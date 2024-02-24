交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2046

Maxim Dmitrievsky:

一句话，这是胡扯。

就像我们在这里做的其他事情一样 )))))))))))))

我将把图案交给好心人)


挥动两次，一次比另一次慢4倍，例如5和20。


5应该突破20并回调，20应该处于强劲的趋势中，即处于一个强劲的斜率上

然后，当5点突破该20点的水平时，我们就开出一个订单。



这在我看来很容易，但用数学编程是很有趣的，我认为模式识别应该用欧几里得几何学来做，但模式必须手动标记)。


如果你有兴趣，可以尝试对这样的模式进行编程...

 
Valeriy Yastremskiy:

是的，我现在正在写...

mytarmailS:

接住。如果你不需要第一行，你应该把它推荐给oninit。是的，应该推荐《警报》）。

test.mq4  7 kb
 
Valeriy Yastremskiy:

谢谢你!在互联网指示的帮助下））安装了专家））我是这样的专家......。


我有一个问题

我不能倒退/扩大/缩小图表。 专家顾问用同一个鼠标按钮激活，我不能倒退/扩大/缩小图表。

也许，有可能把它改为双击甚至三击。

我没有考虑到这个细微的差别((

 
把一个图案放在好的手中)

这些是Max在查看数据时 不会发现的模式，任何算法都是如此。

1），有一个滑动窗口。

2）着眼于增量。

3）这没有考虑到事件的顺序。

4）不知道如何在 "好事件 "之间丢弃 "左事件"。,

5）不考虑绝对值（价格）。

 
理论上，一个普通的神经网络应该能够找到价格和向导的输入
[删除]  
你在测试器中展示了2年，而不是在3张纸上。一切都将归于平静
 
当然，这是有可能的，在正面的点击计数器中，在第一次点击的时候进入变量，在下一次点击的时候计算时间差，如果它更小，那么就按最后一次点击计算。三次点击则要复杂得多。你必须要抓住它。

一般来说，你必须要抓住它。每次点击的费用为一秒。应该记住这个警报。

错误的答案，再想想)

首先，将其正式化）。把它翻译成机器码，你能吗？我不能，虽然它看起来很简单......我会用模式识别......逐步标记。

好吧，你至少应该试着思考如何编程，（努力思考））然后你就会明白我的主要想法了你不能用传统的方法来教这种模式...

通常形式的归一化和滑动窗口在这里都不起作用......总之，我在重复什么？ 我把5点都写出来了

 
为什么不对呢？

 
太酷了，这是个炸弹!

非常感谢，伙计!

我希望有些事情能解决，会向你通报。

