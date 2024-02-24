交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2050

    txc = GetTickCount();
         if(txc-tx<500)                    // в миллисекундах меряет, в той версии в секундах мерял.
dr.mr. mom:

线路。

1.3+1=4

2.2+1=3

3.3+flag2=5

列。

1.3+2=5

2.1+3=4

3.1+flag2=3

以最大限度的不重复，纯粹是imho

也是如此，但这里没有考虑到形状的凸性/凸性。

这是个双重情况。

 
Maxim Dmitrievsky:

谁会想出这个办法？)


拉文的测试？5

Rorschach:

拉文的测试？5

我想是的，我忘了。我选的是5分。

该网站是一个烂摊子，我已经重新加载了几次测试页面。

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start。

在那里发现了某个大学的深度学习课程，就报名参加了。

Персональный цифровой сертификат
Персональный цифровой сертификат
  • xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai
Нет - не надо. Ваше образование может быть непрофильным. Персональный цифровой сертификат дает возможность получения дополнительного профессионального образования. Основное требование к такому обучению – наличие средне-профессионального или высшего образования. Оно может быть не профильным.
 
Valeriy Yastremskiy:
mytarmailS

谢谢


为了继续这一工作


我使用Valeriy的脚本来手动选择训练用的例子，我很喜欢。

训练了kohonen，在聚类后拉出了我认为有趣的原型...

对我来说，它看起来不错...

现在我们可以使用这些原型来寻找图形中的相似性...

Rorschach:
ods.ai很有意思，但不知道如何去做。

给我发邮件，我就给你发邀请。

 
Maxim Dmitrievsky:

嗯？

如果它给出的预测是一栏或更多，那还不足以做出决定，它并不比MA好多少。虽然我们对偏离这个名义上的MA的利润感兴趣。

 
Maxim Dmitrievsky:

我想是的，我忘了。我选的是5分。

该网站是一个烂摊子，我重新加载了几次测试页面。

https://xn--80adjkcael4abtflqeskx.xn--p1ai/#start。

从一些大学找到了一个课程，在国防部的深处，报名参加。

他们总是区别对待，我所在的地区不合格 :(

 
mytarmailS:

谢谢


此基础 上继续。


使用Valeri的脚本，我手动选择了我喜欢的例子进行训练。

训练了kohonen，在聚类后拉出了我认为有趣的原型...

对我来说，它看起来不错...

现在我们可以使用这些原型来寻找图形中的相似性...

聚类似乎不是很好，有很多自相似的图片。

而这个方法本身也很有意思，用了多少个点来描述结构？

 
Aleksey Vyazmikin:

聚类似乎不是很好，有很多自相似的图片。

而这个方法本身也很有意思，用了多少个点来描述结构？

聚集的效果非常好...

我只是想在图像层面描述我自己无法用代码描述的东西......

这很简单...


自动识别器的工作...

当然，这一切都不起作用））但我想得到的东西我得到了......

