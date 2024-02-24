交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2728 1...272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735...3399 新评论 [删除] 2022.09.05 12:40 #27271 Aleksey Nikolayev #:我认为 fxsaber 写道，问题始于一些大的周转。也许是您的 TC 太受文案人员欢迎的缘故）。 当金额达到 1 万左右并不断增加时，他们就会开始注意。但更多的时候，限额要适中得多😀。在加密货币上有一个选项，但那里没有 metatrader。看到那些认为只要有一个很酷的 TS 就能买一架波音飞机和一个小岛的傻瓜，还是觉得有点好笑。虽然 Saber 绝对应该拥有自己的岛屿，但除了他还能有谁？ Maxim Kuznetsov 2022.09.05 13:02 #27272 到训练（优化）区间的选择 我们可以从经典的随机漫步模型入手，我们还没有走得太远，在该模型中，偏差为 ~2*sqrt(T)。(2是趋势的残余） 它的显著特点在于：(a) 它是可扩展的（当切换到较低的 TF 和 ticks 时，与截图上相同的抛物线、相同的线条将保持不变），(b) 无论如何，我们将直接与它比较结果(c) 它具有特征区间。同一抛物线的同一焦点。 这些是需要定向的区间。 Aleksey Vyazmikin 2022.09.05 15:13 #27273 Aleksey Nikolayev #:从技术上讲，我想这是完全可以解决的。问题是如何解释这样的实验结果。例如，Matstat 有很多检验样本均匀性的方法。当然，如果我对您的术语理解正确的话。 这些标准有什么问题吗？ 我保存了link1、link2、 link3，但没有执行。 Исследование статистических различий между двумя выборками — Студопедия 2015.01.21studopedia.ru Постановка задачи о проверке значимости различий. Пусть для изучения некоторой переменной C сформированы две выборки: – объем второй выборки. Получение этих выборок может отличаться по времени регистрации, месту сбора информации, типу объектов и т.д. Возникает вопрос: значимо либо незначимо различаются эти выборки? Другими словами, извлечены... Aleksey Nikolayev 2022.09.05 17:36 #27274 Aleksey Vyazmikin #:这些标准有什么问题？我保留了ref1、ref2、 ref3，但没有执行。 这些标准都很不错。你还可以在其中加入科尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验，这是最常用的检验方法。 这是关于形成可比样本的原则，与标准本身无关。 Aleksey Vyazmikin 2022.09.05 17:37 #27275 Aleksey Nikolayev #:这些标准都相当不错。我们可以将 Kolmogorov-Smirnov 检验作为最常用的检验方法。这是关于形成可比样本的原则，与标准本身无关。 怎么会无关呢？如果标准随样本的大小而改变，那么样本就必须被迫符合必要的标准。我有些不明白...... Aleksey Nikolayev 2022.09.05 17:41 #27276 Maxim Kuznetsov #:到训练（优化）区间的选择我们可以从经典的随机漫步模型开始，我们还没有走得太远，其中的偏差为 ~2*sqrt(T)。(2是趋势的残余）它的显著特点在于：(a) 它是可扩展的（完全相同的抛物线，当切换到较低的 TF 和 ticks 时，截图上的线条将保持不变），(b) 无论如何，我们将直接与它比较结果(c) 它具有特征区间。同一抛物线的相同技巧这些是需要定位的区间。 对于任何一点，我们都可以指定d 的值，在该值上，它将成为焦点（我甚至没有讨论焦点对价格和时间的比例的依赖性）。 Aleksey Nikolayev 2022.09.05 17:49 #27277 Aleksey Vyazmikin #:这怎么会无关紧要呢？如果标准随样本量的变化而变化，那么样本就必须装入正确的标准。我不明白。 标准基本上只是一个公式，你可以把感兴趣的样本放入其中进行比较。是您决定比较哪些样本，而不是标准。 Maxim Kuznetsov 2022.09.05 18:19 #27278 Aleksey Nikolayev #:对于任何一点，您都可以指定d 的值，在该值上它将成为焦点） 关于焦点与价格和时间方面的比例的关系，我甚至都不感到结巴）。 这是一个度量问题，1 个点对应多少分钟（刻度），什么是 pi/4 角度以及为什么；但这样您就可以滑向 TC Ghana 不喜欢的地方 :-) 因此，所有货币都完全符合偏差=2*sqrt(T)定律。这并不奇怪 Aleksey Vyazmikin 2022.09.05 18:41 #27279 Aleksey Nikolayev #:标准本质上只是一个公式，您需要将相关样本代入其中进行比较。是您决定比较哪些样本，而不是标准。 你认为标准没有意义？取十个不同大小的样本进行比较--选择在几项指标上表现最好的样本，这些指标决定了样本的相似性/相似性/同质性。 Aleksey Nikolayev 2022.09.05 18:53 #27280 Aleksey Vyazmikin #:您认为该标准没有意义吗？我们取十个不同大小的样本进行比较--选择在负责样本相似性/相似性/同质性的几个指标上表现最好的一个。 意义不在于标准，而在于使用标准的方式。您使用这些标准的方式完全不明确--您在比较什么，为了什么目的）。 1...272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为 fxsaber 写道，问题始于一些大的周转。也许是您的 TC 太受文案人员欢迎的缘故）。
到训练（优化）区间的选择
我们可以从经典的随机漫步模型入手，我们还没有走得太远，在该模型中，偏差为 ~2*sqrt(T)。(2是趋势的残余）
它的显著特点在于：
(a) 它是可扩展的（当切换到较低的 TF 和 ticks 时，与截图上相同的抛物线、相同的线条将保持不变），
(b) 无论如何，我们将直接与它比较结果
(c) 它具有特征区间。同一抛物线的同一焦点。
这些是需要定向的区间。
从技术上讲，我想这是完全可以解决的。问题是如何解释这样的实验结果。
例如，Matstat 有很多检验样本均匀性的方法。当然，如果我对您的术语理解正确的话。
这些标准有什么问题吗？
我保存了link1、link2、 link3，但没有执行。
这些标准都很不错。你还可以在其中加入科尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验，这是最常用的检验方法。
这是关于形成可比样本的原则，与标准本身无关。
怎么会无关呢？如果标准随样本的大小而改变，那么样本就必须被迫符合必要的标准。我有些不明白......
对于任何一点，我们都可以指定d 的值，在该值上，它将成为焦点（我甚至没有讨论焦点对价格和时间的比例的依赖性）。
标准基本上只是一个公式，你可以把感兴趣的样本放入其中进行比较。是您决定比较哪些样本，而不是标准。
这是一个度量问题，1 个点对应多少分钟（刻度），什么是 pi/4 角度以及为什么；但这样您就可以滑向 TC Ghana 不喜欢的地方 :-)
因此，所有货币都完全符合偏差=2*sqrt(T)定律。这并不奇怪
你认为标准没有意义？取十个不同大小的样本进行比较--选择在几项指标上表现最好的样本，这些指标决定了样本的相似性/相似性/同质性。
意义不在于标准，而在于使用标准的方式。您使用这些标准的方式完全不明确--您在比较什么，为了什么目的）。