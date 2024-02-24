交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2046 1...203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053...3399 新评论 mytarmailS 2020.10.26 18:54 #20451 Maxim Dmitrievsky: 一句话，这是胡扯。 就像我们在这里做的其他事情一样 ))))))))))))) ========================= 我将把图案交给好心人) 挥动两次，一次比另一次慢4倍，例如5和20。 5应该突破20并回调，20应该处于强劲的趋势中，即处于一个强劲的斜率上 然后，当5点突破该20点的水平时，我们就开出一个订单。 这在我看来很容易，但用数学编程是很有趣的，我认为模式识别应该用欧几里得几何学来做，但模式必须手动标记)。 如果你有兴趣，可以尝试对这样的模式进行编程... Valeriy Yastremskiy 2020.10.26 19:06 #20452 Valeriy Yastremskiy: 是的，我现在正在写... mytarmailS: 接住。如果你不需要第一行，你应该把它推荐给oninit。是的，应该推荐《警报》）。 附加的文件： test_EURUSD_TF_1.2020.10.26.20.2.qstr.csv 1 kb test.mq4 7 kb mytarmailS 2020.10.26 19:27 #20453 Valeriy Yastremskiy: mytarmailS:接住。如果你不需要第一行，你应该换到oninit。是的，推荐阿勒特也是一个好主意) 谢谢你!在互联网指示的帮助下））安装了专家））我是这样的专家......。 我有一个问题 我不能倒退/扩大/缩小图表。 专家顾问用同一个鼠标按钮激活，我不能倒退/扩大/缩小图表。 也许，有可能把它改为双击甚至三击。 我没有考虑到这个细微的差别(( mytarmailS 2020.10.26 19:47 #20454 mytarmailS: 把一个图案放在好的手中) 这些是Max在查看数据时 不会发现的模式，任何算法都是如此。 1），有一个滑动窗口。 2）着眼于增量。 3）这没有考虑到事件的顺序。 4）不知道如何在 "好事件 "之间丢弃 "左事件"。, 5）不考虑绝对值（价格）。 Александр Алексеевич 2020.10.26 19:59 #20455 mytarmailS: 这些是Max在查看数据时 不会发现的模式，任何算法都是如此。 1）通过一个滑动窗口。2）着眼于增量。3）这并没有考虑到事件的顺序。4）不知道如何在 "好事件 "之间丢弃 "左事件"。, 5）不考虑绝对值（价格）。 理论上，一个普通的神经网络应该能够找到价格和向导的输入 [删除] 2020.10.26 20:03 #20456 mytarmailS: 这些是Max在查看数据时 不会发现的模式，任何算法都是如此。 1）通过一个滑动窗口。2）着眼于增量。3）这并没有考虑到事件的顺序。4）不知道如何在 "好事件 "之间丢弃 "左事件"。, 5）不考虑绝对值（价格）。 你在测试器中展示了2年，而不是在3张纸上。一切都将归于平静 Valeriy Yastremskiy 2020.10.26 20:18 #20457 mytarmailS: 谢谢你!在互联网指示的帮助下，安装了专家））这样的亲...我有一个问题我不能倒退/扩大/缩小图表。 专家顾问用同一个鼠标按钮激活，我不能倒退/扩大/缩小图表。也许，有可能把它改为双击甚至三击。我没有考虑到这个细微的差别(( 当然，这是有可能的，在正面的点击计数器中，在第一次点击的时候进入变量，在下一次点击的时候计算时间差，如果它更小，那么就按最后一次点击计算。三次点击则要复杂得多。你必须要抓住它。 一般来说，你必须要抓住它。每次点击的费用为一秒。应该记住这个警报。 附加的文件： test.mq4 7 kb mytarmailS 2020.10.26 20:20 #20458 Alexander Alekseevich: 从理论上讲，一个普通的神经网络应该能够找到价格和混搭的输入。 错误的答案，再想想) Maxim Dmitrievsky: 你在测试器上展示了2年，而不是在3份文件上。而一切都将站在它的位置上。 首先，将其正式化）。把它翻译成机器码，你能吗？我不能，虽然它看起来很简单......我会用模式识别......逐步标记。 好吧，你至少应该试着思考如何编程，（努力思考））然后你就会明白我的主要想法了你不能用传统的方法来教这种模式... 通常形式的归一化和滑动窗口在这里都不起作用......总之，我在重复什么？ 我把5点都写出来了 Александр Алексеевич 2020.10.26 20:24 #20459 mytarmailS: 答案是错的，再想想吧 )好吧，先把它正式化））））。把它翻译成机器码，你能做到吗？我不能，虽然它看起来很简单......我会通过模式识别来做......逐步标记。好吧，你至少应该试着思考如何编程，（努力思考））然后你就会明白我的主要想法了你不能用传统的方法来教这种模式...它不起作用，无论是通常形式的归一化，还是滑动窗口......我已经写出了所有5点...... 为什么不对呢？ mytarmailS 2020.10.26 20:24 #20460 Valeriy Yastremskiy: 当然，你可以对点击进行计数，并将第一次的时间放入一个变量中，然后计算下一次点击的时间差，如果更少，则计算最后一次的点击。三次点击则要复杂得多。你必须要抓住它。一般来说，你必须要抓住它。每次点击的费用为一秒。我们将不得不对该警报发表评论。 太酷了，这是个炸弹! 非常感谢，伙计! 我希望有些事情能解决，会向你通报。 1...203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一句话，这是胡扯。
就像我们在这里做的其他事情一样 )))))))))))))
=========================
我将把图案交给好心人)
挥动两次，一次比另一次慢4倍，例如5和20。
5应该突破20并回调，20应该处于强劲的趋势中，即处于一个强劲的斜率上
然后，当5点突破该20点的水平时，我们就开出一个订单。
这在我看来很容易，但用数学编程是很有趣的，我认为模式识别应该用欧几里得几何学来做，但模式必须手动标记)。
如果你有兴趣，可以尝试对这样的模式进行编程...
是的，我现在正在写...
mytarmailS:
接住。如果你不需要第一行，你应该把它推荐给oninit。是的，应该推荐《警报》）。
mytarmailS:
接住。如果你不需要第一行，你应该换到oninit。是的，推荐阿勒特也是一个好主意)
谢谢你!在互联网指示的帮助下））安装了专家））我是这样的专家......。
我有一个问题
我不能倒退/扩大/缩小图表。 专家顾问用同一个鼠标按钮激活，我不能倒退/扩大/缩小图表。
也许，有可能把它改为双击甚至三击。
我没有考虑到这个细微的差别((
把一个图案放在好的手中)
这些是Max在查看数据时 不会发现的模式，任何算法都是如此。
1），有一个滑动窗口。
2）着眼于增量。
3）这没有考虑到事件的顺序。
4）不知道如何在 "好事件 "之间丢弃 "左事件"。,
5）不考虑绝对值（价格）。
当然，这是有可能的，在正面的点击计数器中，在第一次点击的时候进入变量，在下一次点击的时候计算时间差，如果它更小，那么就按最后一次点击计算。三次点击则要复杂得多。你必须要抓住它。
一般来说，你必须要抓住它。每次点击的费用为一秒。应该记住这个警报。
从理论上讲，一个普通的神经网络应该能够找到价格和混搭的输入。
错误的答案，再想想)
你在测试器上展示了2年，而不是在3份文件上。而一切都将站在它的位置上。
首先，将其正式化）。把它翻译成机器码，你能吗？我不能，虽然它看起来很简单......我会用模式识别......逐步标记。
好吧，你至少应该试着思考如何编程，（努力思考））然后你就会明白我的主要想法了你不能用传统的方法来教这种模式...
通常形式的归一化和滑动窗口在这里都不起作用......总之，我在重复什么？ 我把5点都写出来了
为什么不对呢？
当然，你可以对点击进行计数，并将第一次的时间放入一个变量中，然后计算下一次点击的时间差，如果更少，则计算最后一次的点击。三次点击则要复杂得多。你必须要抓住它。
一般来说，你必须要抓住它。每次点击的费用为一秒。我们将不得不对该警报发表评论。
太酷了，这是个炸弹!
非常感谢，伙计!
我希望有些事情能解决，会向你通报。