交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2050 1...204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.10.27 09:49 #20491 txc = GetTickCount(); if(txc-tx<500) // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.我的邮件 [删除] 2020.10.27 09:57 #20492 dr.mr. mom: 线路。1.3+1=42.2+1=33.3+flag2=5列。1.3+2=52.1+3=43.1+flag2=3以最大限度的不重复，纯粹是imho 也是如此，但这里没有考虑到形状的凸性/凸性。 这是个双重情况。 Rorschach 2020.10.27 10:28 #20493 Maxim Dmitrievsky: 谁会想出这个办法？) 拉文的测试？5 [删除] 2020.10.27 10:30 #20494 Rorschach: 拉文的测试？5 我想是的，我忘了。我选的是5分。 该网站是一个烂摊子，我已经重新加载了几次测试页面。 https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start。 在那里发现了某个大学的深度学习课程，就报名参加了。 Персональный цифровой сертификат xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным. mytarmailS 2020.10.27 10:36 #20495 Valeriy Yastremskiy: mytarmailS 谢谢 为了继续这一工作 我使用Valeriy的脚本来手动选择训练用的例子，我很喜欢。 训练了kohonen，在聚类后拉出了我认为有趣的原型... 对我来说，它看起来不错... 现在我们可以使用这些原型来寻找图形中的相似性... [删除] 2020.10.27 10:40 #20496 Rorschach: ods.ai很有意思，但不知道如何去做。 给我发邮件，我就给你发邀请。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.27 11:30 #20497 Maxim Dmitrievsky: 嗯？ 如果它给出的预测是一栏或更多，那还不足以做出决定，它并不比MA好多少。虽然我们对偏离这个名义上的MA的利润感兴趣。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.27 11:30 #20498 Maxim Dmitrievsky: 我想是的，我忘了。我选的是5分。该网站是一个烂摊子，我重新加载了几次测试页面。https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start。从一些大学找到了一个课程，在国防部的深处，报名参加。 他们总是区别对待，我所在的地区不合格 :( Aleksey Vyazmikin 2020.10.27 11:32 #20499 mytarmailS: 谢谢在此基础 上继续。使用Valeri的脚本，我手动选择了我喜欢的例子进行训练。训练了kohonen，在聚类后拉出了我认为有趣的原型... 对我来说，它看起来不错...现在我们可以使用这些原型来寻找图形中的相似性... 聚类似乎不是很好，有很多自相似的图片。 而这个方法本身也很有意思，用了多少个点来描述结构？ mytarmailS 2020.10.27 12:11 #20500 Aleksey Vyazmikin: 聚类似乎不是很好，有很多自相似的图片。而这个方法本身也很有意思，用了多少个点来描述结构？ 聚集的效果非常好... 我只是想在图像层面描述我自己无法用代码描述的东西...... 这很简单... 自动识别器的工作... 当然，这一切都不起作用））但我想得到的东西我得到了...... 1...204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
线路。
1.3+1=4
2.2+1=3
3.3+flag2=5
列。
1.3+2=5
2.1+3=4
3.1+flag2=3
以最大限度的不重复，纯粹是imho
也是如此，但这里没有考虑到形状的凸性/凸性。
这是个双重情况。
谁会想出这个办法？)
拉文的测试？5
拉文的测试？5
我想是的，我忘了。我选的是5分。
该网站是一个烂摊子，我已经重新加载了几次测试页面。
https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start。
在那里发现了某个大学的深度学习课程，就报名参加了。
mytarmailS
谢谢
为了继续这一工作
我使用Valeriy的脚本来手动选择训练用的例子，我很喜欢。
训练了kohonen，在聚类后拉出了我认为有趣的原型...
对我来说，它看起来不错...
现在我们可以使用这些原型来寻找图形中的相似性...
ods.ai很有意思，但不知道如何去做。
给我发邮件，我就给你发邀请。
嗯？
如果它给出的预测是一栏或更多，那还不足以做出决定，它并不比MA好多少。虽然我们对偏离这个名义上的MA的利润感兴趣。
我想是的，我忘了。我选的是5分。
该网站是一个烂摊子，我重新加载了几次测试页面。
https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start。
从一些大学找到了一个课程，在国防部的深处，报名参加。
他们总是区别对待，我所在的地区不合格 :(
谢谢
在此基础 上继续。
使用Valeri的脚本，我手动选择了我喜欢的例子进行训练。
训练了kohonen，在聚类后拉出了我认为有趣的原型...
对我来说，它看起来不错...
现在我们可以使用这些原型来寻找图形中的相似性...
聚类似乎不是很好，有很多自相似的图片。
而这个方法本身也很有意思，用了多少个点来描述结构？
聚类似乎不是很好，有很多自相似的图片。
而这个方法本身也很有意思，用了多少个点来描述结构？
聚集的效果非常好...
我只是想在图像层面描述我自己无法用代码描述的东西......
这很简单...
自动识别器的工作...
当然，这一切都不起作用））但我想得到的东西我得到了......