蟑螂应该会奔跑并偏爱红点，避开绿点......

实际情况是：停止学习后，它或多或少会遵循上次的运动模式，不会区分红色和绿色。或者是我的蟑螂异常愚蠢：-)

