交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2048

mytarmailS:
好的，呃...我将保持我的手指交叉。但最重要的是，你明白为什么网络找不到我描述的模式吗？)

Maxim Dmitrievsky:
因为这在统计学上是不重要的，很可能。

mytarmailS:
顺其自然吧）

mytarmailS:
那就这样吧）

Maxim Dmitrievsky:
如果你把所有不相干的东西都去掉，留下关于这种方块的东西......这就是相关分析的作用，找到所有这样的模式，看看。这是NS的一个种子，它应该能够寻找更复杂的东西。从价格中减去这些马赫数，并在增量中找到类似的相关性。种子。

mytarmailS:
这就是我想做的事。

Rorschach:
模式识别可能可以由图片或语音模型来处理。但这将是一件非常麻烦的事情。你需要以适当的方式转换数据，然后使用预先训练好的模型。对于图像来说，格拉米亚角场，对于演讲来说，cepstr可能会做。通过fast.ai转移学习。

Александр Алексеевич:
或者模式本身的效果是50/50))，所以网络会忽略它。

Farkhat Guzairov:
如果我们不知道这个模式会是什么样子，那么我们就不会看到它。

如果你教网络，它将搜索一个真实的模式，作为TS的规则，模式是一个视觉图，如果它很难锁定，在大多数情况下，它不给利润）。

谁会想出这个办法？)

mytarmailS:
我应该怎么改才能使双击计数在半秒而不是一秒内完成？

mytarmailS:
看着沃隆佐夫？）
好的，呃...我将保持我的手指交叉。
但最重要的是，你明白为什么网络找不到我描述的模式吗？)
顺其自然吧）
那就这样吧）
如果你把所有不必要的东西拿出来，留下关于这样的方块......有一个相关的分析，找到所有这样的模式，看看。对于NS来说，它是一个种子，它应该能够寻找更复杂的东西。从价格中减去这些马赫数，并在增量中找到类似的相关性。种子。
这就是我想做的事。
或者模式本身的效果是50/50))，所以网络会忽略它。
如果我们不知道这个模式会是什么样子，那么我们就不会看到它。
如果你教网络，它将搜索一个真实的模式，作为TS的规则，模式是一个视觉图，如果它很难锁定，在大多数情况下，它不给利润）。
我应该怎么改才能使双击计数在半秒而不是一秒内完成？
看着沃隆佐夫？）