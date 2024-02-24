交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1009 1...100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016...3399 新评论 Igor Makanu 2018.07.07 20:17 #10081 阿列克谢-特伦特夫。关于抽样。 整个时间间隔可以用细的之字形来分解。然后，从 "一个坑 "到 "一个峰"，反之亦然的片段将是模式的 "基本单位"（向上运动，向下运动，小幅向上运动，等等）。这个比喻是字母。 因此，我们进一步对它们进行成对和成三的分析。例如，"这里是左肩的像"，"这里是头部向下看的像"。类比的是音节。 然后，只需查看 "音节 "的序列，检查它们是否属于 "单词"。 正如你所猜测的，样本量将不再重要，只有语义。 我希望我说得很清楚。一切都已经在我们之前被发明了......谷歌 "具体数学"，作者是Donald Erwin Knuth和Oren Patasznik，在第1页。你可以读到导数函数可以写成一个基本集合{+1;+1;-1;+1;+1}等。 所以你可以把之字形断点的元素编码成有限集合{+1;-1}。 然后在历史上分析每组的可重复性...然后你可以对发现的基本模式的数量进行数字分析，然后...然后你可以尝试寻找模式之间的关联性...那么...然后你就会相信，即使你在历史上找到几个图案之间的联系--这也只是一个机会而已 而这种模式--市场模式在未来的历史上将不会有任何重复。 等等;) Ivan Negreshniy 2018.07.08 06:50 #10082 Igor Makanu: 一切都已经在我们之前被发明了...... 不仅是发明，而且是正式的和编码的 -艾略特波... СанСаныч Фоменко 2018.07.08 09:03 #10083 伊戈尔-马卡努。一切都已经在我们之前被发明了......谷歌 "具体数学"，作者是Donald Erwin Knuth和Oren Patasznik，在第1页。你可以读到导数函数可以写成一个基本集合{+1;+1;-1;+1;+1}等。 所以你可以把之字形断口的元素编码为有限集合{+1;-1}。 然后在历史上分析每组的可重复性...然后你可以对发现的基本模式的数量进行数字分析，然后...然后你可以尝试寻找模式之间的关联性...那么...然后你就会相信，即使你在历史上找到了几个图案之间的联系--这也只是一个机会而已 而这种模式--市场模式在未来的历史上不会有任何重复性。 所以它是这样的;)在ZZ的基础上，它变成了一个简单的趋势交易的伟大老师，但没有人设法找到这样的老师/教师的预测因素。 Igor Makanu 2018.07.08 11:14 #10084 桑桑尼茨-弗门科。ZZ是趋势交易的一个很好的老师，但似乎没有人找到这样的老师/老师的预测因素。我已经在这个主题中写过，你应该先用你能理解的东西教机器，然后用市场报价和脚本来模拟合成工具，我想也许有人会接受这个想法，但没有...我不认为在犹太人身上使用策略测试器会更容易 ... 一个指标的可逆的TS，有固定的手数 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 12:38 #10085 桑桑尼茨-弗门科。ZZ为趋势交易做了一个很好的老师，但似乎没有人找到这样的老师/老师的预测因素。这正是我正在努力的方向。 你有为特定乐器调校ZZ的方法吗？你用什么ZZ（点/条/其他）？ Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 12:39 #10086 Igor Makanu: 以固定手数对一个指标进行反转交易只是一个圣杯--准备投资。 СанСаныч Фоменко 2018.07.08 13:19 #10087 阿列克谢-维亚兹米 金。这正是我正在努力的方向。 你有为特定乐器调整ZZ的方法吗？你用什么ZZ（点/条/其他）？浪费了很多时间，但找不到任何预测因素。也许有人会比我更幸运。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 13:38 #10088 桑桑尼茨-弗门科。浪费了很多时间，但找不到任何预测因素。也许有人会比我更幸运。所以你还没有提出ZZ应该有什么设置的问题？ СанСаныч Фоменко 2018.07.08 15:22 #10089 阿列克谢-维亚兹米 金。所以你还没有提出ZZ的设置应该是什么的问题？它们是显而易见的，由你计划赚取的利润数额决定。例如，至少100点的反转，希望有一半可以回滚。这个值并不发挥特殊作用。 什么戏：什么被认为是一种趋势。 决定性因素是与目标相关的一组预测因素。我已经第三次写这个问题了，但似乎你不看我的帖子。 govich 2018.07.08 15:55 #10090 桑桑尼茨-弗门科。花了很多时间，但我找不到任何预测因素（对ZZ）。也许有人会比我更幸运。ZZ作为一个目标IMHO是一个坏主意，它的支点（膝盖）是在你很难预测的地方，有波动，在中间是任何东西和一个趋势或不是一个趋势，无论是吸盘还是傀儡可能都没有怀疑ZZ表示趋势后。 我认为我们应该用不同的平滑指标（如Djuric等）的第一个导数（最终差异）来玩。 1...100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于抽样。
整个时间间隔可以用细的之字形来分解。然后，从 "一个坑 "到 "一个峰"，反之亦然的片段将是模式的 "基本单位"（向上运动，向下运动，小幅向上运动，等等）。这个比喻是字母。
因此，我们进一步对它们进行成对和成三的分析。例如，"这里是左肩的像"，"这里是头部向下看的像"。类比的是音节。
然后，只需查看 "音节 "的序列，检查它们是否属于 "单词"。
正如你所猜测的，样本量将不再重要，只有语义。
我希望我说得很清楚。
一切都已经在我们之前被发明了......谷歌 "具体数学"，作者是Donald Erwin Knuth和Oren Patasznik，在第1页。你可以读到导数函数可以写成一个基本集合{+1;+1;-1;+1;+1}等。 所以你可以把之字形断点的元素编码成有限集合{+1;-1}。
然后在历史上分析每组的可重复性...然后你可以对发现的基本模式的数量进行数字分析，然后...然后你可以尝试寻找模式之间的关联性...那么...然后你就会相信，即使你在历史上找到几个图案之间的联系--这也只是一个机会而已
而这种模式--市场模式在未来的历史上将不会有任何重复。
等等;)
不仅是发明，而且是正式的和编码的 -艾略特波...
在ZZ的基础上，它变成了一个简单的趋势交易的伟大老师，但没有人设法找到这样的老师/教师的预测因素。
我已经在这个主题中写过，你应该先用你能理解的东西教机器，然后用市场报价和脚本来模拟合成工具，我想也许有人会接受这个想法，但没有...我不认为在犹太人身上使用策略测试器会更容易 ...
一个指标的可逆的TS，有固定的手数
这正是我正在努力的方向。
你有为特定乐器调校ZZ的方法吗？你用什么ZZ（点/条/其他）？
以固定手数对一个指标进行反转交易
只是一个圣杯--准备投资。
浪费了很多时间，但找不到任何预测因素。也许有人会比我更幸运。
所以你还没有提出ZZ应该有什么设置的问题？
它们是显而易见的，由你计划赚取的利润数额决定。例如，至少100点的反转，希望有一半可以回滚。这个值并不发挥特殊作用。
什么戏：什么被认为是一种趋势。
决定性因素是与目标相关的一组预测因素。我已经第三次写这个问题了，但似乎你不看我的帖子。
花了很多时间，但我找不到任何预测因素（对ZZ）。也许有人会比我更幸运。
ZZ作为一个目标IMHO是一个坏主意，它的支点（膝盖）是在你很难预测的地方，有波动，在中间是任何东西和一个趋势或不是一个趋势，无论是吸盘还是傀儡可能都没有怀疑ZZ表示趋势后。
我认为我们应该用不同的平滑指标（如Djuric等）的第一个导数（最终差异）来玩。